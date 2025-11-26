أونروا: آلاف النازحين في غزة يكافحون للعثور على مأوى آمن

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، أونروا، اليوم الأربعاء، أن آلاف النازحين قسراً في قطاع غزة يكافحون للعثور على مأوى آمن استعداداً لطقس بارد يقترب، في ظل تداعيات حرب الإبادة التي شنها الكيان الإسرائيلي على القطاع لمدة عامين.

وأوضحت الوكالة على منصة "إكس"، أن آلاف المهجرين قسراً في قطاع غزة يكافحون للعثور على مأوى آمن استعداداً للطقس البارد القادم. وأشارت إلى أن النازحين لا يملكون خياراً سوى إقامة خيام بدائية، وأن مزيداً من مواد الإيواء لا تزال مطلوبة. ولفتت إلى أن أكثر من 79 ألف نازح يعيشون في 85 مركز إيواء تديرها أونروا في القطاع، وسط ظروف إنسانية تزداد سوءاً مع اقتراب فصل الشتاء.

Thousands of forcibly displaced in the #Gaza Strip are struggling to find safe shelter for the upcoming cold weather.



People have no choice but to create makeshift tents. More shelter supplies are needed.



More than 79,000 displaced persons live in the 85 shelters that UNRWA… pic.twitter.com/4MA6D2fn8u — UNRWA (@UNRWA) November 26, 2025



وكان ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، قد حذر أمس من أن عائلات فلسطينية نازحة في غزة تواجه خطر الفيضانات داخل ملاجئ سيئة، مؤكداً أن السكان معرضون للخطر بشكل كبير في ظل سوء الأحوال الجوية، وأن القيود الإسرائيلية المستمرة تعوق دخول المساعدات الحيوية وتعرقل عمل منظمات الإغاثة.

وتسبب المنخفض الجوي المصحوب بأمطار غزيرة أمس، بغرق عشرات من خيام النازحين في منطقة المواصي بمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية.

وأمس أفاد جهاز الدفاع المدني في غزة، أن مياه الأمطار الغزيرة أغرقت مئات الخيام ومراكز الإيواء في مختلف محافظات القطاع، محذراً من تساقط أبنية استهدفتها إسرائيل خلال عامي الإبادة الجماعية. وأكد متحدث الدفاع المدني محمود بصل، في تصريح لوكالة الأناضول، تعقيباً على المنخفض الجوي المصحوب بأمطار غزيرة ورياح شديدة، أن ما فاقم أوضاع النازحين الذين هجّرتهم إسرائيل خلال عامي الإبادة الجماعية، أن مياه الأمطار تسببت في إغراق مئات الخيام ومراكز الإيواء في مختلف محافظات القطاع.

يشار إلى أن قطاع غزة يحتاج إلى نحو 300 ألف خيمة ووحدة سكنية مسبقة الصنع لتلبية أبسط احتياجات سكانه من المأوى، بعدما دمرت إسرائيل البنية التحتية خلال عامين من الإبادة.



(قنا، الأناضول)