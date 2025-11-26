أونروا: آلاف النازحين في غزة يكافحون للعثور على مأوى آمن

26 نوفمبر 2025   |  آخر تحديث: 11:51 (توقيت القدس)
أغرقت الأمطار خيام النازحين (العربي الجديد)
- آلاف النازحين في قطاع غزة يكافحون للعثور على مأوى آمن استعداداً للطقس البارد، حيث يعيش أكثر من 79,000 نازح في 85 مركز إيواء تديرها أونروا وسط ظروف إنسانية متدهورة.
- الأمطار الغزيرة تسببت في غرق مئات الخيام ومراكز الإيواء، مما يزيد من معاناة النازحين الذين يواجهون خطر الفيضانات في ظل قيود إسرائيلية تعوق دخول المساعدات.
- قطاع غزة يحتاج إلى 300,000 خيمة ووحدة سكنية مسبقة الصنع لتلبية احتياجات المأوى الأساسية بعد تدمير البنية التحتية خلال عامين من الحرب.

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، أونروا، اليوم الأربعاء، أن آلاف النازحين قسراً في قطاع غزة يكافحون للعثور على مأوى آمن استعداداً لطقس بارد يقترب، في ظل تداعيات حرب الإبادة التي شنها الكيان الإسرائيلي على القطاع لمدة عامين.
وأوضحت الوكالة على منصة "إكس"، أن آلاف المهجرين قسراً في قطاع غزة يكافحون للعثور على مأوى آمن استعداداً للطقس البارد القادم. وأشارت إلى أن النازحين لا يملكون خياراً سوى إقامة خيام بدائية، وأن مزيداً من مواد الإيواء لا تزال مطلوبة. ولفتت إلى أن أكثر من 79 ألف نازح يعيشون في 85 مركز إيواء تديرها أونروا في القطاع، وسط ظروف إنسانية تزداد سوءاً مع اقتراب فصل الشتاء.


وكان ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، قد حذر أمس من أن عائلات فلسطينية نازحة في غزة تواجه خطر الفيضانات داخل ملاجئ سيئة، مؤكداً أن السكان معرضون للخطر بشكل كبير في ظل سوء الأحوال الجوية، وأن القيود الإسرائيلية المستمرة تعوق دخول المساعدات الحيوية وتعرقل عمل منظمات الإغاثة.
وتسبب المنخفض الجوي المصحوب بأمطار غزيرة أمس، بغرق عشرات من خيام النازحين في منطقة المواصي بمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية.

وأمس أفاد جهاز الدفاع المدني في غزة، أن مياه الأمطار الغزيرة أغرقت مئات الخيام ومراكز الإيواء في مختلف محافظات القطاع، محذراً من تساقط أبنية استهدفتها إسرائيل خلال عامي الإبادة الجماعية. وأكد متحدث الدفاع المدني محمود بصل، في تصريح لوكالة الأناضول، تعقيباً على المنخفض الجوي المصحوب بأمطار غزيرة ورياح شديدة، أن ما فاقم أوضاع النازحين الذين هجّرتهم إسرائيل خلال عامي الإبادة الجماعية، أن مياه الأمطار تسببت في إغراق مئات الخيام ومراكز الإيواء في مختلف محافظات القطاع.

غمرت مياه الأمطار خيام النازحين في غزة (العربي الجديد)
قضايا وناس
التحديثات الحية

سيول وغرق ووحل... نازحو غزة في مواجهة منخفض جوي

يشار إلى أن قطاع غزة يحتاج إلى نحو 300 ألف خيمة ووحدة سكنية مسبقة الصنع لتلبية أبسط احتياجات سكانه من المأوى، بعدما دمرت إسرائيل البنية التحتية خلال عامين من الإبادة.

