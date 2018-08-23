

وعلى عكس إصدار الويب، لا يوجد خيار لتوسيع المهلة الزمنية.



في حالة عدم توفر الميزة على جهازك، قد تضطر إلى الانتظار قليلاً حتى يتم تنشيطها على حسابك، أو يمكنك محاولة ترقية "جيميل" إلى أحدث إصدار.