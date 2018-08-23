رصدت تقارير تقنية إضافة ميزة التراجع عن الإرسال في تطبيق "جيميل" في الأجهزة العاملة على نظام التشغيل "أندرويد".
وبحسب "ذا نيكست ويب" التقني، لم يتضح بالضبط متى تم طرحه بالضبط على "أندرويد"، وما إذا كان محددًا لإصدار معين من التطبيق.
وبعد إنشاء رسالة والضغط على "إرسال"، سترى إشعار "إرسال" أسفل الشاشة، إلى جانب زر "التراجع"، ولديك 10 ثوانٍ للنقر عليه وإلغاء العملية. عندها سيعيد "جيميل" المسودة حتى تتمكن من إكمال ما بدأته بشكل صحيح.
وبحسب "ذا نيكست ويب" التقني، لم يتضح بالضبط متى تم طرحه بالضبط على "أندرويد"، وما إذا كان محددًا لإصدار معين من التطبيق.
وبعد إنشاء رسالة والضغط على "إرسال"، سترى إشعار "إرسال" أسفل الشاشة، إلى جانب زر "التراجع"، ولديك 10 ثوانٍ للنقر عليه وإلغاء العملية. عندها سيعيد "جيميل" المسودة حتى تتمكن من إكمال ما بدأته بشكل صحيح.
وعلى عكس إصدار الويب، لا يوجد خيار لتوسيع المهلة الزمنية.
في حالة عدم توفر الميزة على جهازك، قد تضطر إلى الانتظار قليلاً حتى يتم تنشيطها على حسابك، أو يمكنك محاولة ترقية "جيميل" إلى أحدث إصدار.
التعليقات ()
انشر تعليقك عن طريق