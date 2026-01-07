حركة نزوح من الشيخ مقصود والأشرفية في حلب ومراكز إيواء مؤقتة

- تتواصل حركة النزوح من حيّي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب بسبب الاشتباكات بين الجيش السوري و"قوات سوريا الديمقراطية"، مما يزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية ويثير مخاوف من توسع رقعة الاشتباكات. - دعا محافظ حلب، عزام الغريب، إلى التضامن المجتمعي وفتح دور العبادة ومراكز الإيواء للنازحين، مشددًا على أهمية التنسيق مع الجهات المختصة لتأمين الاحتياجات الأساسية وتقديم الدعم اللوجستي. - يعاني السكان من تدهور الوضع الأمني، حيث استهدفت "قوات سوريا الديمقراطية" معبر الزهور، مما زاد من حالة الخوف والهلع بين المدنيين، في ظل ضعف الإمكانات والتحديات الإنسانية المتزايدة.

تتواصل حركة النزوح من حيّي الشيخ مقصود والأشرفية، اللذين تقطنهما أغلبية كردية، داخل مدينة حلب شمالي سورية، باتجاه مناطق أكثر أماناً نسبياً، مع استمرار الاشتباكات بين الجيش السوري و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، واستهداف الأحياء السكنية داخل المدينة، ما يزيد الأوضاع الإنسانية لسكان المنطقة سوءاً.

وتشهد حلب منذ أمس الثلاثاء، حالة من التوتر الأمني، انعكست بشكل مباشر على حياة المدنيين، وسط مخاوف متزايدة من توسّع رقعة الاشتباكات، وغياب مؤشرات واضحة على تهدئة قريبة، الأمر الذي دفع عشرات العائلات إلى مغادرة منازلها بحثاً عن مأوى مؤقت يحميها من القصف والاشتباكات.

وفي هذا السياق، دعا محافظ حلب، عزام الغريب، في منشور له على "فيسبوك"، إلى التضامن المجتمعي وفتح أبواب دور العبادة ومراكز الإيواء أمام النازحين، في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المدينة.

وقال الغريب: "يا أهل حلب، هذا يوم التراحم، هذا يوم التكاتف، ويوم نتذكر أن حلب كانت وستبقى بيتاً واحداً مهما اشتدت الظروف"، مؤكداً أن حركة النزوح المتزايدة من بعض الأحياء المتضررة، ولا سيما الشيخ مقصود والأشرفية، تستوجب استجابة عاجلة من مختلف الجهات.

وطالب محافظ حلب القائمين على الكنائس والجوامع ومراكز الإيواء، بضرورة فتح أبوابها لاستقبال النازحين، وتأمين مأوى مؤقت لهم إلى حين استقرار الأوضاع، داعياً في الوقت ذاته إلى التنسيق المباشر مع الجهات المختصة ومسؤولي الكتل، بهدف ضمان تأمين الاحتياجات الأساسية وتقديم الدعم اللوجستي اللازم للمتضررين.

كما شدد الغريب على تقدير المحافظة "العالي لكل مبادرة أهلية أو دينية تقف إلى جانب أهلنا المتضررين"، مشيرا إلى أن فرق الطوارئ والإغاثة في حلب "جاهزة لتقديم الدعم الكامل لهذه المراكز، بما يضمن سرعة الاستجابة وحفظ الكرامة الإنسانية". وختم المحافظ منشوره بالتأكيد على وحدة المدينة وأهلها، قائلاً: "حلب بيت واحد، وقلوبنا مفتوحة قبل الأبواب، وسنظل معاً متكاتفين حتى تستقر حلب آمنة مطمئنة ويأمن أهلها في بيوتهم وشوارعهم".

من جهته، يقول علي زيزون، أحد سكان حي الشيخ مقصود، الذي نزح مؤقتاً إلى حي العزيزية للإقامة لدى أقاربه، إن "الوضع الأمني داخل الحي سيّئ جداً، ولا يشعر المدنيون بأي أمان، خصوصاً مع استمرار الاشتباكات على الأطراف".

ويضيف، أن "قوات سوريا الديمقراطية" استهدفت معبر الزهور، وهو المعبر الذي خرجتُ منه، باستخدام الرصاص الحي والقذائف، ما أجبر الأهالي على الإسراع في المغادرة"، مشيراً إلى أن الاستهداف "لم يُسفر عن وقوع إصابات، لكنه تسبب بحالة من الخوف والهلع بين المدنيين". ويأتي هذا في وقت تتزايد فيه التحديات الإنسانية داخل مدينة حلب، وسط ضعف الإمكانات، واستمرار التوترات العسكرية، ما يشكل عبئاً إضافياً على المجتمع المحلي والجهات الإغاثية في التعامل مع موجات نزوح جديدة داخل المدينة.

مراكز إيواء مؤقتة في حلب

ومع تزايد أعداد الوافدين، فُتحت مراكز إيواء مؤقتة داخل المدينة، شكلت ملاذاً طارئاً للنازحين، في ظل جهود أهلية ومبادرات لمنظمات إنسانية سعت لتأمين الاحتياجات الأساسية والتخفيف من معاناتهم، وسط ظروف إنسانية صعبة.

وتوزّع النازحون على ثلاثة مراكز إيواء رئيسية جرى تجهيزها بشكل إسعافي لاستقبال العائلات المتضررة، وهي: جامع زين العابدين في منطقة الحمدانية الجديدة (القسم الجنوبي)، وجامع الغفران في حلب الجديدة (القسم الشمالي)، إضافة إلى جامع الإيمان في حلب الجديدة الشمالية.

وقالت مسؤولة العلاقات الإعلامية في حلب، براء حبال، لـ" العربي الجديد"، إن عدد النازحين في جامع زين العابدين بلغ 337 شخصا، بينهم 130 رجلا، و207 من النساء والأطفال، في حين استقبل جامع الغفران 215 نازحا، موزعين على 72 رجلا، و91 امرأة، و52 طفلا دون سن الثانية عشرة. أما جامع الإيمان، فقد بلغ عدد المقيمين فيه 90 نازحا، بينهم 20 رجلا و70 من النساء والأطفال.

وأضافت، أن التنسيق بين القائمين على المراكز والمنظمات الإنسانية كان عاملاً حاسما في ضبط الوضع، وتركزت الاحتياجات الأساسية على البطانيات، والفرش، والطعام، ومستلزمات التدفئة، إضافة إلى المياه، حيث جرى تأمين كل الاحتياجات تقريبا عبر المنظمات والجمعيات الخيرية.

واعتبرت أن التجربة أظهرت أهمية العمل الجماعي والتكافل الاجتماعي في أوقات الأزمات، مؤكدة أن سرعة الاستجابة ساهمت في تخفيف حالة القلق لدى العائلات النازحة، لا سيما النساء والأطفال، الذين يشكلون النسبة الأكبر من المقيمين في مراكز الإيواء.

من جانبه أوضح مدير العلاقات العامة في مدينة حلب، الدكتور رامي كلزي، أن الاستجابة الإنسانية الجارية في المدينة جاءت في إطار التحرك العاجل لتأمين مأوى آمن للعائلات التي اضطرت للنزوح نتيجة الظروف الراهنة، مشيرا إلى أن الجهات المحلية، وبالتعاون مع المجتمع الأهلي، سارعت إلى تجهيز عدد من المساجد كمراكز إيواء مؤقتة في عدة أحياء من حلب.

وقال كلزي لـ" العربي الجديد":" جرى تجهيز مجموعة واسعة من المساجد في مدينة حلب لاستقبال النازحين وتأمين مأوى مؤقت لهم، وذلك ضمن كتل تنظيمية متعددة شملت أحياء مختلفة من المدينة، بما يضمن توزيع النازحين وتخفيف الضغط عن مركز واحد، في محاولة لتوفير الحد الأدنى من الأمان والاستقرار للعائلات المتضررة".

وأضاف، أن مراكز الإيواء توزعت على عدة كتل، من بينها الكتلة الأولى التي شملت أحياء أقيول، القصيلة، باب جنين، قسطل الحرامي، السبع بحرات، الألمجي، ومحمد بيك – باب النيرب، إضافة إلى الكتلتين الرابعة والخامسة في أحياء الزبدية، الأعظمية، بستان القصر، الفردوس، وحلب الجديدة بشقيها الجنوبي والشمالي.

