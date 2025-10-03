فيتنام: ارتفاع حصيلة الإعصار بوالوي إلى 51 قتيلاً و14 مفقوداً

- ارتفعت حصيلة الإعصار بوالوي في فيتنام إلى 51 قتيلاً و14 مفقوداً، مع أضرار تقدر بـ 600 مليون دولار، حيث ضرب وسط البلاد برياح سرعتها 130 كم/ساعة، مما أدى إلى فيضانات شلت العاصمة هانوي. - تسببت الأمطار الغزيرة في انزلاقات تربة في المناطق الجبلية، وألحقت أضراراً بالطرق والمدارس والمكاتب، مع انقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف من الأسر، وتضرر أكثر من 210 آلاف منزل و51 ألف هكتار من المحاصيل. - رغم انحسار الفيضانات، يحذر خبراء الأرصاد من اقتراب الإعصار ماتمو، مما قد يزيد من تواتر وشدة الظواهر المناخية بسبب التغير المناخي.

ارتفعت حصيلة الإعصار بوالوي الذي اجتاح فيتنام الأسبوع الماضي إلى 51 قتيلاً، وفق ما أعلنت وزارة البيئة اليوم الجمعة، فيما لا يزال 14 شخصاً في عداد المفقودين بعد أيام على الكارثة التي تسببت بأضرار جسيمة وفيضانات. وذكرت الوزارة في بيان أن قيمة الأضرار الناتجة عن الإعصار قد تصل إلى 600 مليون دولار. وضرب الإعصار وسط فيتنام، مساء الأحد، مصحوباً برياح وصلت سرعتها إلى 130 كيلومتراً في الساعة، واستمر حوالى 12 ساعة. وشلت الأمطار الغزيرة الناتجة عن العاصفة العاصمة هانوي هذا الأسبوع.

وقضى عدة أشخاص في انزلاقات تربة وقعت في مناطق جبلية بشمال البلاد وقطعت الطريق إلى مواقع سياحية. وألحق الإعصار أضراراً جسيمة بالطرق والمدارس والمكاتب، وسبَّب أعطالاً في شبكة الكهرباء، ما أسفر عن انقطاع التيار عن عشرات الآلاف من الأسر. وورد في تقرير وكالة إدارة الكوارث في فيتنام، أمس الخميس، أن أكثر من 210 آلاف منزل تضررت أو غمرتها المياه التي أسفرت أيضاً عن تدمير أكثر من 51 ألف هكتار من الأرز والمحاصيل الأخرى.

ويشير خبراء الأرصاد الجوية إلى أن الفيضانات بدأت تنحسر، لكنهم يحذرون من أن الإعصار ماتمو الذي يقترب حالياً من شمال الفيليبين، قد يطاول شمال فيتنام في مطلع الأسبوع المقبل. وفي هذه الحال، ستكون هذه العاصفة الحادية عشرة التي تشهدها فيتنام هذه السنة، في حين تسجل البلاد عموماً ما يصل إلى عشر عواصف سنوياً. ويفيد العلماء بأن التغيّر المناخي يجعل الظواهر المناخية القصوى أكثر تواتراً وشدّة في أنحاء العالم.

(فرانس برس، أسوشييتد برس)