وتم إنشاء "ماي بيرسوناليتي" من قبل الباحثين في مركز كامبريدج للقياس النفسي، وهي مؤسسة أكاديمية ولا علاقة لها بكامبريدج أناليتكا، لتكون مصدر البيانات من مستخدمي "فيسبوك" عبر اختبارات الشخصية. كانت تعمل بنجاح من عام 2007 إلى عام 2012، إذ جمعت بيانات حول أربعة ملايين مستخدم بشكل مباشر، وليس عن طريق الأصدقاء.

واستخدمت مجموعة البيانات للدراسات الخاصة بالمركز. وكان يمكن للأكاديميين الآخرين طلب الوصول إليها عن طريق ملء نموذج على الإنترنت؛ وقام موظفو المركز بفحص الطلبات وتعينت الموافقة عليها من لجنة الأخلاقيات في الجامعة.

في شهر مايو، اتّضح أن مجموعة من بيانات المشروع كانت متاحة لأي شخص لتنزيلها من GitHub، إذ تم وضعها من قبل بعض الباحثين الذين تلقوا حق الوصول وقرّروا نشرها "حيث يمكن للطلاب الوصول إليها بسهولة أكبر"، ما أثار جدلاً واسعاً علّق على أثره "فيسبوك" عمل التطبيق.









وفي مارس/آذار، تم الكشف عن فضيحة استغلال شركة الاستشارات السياسية وتحليل البيانات "كامبريدج أناليتكا"، البيانات الشخصية لحوالى 87 مليون مستخدم، أغلبهم أميركيون، واستخدامها في أغراض انتخابية حول العالم، وبينها حملة الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب في 2016. وواجهت شركة "فيسبوك" انتقادات لاذعة بسبب هذه القضية، بينها ردود فعلٍ قانونية.