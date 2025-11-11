- حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 9 ديسمبر لمحاكمة الناشطة آية كمال الدين والمحامي نبيل أبو شيخة و56 آخرين بعد ثلاث سنوات من الحبس الاحتياطي، رغم أن القانون المصري يحدد أقصى مدة بعامين. - القضية رقم 93 لسنة 2022 تشمل 58 معتقلاً، وتواجه آية اتهامات بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية، بينما اعتقل نبيل بسبب منشوراته الساخرة. - آية تناشد المحكمة النظر في وضعها الصحي المتدهور بسبب الربو، حيث تُحتجز في زنزانة انفرادية دون علاج مناسب أو رؤية الشمس.

حدّدت محكمة استئناف القاهرة المصرية، الثلاثاء، جلسة 9 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة الناشطة السياسية آية كمال الدين، والمحامي الحقوقي نبيل أنور أبو شيخة، و56 مصرياً آخرين، أمام الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة بمأمورية بدر، بعد مرور نحو ثلاث سنوات من الحبس الاحتياطي للمتهمين بالمخالفة للقانون المصري الذي حدّد أقصى مدة له بعامين فقط.

ووفقاً لقرار الإحالة الصادر عن نيابة أمن الدولة، فإنّ القضية تحمل الرقم 93 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، وتضم 58 معتقلاً جميعهم قيد الحبس الاحتياطي، من بينهم المحامي الحقوقي نبيل أبو شيخة، المعتقل على خلفية منشوراته الساخرة من مسلسل "الاختيار"، والناشطة آية كمال الدين، التي تواجه اتهامات تتعلق بنشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية.

من جهتها، ناشدت آية كمال الدين المحكمة النظر بعين الاعتبار إلى وضعها الصحي المتأزم بسبب مرض الربو، خلال جلسة المحاكمة، مؤكدة أنها لا تتلقى العلاج المناسب وأنها محتجزة في زنزانة انفرادية لا ترى فيها الشمس، وحمّلت الجهات المعنية مسؤولية حياتها بعد تعرّضها لأزمات تنفسية متكررة.

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة تجاهلت في وقت سابق الشكوى الصحية التي تقدمت بها آية إلى المحكمة، حيث استغاثت بحياتها بسبب تدهور حالتها الصحية ووصول معاناتها من مرض الربو إلى مرحلة متأخرة. وأضافت آية أنها مُنعت من التمريض وتلقي العلاج داخل مستشفى المعتقل، كذلك منعت من الزيارة ودخول الأطعمة إليها. وأكدت أنها لا ترى الشمس، ووضعت في زنزانة "حبس انفرادي"، حيث لا تجد من يساعدها أو يسعفها في حال تعرضها لأزمة صحية.