

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، اليوم الخميس، أن شركة "غوغل" العالمية أعلنت حذف 58 حسابًا إلكترونيًّا مرتبطًا بإيران من موقع "يوتيوب"، والمواقع الأخرى المملوكة لها.

وأرجعت الصحيفة هذا الأمر إلى أن العديد من الوكلاء الأجانب عبر العالم يسعون بشكل متزايد إلى نشر معلومات وصفتها بـ"المضللة" على مجموعة واسعة من المواقع واسعة الانتشار، في إشارة ربّما إلى الدور الروسي في هذا المجال، وتحديدًا خلال الانتخابات الأميركية التي تكشّفت معلومات عن أن روسيا حاولت خلالها التأثير على توجّهات الناخبين عبر موقع "فيسبوك".

واستهدفت عمليّة الحذف التي قامت بها "غوغل" 39 قناة على "يوتيوب"، والتي حصدت أكثر من 13 ألف مشاهدة في الولايات المتّحدة وحدها، إضافة إلى 13 حسابًا على "غوغل بلاس"، وستة حسابات على موقع التدوينات "بلوغر".







وقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة "غوغل"، كينت ووكر، في تدوينة له، إن كلّ الحسابات المستهدفة لها ارتباطات بـ"إذاعة الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، والمرتبطة بدورها بالمرشد الأعلى للبلاد، وأنها "أخفت تلك العلاقات"، وفق ما نقلته "واشنطن بوست".



وإضافة إلى ذلك، فقد كشفت الشركة، اليوم، أنها أزالت 42 قناة إضافية على "يوتيوب" لها ارتباطات بالجيش الإلكتروني التابع للحكومة الروسية، والذي يسمّى "وكالة أبحاث الإنترنت"، منذ أن قدمت شهادتها أمام الكونغرس في نوفمبر/تشرين الثاني.

ونوّهت الصحيفة إلى أن إعلان "غوغل" الأخير جاء بعد أيام من حذف شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مئات الحسابات الإيرانية أو الروسية المنشأ على موقعها الإلكتروني، وعلى موقع الصور "إنستغرام"، والتدوينات القصيرة "تويتر".