- دعت وزارة الداخلية المغربية المواطنين إلى توخي الحذر بسبب الأمطار القوية، وتجنب التنقلات غير الضرورية، خاصة في المناطق المتأثرة بالاضطرابات الجوية، مع اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لتفادي السيول والفيضانات. - علّقت وزارة التربية الوطنية الدراسة في تسعة أقاليم بسبب سوء الأحوال الجوية، منها تارودانت وأكادير وإنزكان، حيث توقعت مديرية الأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية ورياح قوية. - شهدت المغرب أمطاراً غزيرة في ديسمبر الماضي، تسببت في سيول بمدينة آسفي، مما أدى إلى مصرع 37 شخصاً، واتخذت السلطات إجراءات سريعة لدعم المتضررين.

دعت وزارة الداخلية المغربية، الجمعة، مواطنيها إلى توخي الحذر بسبب الأمطار القوية، فيما علّقت وزارة التربية الوطنية الدراسة في تسعة أقاليم لسوء الأحوال الجوية في البلاد. جاء ذلك وسط توقعات بتساقط أمطار رعدية قوية، مساء الجمعة، في عدد من مناطق المملكة، وفق ما أفادت به المديرية العامة للأرصاد الجوية الخميس.

وطالبت وزارة الداخلية المواطنين باتخاذ جميع التدابير الوقائية اللازمة، وتفادي المجازفة بعبور المقاطع الطرقية القابلة للغمر بالمياه، أو الأودية والمنخفضات التي قد تشهد سيولاً أو فيضانات مفاجئة، كما أبرزت ضرورة تأجيل التنقلات غير الضرورية، خاصة نحو المناطق التي يحتمل أن تتأثر بهذه الاضطرابات الجوية.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التربية الوطنية، تعليق الدراسة يومَي الجمعة والسبت، بمختلف المؤسّسات التعليمية في تسعة أقاليم. وقالت الوزارة في بيانات منفصلة، إن هذه الخطوة تأتي بسبب سوء الأحوال الجوية بكل من "تارودانت وأكادير وإنزكان آيت ملول وشتوكة آيت باها (وسط)، وآسفي والصويرة (غرب)، وشيشاوة والرحامنة واليوسفية (شمال)".

وفي نشرتها الإنذارية الخميس، قالت مديرية الأرصاد الجوية بالمغرب إنّه في الأيام الماضية جرى تسجيل أمطار فاقت 100 مليمتر، وتسببت في قطع بعض الطرقات، وتعليق الدراسة في بعض المدن. وأوضحت المديرية أن "هذه الأمطار الرعدية (80 - 120 مليتمراً) ستكون مصحوبة برياح مرتقبة الجمعة، في أقاليم أكادير وتارودانت، والصويرة"، كما توقعت هطل أمطار (30-45 مليمتراً) بكل من آسفي والجديدة واليوسفية، وشتوكة آيت باها وانزكان وتزنيت (وسط)، وشيشاوة والحوز وسيدي بنور (شمال)".

وشهدت مدن مغربية عدّة خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي، هطول أمطار غزيرة إلى جانب تساقط كثيف للثلوج. فيما أسفرت السيول التي اجتاحت مدينة آسفي غربي البلاد في 14 ديسمبر/ كانون الأول الماضي عن مصرع 37 مواطناً، وفق بيان لمحافظة المدينة، كما أعلنت السلطات المغربية "إجراءات سريعة" للحد من آثار الفيضانات التي ضربت مدينة آسفي، مثل تقديم مساعدات لفائدة الأسر التي فقدت ممتلكاتها والتكفل بوضعية المنازل المتضررة إلى جانب إعادة بناء وترميم المحلات التجارية المتضرّرة.

