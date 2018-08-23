اقترح زعيم "حزب العمال" البريطاني، جيريمي كوربين، فرض ضرائب على عمالقة التكنولوجيا، مثل "غوغل" و"أمازون" و"فيسبوك"، لتمويل الصحافة التي تصب في الصالح العام.

ودعا كوربين إلى إصلاح وسائل الإعلام "الفاشلة" جذرياً، في خطاب ألقاه خلال "مهرجان إدنبرة التلفزيوني"، ونقلته "هيئة الإذاعة البريطانية" (بي بي سي).

كما شملت اقتراحات كوربين فرض "رسوم ترخيص رقمية" تدفعها شركات التكنولوجيا الكبرى ومقدمي خدمات الإنترنت، ونشر بيانات الطبقة الاجتماعية لموظفي "هيئة الإذاعة البريطانية".







وقال إنه يريد إعلاماً محلياً "معززاً بالمال والوقت" للعمل على القصص. وقال إن الصحافة النوعية "تتطلب أجوراً لائقة"، مستشهداً بإحصائيات تظهر أن 24 في المائة من الصحافيين يكسبون أقل من 20 ألف جنيه إسترليني سنوياً.

وأشار إلى أنه يمكن للصحافيين في القطاع الخاص انتخاب محرريهم للمساعدة في "جعلهم مسؤولين أمام موظفيهم" وكذلك رؤساء الشركات، إضافة إلى اقتراح إنشاء "تعاونيات إخبارية" جديدة للإبلاغ عن الحكومة المحلية والمقاولين الخاصين الذين يشغلون الخدمات العامة والهيئات المنظمة.