مصرع 10 أشخاص جراء سيول وانهيارات أرضية في سومطرة الإندونيسية

26 نوفمبر 2025   |  آخر تحديث: 10:51 (توقيت القدس)
فريق إنقاذ يُجلي نساءً وأطفالاً غرب سومطرة، في25 نوفمبر 2025 (Getty)
فريق إنقاذ يُجلي نساءً وأطفالاً على متن قارب مطاطي، غرب سومطرة، 25 نوفمبر 2025 (Getty)
- لقي عشرة أشخاص مصرعهم في جزيرة سومطرة الإندونيسية بسبب السيول والانهيارات الأرضية الناتجة عن الأمطار الغزيرة، مع العثور على جثث خمسة منهم في سيبولغا.
- أصيب ثلاثة أشخاص وما زال أربعة في عداد المفقودين، بينما غمرت السيول نحو ألفي مبنى في تابانولي الوسطى، حيث توفي أربعة أشخاص آخرين.
- في تابانولي الجنوبية، توفي شخص وغمرت السيول 470 منزلاً، فيما نصبت السلطات خيام إغاثة وطلبت من السكان إخلاء المناطق الخطرة.

لقي عشرة أشخاص على الأقل مصرعهم جراء سيول وانهيارات أرضية جراء الأمطار الغزيرة التي تشهدها جزيرة سومطرة الإندونيسية. وأعلنت فرق البحث والإنقاذ، اليوم الأربعاء، عثورها على جثث خمسة أشخاص في مدينة سيبولغا بمقاطعة سومطرة الشمالية، بحسب وكالة "أسوشييتد برس".

وأضافت الفرق أن ثلاثة أشخاص أصيبوا وما زال أربعة آخرون في عداد المفقودين جراء السيول والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة. وفي منطقة تابانولي الوسطى، لقي أربعة أشخاص حتفهم بسبب الانهيارات الأرضية، فيما غمرت مياه السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة نحو ألفي مبنى.

من فيضانات جنوب تايلاند، 23 نوفمبر 2025 (ماداري توهلالا/ فرانس برس)
بيئة
التحديثات الحية

خسائر جسيمة في فيضانات تايلاند وفيتنام وماليزيا

 

كما لقي شخص مصرعه في منطقة تابانولي الجنوبية، وغمرت مياه السيول 470 منزلاً. وأعلنت السلطات الإندونيسية نصب خيام إغاثة طارئة وطلبت من السكان المحليين إخلاء المناطق عالية الخطورة على الفور.

(الأناضول)

