تشتعل مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان وتنقسم منذ أمس، إثر تداول تصريحٍ منسوب لوزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية في الحكومة اللبنانية بيار رفول (التيار الوطني الحر)، عن "نِعم السجون السورية"، وسط سخط وغضب من الناشطين، نفى على إثرها رفول قيامه بالتصريح.
وانتشرت تصريحات أمس، تُشير إلى قول رفول إنّ "السجون السورية أفضل من سجون السويد وسويسرا من ناحية الترفيه وحقوق المساجين، وكل ما يقال عن تعذيب وإساءة دعاية ممنهجة لتشويه صورة الجيش السوري الذي انتصر على إسرائيل والإرهاب".
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وكان ردّ النائب من حزب القوات اللبنانية، عماد واكيم، على تلك التصريحات عبر حسابه على "تويتر"، إذ تساءل إن كانت "اعتماداً لتوزير" رفول في الحكومة الجديدة، سبباً رئيسياً في انتشار التصريحات.
لكنّ رفول نفى لاحقاً قيامه بالتصريح، معتبراً أنّ هناك حملة ردود ممنهجة، ومشيراً إلى أنّ الكلام ملفق ولا أساس له من الصحة. ثم حذف واكيم تغريدته، مشيراً إلى أنه قام بذلك بعد نفي رفول.
وانتشرت تصريحات أمس، تُشير إلى قول رفول إنّ "السجون السورية أفضل من سجون السويد وسويسرا من ناحية الترفيه وحقوق المساجين، وكل ما يقال عن تعذيب وإساءة دعاية ممنهجة لتشويه صورة الجيش السوري الذي انتصر على إسرائيل والإرهاب".
وكان ردّ النائب من حزب القوات اللبنانية، عماد واكيم، على تلك التصريحات عبر حسابه على "تويتر"، إذ تساءل إن كانت "اعتماداً لتوزير" رفول في الحكومة الجديدة، سبباً رئيسياً في انتشار التصريحات.
لكنّ رفول نفى لاحقاً قيامه بالتصريح، معتبراً أنّ هناك حملة ردود ممنهجة، ومشيراً إلى أنّ الكلام ملفق ولا أساس له من الصحة. ثم حذف واكيم تغريدته، مشيراً إلى أنه قام بذلك بعد نفي رفول.
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