ودوّنوا في كلا الوسمين عن المعتقلين وأحوالهم، والتضامن معهم والتذكير بهم، بعد مرور سنوات على تغييبهم خلف القضبان. وامتلأ الوسمان بصور وأسماء وحكايات المعتقلين، الذين انتموا لمختلف الأفكار والتوجهات والمهن، وجمعتهم معارضة نظام الانقلاب العسكري.



وذكّر حساب "ميدان رابعة العدوية" بأكثر من معتقل من اتجاهات مختلفة: "‏‎#مش_ناسينكم_في_العيد.. الحريه ل: هيثم محمدين وهشام جعفر وجهاد الحداد وشوكان وسيد مشاغب".



وغرد حساب فريدم "الحرية" المعني بالمعتقلين السياسين باللغة الإنجليزية عن: "‏Dr. Hazem Abdel Azim ‎@Hazem__Azim spends Eid al-Adha in prison!!

Freedom for him .. ‎#freall detainees. #عيد_الأضحى_المبارك. #مش_ناسينكم_في_العيد‎".

وأكد آدم: "‏‎#مش_ناسينكم_في_العيد.. ولا في أي وقت بننساكم.. انتو في قلوبنا. القصاص ليكم في رقابنا".









وغرد حساب "مناضل ثوري": "‏أب هيقضي العيد بعيد عن أسرته علشان قال رايه. #مش_ناسينكم_في_العيد #عيد_الاضحي_المبارك".

وكتب محمد يوسف: "‏‎#مش_ناسينكم_في_العيد.. الحرية لمين ولمين.. الحرية لكل سجين".



وقال عمرو جمال: "‏عارف انها تويت مكررة وتقليدية بس فعلا مش قادر في العيد مبقاش فاكر ان في آلاف بيقضوه في سجون علشان رأى وموقف سياسى وبس في منهم كل تهمته انه قال حرية وعدل .. وائل عباس.. علاء عبد الفتاح.. أحمد دومة.. وغيرهم وغيرهم وغيرهم. #الحرية_لسجناء_الرأي #عيدهم_فى_السجن".



وشارك أحمد بهاء الدين: "‏في يوم ‎#عيد_الأضحى_المبارك نتذكر بكل الامتنان المظلومين اللي بيقضوا - بالنيابة عننا -#عيدهم_في_السجن، قلوبنا مع أسرهم، ونسأل الله لهم الفرج القريب.. العيد ناقصه فرحة من غيركم. كل سنة وانتم شجعان وأقوياء ومتماسكين وطيبين. #الحرية_لكل_مظلوم".



وغرد حساب المفوضية المصرية للحقوق والحريات: "‏في العيد افتكروا المحبوسين وبيقضوا ‎#عيدهم_في_السجن".