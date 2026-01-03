الهجوم الأميركي على فنزويلا.. ماذا عن النفط والثروات؟

- شنت الولايات المتحدة غارات على فنزويلا، مستهدفة العاصمة كاراكاس، واعتقلت الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته، وسط تحليق مكثف للطائرات الحربية وانتشار أمني كثيف. - أكدت الحكومة الفنزويلية أن الهجمات تهدف إلى السيطرة على الموارد الاستراتيجية، مثل النفط والمعادن، والقضاء على الاستقلال السياسي للبلاد، حيث تمتلك فنزويلا أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم. - تنتج فنزويلا حالياً نحو مليون برميل يومياً بسبب الحصار الأميركي منذ 2017، بينما تعتبر الصين أكبر مستورد للنفط الفنزويلي.

شنّت الولايات المتحدة الأميركية، صباح اليوم السبت، غارات على عدة مناطق في فنزويلا من بينها العاصمة كاراكاس التي دوّت فيها انفجارات عنيفة بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات الحربية وسط انتشار أمني كثيف. بينما أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن القوات الأميركية ألقت القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، في الوقت الذي أكد فيه مادورو قبل ساعات من الهجمات الأميركية واختطافه، أن الولايات المتحدة تستهدف السيطرة على النفط وثروات فنزويلا.

وقالت الحكومة الفنزويلية في بيان اليوم السبت إن الهدف من هذه الهجمات هو "الاستيلاء على الموارد الاستراتيجية لفنزويلا، وفي مقدمتها النفط والمعادن، والقضاء على الاستقلال السياسي للبلاد بالقوة". و تمتلك فنزويلا أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم، يقدّر بنحو 300 مليار برميل وفق بيانات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك). وتنتج حالياً نحو مليون برميل يومياً بفعل الحصار الأميركي الممتد منذ عام 2017، بينما تبرز الصين أكبرَ مستورد للنفط الفنزويلي.

في هذا الملف نستعرض ثروات فنزويلا من النفط وغيره وأبرز المواقف الأميركية منها: