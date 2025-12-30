- أوقفت قاضية اتحادية تنفيذ خطط إدارة ترامب لإنهاء وضع الحماية المؤقتة لمواطني جنوب السودان، استجابة لدعوى قضائية رفعتها منظمة حقوقية وأربعة مهاجرين، معتبرة أن الإجراءات غير قانونية وتعرضهم لخطر الترحيل. - أصدرت القاضية أنجيل كيلي قرارًا بتعليق الخطط مؤقتًا، مشيرة إلى أن تنفيذها سيؤثر فورًا على المستفيدين ويجردهم من وضعهم القانوني، مما قد يؤدي إلى ترحيلهم. - رغم تبرير وزارة الأمن الداخلي بعودة السلام إلى جنوب السودان، إلا أن البلاد لا تزال تعاني من الصراعات، مما دفع الولايات المتحدة لمنح الحماية المؤقتة منذ 2011.

أوقفت قاضية اتحادية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ خطط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء وضع الحماية المؤقتة من الترحيل الممنوح لمواطنين من جنوب السودان مقيمين في الولايات المتحدة. واستجابت أنجيل كيلي القاضية لدى المحكمة الجزئية في بوسطن لطلب عاجل قدمه عدد من مواطني جنوب السودان ومنظمة معنية بحقوق المهاجرين لمنع إنهاء وضع الحماية المؤقتة بعد الخامس من يناير/ كانون الثاني كما كان مقررا.

وأصدرت القاضية هذا الأمر بعد أن رفع أربعة مهاجرين من جنوب السودان ومنظمة "المجتمعات الأفريقية معا" غير الربحية دعوى قضائية. وجاء في الدعوى أن إجراءات وزارة الأمن الداخلي الأميركية غير قانونية وتعرضهم لخطر الترحيل إلى دولة تشهد سلسلة من الأزمات الإنسانية.

وأصدرت كيلي، التي عيّنها الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، قرارا إداريا بتعليق العمل بالخطط مؤقتا لحين الفصل في الدعوى. وقالت إن السماح بتنفيذها قبل أن تتاح للمحاكم فرصة النظر في حيثيات الدعوى "سيكون له تأثير فوري على مواطني جنوب السودان وسيجرد المستفيدين الحاليين من وضعهم القانوني مما قد يؤدي إلى ترحيلهم قريبا جدا".

ولم ترد وزارة الأمن الداخلي بعد على طلب للتعليق، لكن متحدثا باسمها سبق أن قال إن هذه الإجراءات مبررة نظرا "لعودة السلام إلى جنوب السودان والالتزام الواضح بضمان إعادة دمج المواطنين العائدين بشكل آمن وتحسن العلاقات الدبلوماسية".

ويعاني جنوب السودان من الصراع منذ استقلاله عن السودان في عام 2011. ولا يزال القتال مستمرا في معظم أنحاء البلاد منذ انتهاء حرب أهلية دامت خمس سنوات في عام 2018 والتي أودت بحياة ما يقدر بنحو 400 ألف شخص. وتنصح وزارة الخارجية الأميركية المواطنين بعدم السفر إلى هناك.

وبدأت الولايات المتحدة منح المواطنين من جنوب السودان وضع الحماية المؤقتة في عام 2011. ويُمنح هذا الوضع لمن تشهد بلادهم الأصلية كوارث طبيعية أو صراعات مسلحة أو أحداثا استثنائية أخرى. ويحصل المهاجرون المؤهلون لهذا الوضع على تصاريح عمل وحماية مؤقتة من الترحيل.

ووفقا للدعوى، استفاد نحو 232 مواطنا من جنوب السودان من هذا الوضع ولجأوا إلى الولايات المتحدة، بينما لا تزال طلبات 73 آخرين للحصول على هذه الحماية قيد البحث. وأصدرت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني إخطارا بإنهاء وضع الحماية المؤقتة لجنوب السودان لأنه لم يعد يستوفي شروط المنح. واتخذت الوزارة إجراءات مماثلة لإنهاء هذا الوضع لرعايا دول أخرى، من بينها سورية وفنزويلا وهايتي وكوبا ونيكاراغوا، مما أدى إلى رفع عدة دعاوى قضائية.

(رويترز)