وأعاد حساب تابع لوزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي يحمل اسم "إسرائيل بالعربية" نشر الفيديو، معلّقاً "الحمد لله إسرائيل سهلت بوجه أكثر من 4000 من المواطنين المسلمين في البلاد التوجه إلى الديار الحجازية المقدسة لأداء فريضة الحج".وأثار كل ذلك سخطاً على مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي، واعتبر المغردون أنّ التطبيع السعودي وصل إلى فريضة الحجّ، معلنين استنكارهم لذلك.