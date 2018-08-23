تصدّر وسم #متحرش_التجمع قائمة الأكثر تداولاً في مصر، عقب توارد أنباء عن تعاقد المتحرش على إعلان لشركة قهوة شهيرة، وبطولة فيلم سينما، فكرر عدد من المعلقين الربط بينه وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي.
يأتي ذلك بعد أيام من انشغال رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بواقعة حدثت في منطقة التجمع الخامس شرق القاهرة، حيث نشرت فتاة تدعى منة جبران مقطعي فيديو لشابين يتحرشان بها، وحالة الجدل التي أثارتها الواقعة، وصلت إلى التعاطف مع المتحرش، وشهرته.
ولخّص أحد المغردين القصة: "#متحرش_التجمع.. يا جماعة انتوا مستنيين ايه من بلد الإعلام فيه بيتلخص في أحمد موسى والفن محمد رمضان ورجال الأعمال طلعت مصطفى ورئيسه #السيسي وبيحكمها عسكر".
وسخر صاحب حساب "جفت محبرتي": "يلتقي غدا الرئيس السيسي مع متحرش التجمع في اطار دعم عملية السلام بالشرق الأوسط".
وكتبت سجى: "#متحرش_التجمع بقى نجم.. وايه يعني ما السيسي بقى نجم مصر.. صبح صبح يا عم الحاج".
يأتي ذلك بعد أيام من انشغال رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بواقعة حدثت في منطقة التجمع الخامس شرق القاهرة، حيث نشرت فتاة تدعى منة جبران مقطعي فيديو لشابين يتحرشان بها، وحالة الجدل التي أثارتها الواقعة، وصلت إلى التعاطف مع المتحرش، وشهرته.
ولخّص أحد المغردين القصة: "#متحرش_التجمع.. يا جماعة انتوا مستنيين ايه من بلد الإعلام فيه بيتلخص في أحمد موسى والفن محمد رمضان ورجال الأعمال طلعت مصطفى ورئيسه #السيسي وبيحكمها عسكر".
وسخر صاحب حساب "جفت محبرتي": "يلتقي غدا الرئيس السيسي مع متحرش التجمع في اطار دعم عملية السلام بالشرق الأوسط".
وكتبت سجى: "#متحرش_التجمع بقى نجم.. وايه يعني ما السيسي بقى نجم مصر.. صبح صبح يا عم الحاج".
بدوره، قال "ابن مصر": "اللي يخلي #متحرش_التجمع تريند يخلي السيسي رئيس جمهورية.. مصر بلد العجائب".
وكتب صاحب حساب "الاكسلنس": "#متحرش_التجمع يصور اعلان ويتعاقد على فيلم، وطبعا الاعلان هياخد أعلى نسبة مشاهدة. والفيلم هيبقا تريند. المتحرش في مصر بقى بطل وأطباءها وشرفاءها اما بالسجون أو هربوا بره مصر وهي دي مصر فلا تتعجبوا.. أليس #السيسي متحرش مصر الأول صاحب مقولة اللي مايرضيش ربنا احنا معاه وبندعمه".
وتعجب حسين فايز من حال مصر، وقال: "في دولة رئيسها السيسي وبيقعد وراه في المؤتمرات قاتل زي هشام مصطفى وبيطلع في الاعلام قوداين وتجار مخدرات لازم يبقى متحرش نجم مجتمع ويطلع في أفلام واعلانات.. هيا دي الخرارة. #متحرش_التجمع".
وسخر "المعلم بيومي": "#متحرش_التجمع هو تقريبا العجب العجاب اللي قال عليه السيسي ان المتحرش بقى عالمي".
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