بدوره، قال "ابن مصر": "‏اللي يخلي ‎#متحرش_التجمع تريند يخلي السيسي رئيس جمهورية.. مصر بلد العجائب".وكتب صاحب حساب "الاكسلنس": "‏‎#متحرش_التجمع يصور اعلان ويتعاقد على فيلم، وطبعا الاعلان هياخد أعلى نسبة مشاهدة. والفيلم هيبقا تريند. المتحرش في مصر بقى بطل وأطباءها وشرفاءها اما بالسجون أو هربوا بره مصر وهي دي مصر فلا تتعجبوا.. أليس ‎#السيسي متحرش مصر الأول صاحب مقولة اللي مايرضيش ربنا احنا معاه وبندعمه".وتعجب حسين فايز من حال مصر، وقال: "‏في دولة رئيسها السيسي وبيقعد وراه في المؤتمرات قاتل زي هشام مصطفى وبيطلع في الاعلام قوداين وتجار مخدرات لازم يبقى متحرش نجم مجتمع ويطلع في أفلام واعلانات.. هيا دي الخرارة. #متحرش_التجمع".وسخر "المعلم بيومي": "‏‎#متحرش_التجمع هو تقريبا العجب العجاب اللي قال عليه السيسي ان المتحرش بقى عالمي".