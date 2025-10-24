العاصفة ميليسا تجتاح الكاريبي وسط تحذير من اشتدادها

بيئة
مباشر
24 أكتوبر 2025   |  آخر تحديث: 11:09 (توقيت القدس)
أمطار غزيرة ورياح جراء إعصار بسواحل جامايكا، 3 يوليو 2024 (Getty)
أمطار غزيرة ورياح قوية جراء إعصار ضرب سواحل جامايكا، 3 يوليو 2024 (Getty)
- اجتاحت العاصفة الاستوائية ميليسا منطقة الكاريبي، مهددة بتحولها إلى إعصار قوي، مما يسبب فيضانات وانهيارات أرضية محتملة في جنوب هايتي وجامايكا.
- تسببت العاصفة في هطول أمطار غزيرة على جامايكا وهايتي وجمهورية الدومينيكان، مع تحذيرات من فيضانات كبيرة، مما دفع السلطات لإغلاق المدارس والدوائر الحكومية في بعض المناطق.
- لجأ السكان إلى الملاجئ، بينما انتشر متطوعو الإنقاذ للمساعدة، وسط قلق من تأثير العاصفة على شبكات إمداد المياه وتآكل التربة في هايتي.

اجتاحت العاصفة الاستوائية ميليسا منطقة الكاريبي الوسطى في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، فيما حذر خبراء الأرصاد الجوية من أنها يمكن أن تشتد قريبا وتتجاوز جامايكا بما هي إعصار قوي، بينما تتسبب في حدوث فيضانات عارمة وانهيارات أرضية محتملة في جنوب هايتي.

ومن المتوقع أن تتسبب العاصفة بطيئة الحركة وغير المنتظمة في سقوط أمطار غزيرة على جامايكا والمناطق الجنوبية من هايتي وجمهورية الدومينيكان خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقال مايكل برينان، مدير المركز الوطني الأميركي للأعاصير في ميامي "يُشكّل سقوط الأمطار خطراً كبيراً مع هذه العاصفة. لقد كان سقوط الأمطار تاريخيا السبب الأكبر لخسائر الأرواح بسبب عواصف استوائية وأعاصير في منطقة الكاريبي".

وتمركزت العاصفة على بعد حوالي 150 ميلا(245 كيلومترا) جنوب شرق كينغستون، في جامايكا وعلى بعد حوالي 270 ميلا (430 كيلومترا) جنوب غرب بورت-أو-برنس في هايتي. وكانت مصحوبة برياح أقصى سرعة لها 45 ميلا في الساعة (75 كيلومترا في الساعة) وتتحرك شمالا بسرعة 3 أميال في الساعة(6 كيلومترات في الساعة)، حسب المركز الأميركي.

وكانت العاصفة الاستوائية ميليسا قد تسببت أمس الأول الأربعاء في هطول أمطار غزيرة على أجزاء من هايتي وجامايكا وجمهورية الدومينيكان، بينما حذر خبراء الأرصاد من خطر فيضانات كبيرة في منطقة الكاريبي الشمالية، وحث المسؤولون السكان في المناطق المعرضة للفيضانات على التوجه إلى مناطق مرتفعة.

وقال رئيس جمهورية الدومينيكان، لويس أبينادر، إن المدارس في تسع مقاطعات تم إغلاقها الأربعاء وأمس الخميس، كما أمر بإغلاق الدوائر الحكومية والشركات الخاصة غير الضرورية. ولجأ عشرات الأشخاص في جنوب البلاد إلى الملاجئ بالفعل، بينما انتشر نحو 500 متطوع من فرق الإنقاذ في أنحاء المنطقة للمساعدة. وأفاد المسؤولون أيضا بأن عشرات من شبكات إمداد المياه خرجت عن الخدمة، ما أثر على أكثر من نصف مليون مشترك.

وفي هايتي، أعرب السكان عن قلقهم من احتمال حدوث فيضانات غزيرة، إذ سبق أن تسببت العواصف السابقة في دمار واسع بسبب تآكل التربة المنتشر في البلاد. أما في جامايكا، فقال وزير المياه والبيئة ماثيو سامودا إن 881 مأوى ستكون متاحة عند الحاجة.

(أسوشييتد برس)

دلالات
المساهمون
