أهداف مبابي تنعش خزينة ريال مدريد بمبالغ إضافية

02 أكتوبر 2025   |  آخر تحديث: 17:24 (توقيت القدس)
مبابي على ملعب أورتاليك في ألماتي، 30 سبتمبر 2025 (أنطونيو فيلالبا/Getty)
مبابي على ملعب أورتاليك في ألماتي، 30 سبتمبر 2025 (أنطونيو فيلالبا/Getty)
- تألق كيليان مبابي في دوري أبطال أوروبا ساهم في تعزيز خزينة ريال مدريد بمبالغ مالية إضافية، حيث حصل النادي على 4.2 ملايين يورو من انتصارين بفضل أهدافه الحاسمة.
- سجل مبابي خمسة أهداف في مباراتين، منها ثنائية ضد مرسيليا وهاتريك ضد كايرات ألماني، مما ساهم في تصدر ريال مدريد الترتيب ودعم الفريق مالياً.
- مبابي أصبح نجم ريال مدريد الأول بفضل أدائه المذهل في الدوري الإسباني ودوري الأبطال، حيث لا يكاد يمر لقاء دون أن يهز شباك منافسيه.

ساهمت أهداف المهاجم الفرنسي، كيليان مبابي (26 عاماً)، خلال منافسات دوري أبطال أوروبا، في إنعاش خزينة ريال مدريد الإسباني بمبالغ مالية إضافية، من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الذي يمنح الأندية مبالغ مالية بناء على النتائج التي تحققها في دوري أبطال أوروبا، حيث كانت انطلاقة ريال مدريد بقيادة النجم الفرنسي موفقة، وحصد العلامة الكاملة بعد مرور مواجهتين، ليقرب فريقه من التأهل.

وأكد تقرير نشرته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، الأربعاء، أن "يويفا" يمنح كل فريق مبلغ 2.1 مليون يورو عن كل انتصار، وبالتالي حصد ريال مدريد مبلغ 4.2 ملايين يورو حتى الآن من انتصارين، وقد ساهم الفرنسي بشكل كبيرٍ للغاية في هذه البداية القوية، بما أن له نصيب الأسد من الأهداف التي سجلها الفريق، ذلك أنه يقدم بداية موسم قوية للغاية بما أنه متألق في الدوري الإسباني، ولا يكاد يمرّ لقاء دون أن يهزّ شباك منافسيه ليصبح نجم ريال مدريد الأول.

وسجل مبابي خمسة أهداف بعد مرور مواجهتين من منافسات دوري أبطال أوروبا، منها ثنائية قادت النادي الملكي إلى قلب الطاولة على مرسيليا الفرنسي في اللقاء الأول (2ـ1)، ثم هاتريك في اللقاء الثاني ليساهم في انتصار فريقه العريض بنتيجة (5ـ0) على كايرات ألماني الكازاخستاني، وبالتالي فإن مبابي لم يساهم في حصد نتائج إيجابية فقط وتصدر الترتيب، بل ساهم في دعم فريقه مالياً من خلال النتائج التي تحققت.