وأشار كلزي إلى أن عدد المستفيدين يختلف من مركز إلى آخر، حيث تضم بعض المراكز عشرات الأشخاص، فيما يستقبل بعضها الآخر مئات النازحين. وبين مدير العلاقات العامة في حلب، أن جزءً كبيرا من العائلات النازحة فضّل التوجه إلى منازل الأقارب والأصدقاء، ما خفف نسبيا من الضغط عن مراكز الإيواء، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الحاجة ما تزال قائمة لاستمرار الدعم، خاصة في ظل عدم وضوح أفق زمني لانتهاء الأزمة.

وأوضح أن التنسيق مستمر لتحديث البيانات ورصد الاحتياجات بشكل دوري، داعيا جميع الجهات القادرة على المساعدة إلى مواصلة دعم مراكز الإيواء، بما يضمن الحفاظ على كرامة النازحين وتلبية احتياجاتهم الأساسية في هذه المرحلة الحساسة.

شهادات نازحين

وفي هذا السياق، عبّر عدد من النازحين عن حالة الخوف والإرهاق التي رافقت رحلة نزوحهم، مؤكدين أن مغادرة منازلهم لم تكن خيارا طوعيا، بل ضرورة فرضتها الظروف الأمنية المتدهورة. ويقول مناف الحامد، وهو نازح يقيم في أحد مراكز الإيواء بحلب الجديدة، لـ"العربي الجديد": "خرجنا من بيوتنا على عجل، ولم نأخذ معنا سوى القليل من الأغراض. كان الخوف على الأطفال هو هاجسنا الأكبر، وكل ما نريده اليوم هو الأمان، حتى لو كان ذلك داخل مسجد أو في غرفة صغيرة".

بدورها، تروي هيفاء الحسامي وهي أم لثلاثة أطفال، تفاصيل اللحظات الأولى للنزوح، قائلة: "كانت ليلة صعبة جدا، الأطفال كانوا يبكون من الخوف، ولم نكن نعرف إلى أين سنذهب، عندما وصلنا إلى مركز الإيواء وشعرنا أن هناك من يستقبلنا ويوفر لنا الطعام والبطانيات، شعرنا بشيء من الطمأنينة، رغم الألم والقلق".

أما خالد المصطفى، شاب في العشرينيات من عمره، فيشير إلى الأثر النفسي للنزوح، خصوصا على الأطفال: "الأطفال متوترون، يسألون متى سنعود إلى البيت. نحن نحاول أن نتماسك أمامهم، لكن الغموض هو أصعب ما نعيشه اليوم".

وتتقاطع شهادات النازحين عند نقطة واحدة، وهي الامتنان لكل من ساهم في تقديم المساعدة، مقابل قلق مستمر من طول أمد النزوح، فبين جدران المساجد ومراكز الإيواء المؤقتة، تتشارك العائلات قصص الخسارة والخوف، وتتشبث في الوقت نفسه بأمل العودة القريبة إلى منازلها، وإنهاء فصل جديد من المعاناة التي فرضتها الحرب على حياتهم اليومية.

وبحسب إحصائيات مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، جاءت أعداد العائلات النازحة وأفرادها في مدينة حلب وأريافها على النحو التالي، عفرين: 7,700 عائلة، و38,500 فردا. إعزاز: 52 عائلة، و260 فردا، الأتارب: 57 عائلة، و285 فردا، الزربة: 150 عائلة، و750 فردا، دارة عزة:15 عائلة، و75 فردا، أحياء مدينة حلب: 967 عائلة، و4,835 فردًا، مراكز الإيواء في مدينة حلب: 370 عائلة، و1,850 فردا.

وتظهر هذه البيانات الحجم الكبير للنزوح وتوزعه الجغرافي، وما يترتب عليه من أعباء إنسانية متزايدة تتطلب استجابة مستمرة لتأمين الاحتياجات الأساسية للعائلات المتضررة. ورغم الضغط الكبير الناتج عن الأعداد، يشير القائمون على المراكز إلى أن الأوضاع مستقرة نسبيا، بفضل الاستجابة السريعة من قبل الجهات الداعمة. ومع هذه الجهود، يبقى القلق حاضرا لدى النازحين وسط غياب أفق واضح للعودة إلى منازلهم، واستمرار المخاوف من تدهور الأوضاع الأمنية. وبينما تؤمّن مراكز الإيواء الحد الأدنى من الاحتياجات، تبقى الحاجة ملحّة إلى حلول أكثر استدامة، تضمن كرامة النازحين، وتخفف عنهم عبء النزوح الطويل، في انتظار عودة آمنة إلى أحيائهم.