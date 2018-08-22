في محاولة لإدارة كيفية قيام المستخدمين بالإبلاغ عن المحتوى الذي يعترضون عليه، تخطط شركة "فيسبوك" لتقييم مدى موثوقية مستخدميها على أساس فردي.ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية عن مسؤولة تنفيذية بشركة فيسبوك قولها، الثلاثاء، إن الشركة بدأت في تصنيف مستخدميها بناءً على مصداقيتهم في محاولة للتصدي للمعلومات المضللة.ونسبت الصحيفة إلى مديرة الإنتاج في "فيسبوك"، تيسا ليونس، قولها في سياق مقابلة أجرتها معها أن شركة التواصل الاجتماعي طورت نظام التصنيف خلال العام الماضي.وتيسا ليونس مكلفة بالجهود التي تقوم بها الشركة لتحديد الجهات المضللة.

وذكرت "واشنطن بوست" أن الشركة "بدأت في تصنيف مستخدميها على "درجة سمعة"، وتتوقع جدارتهم بالثقة على مقياس من صفر إلى 1. ويتم استخدام النتيجة داخلياً من "فيسبوك" ولا يبدو أنها ستظهر للعلن.



ويتم استخدام الدرجات لتحديد المستخدمين الذين يقدمون ملاحظات صحيحة حول دقة المقالات المنشورة على الموقع.

وتأتي هذه المبادرة في وقت فقد فيه موقع "فيسبوك" ثقة الشعب الأميركي على العديد من الجبهات، بدءًا من قدرته على حماية بيانات المستخدمين الشخصية إلى صحة المعلومات التي يروج لها النظام الأساسي على "نيوز فيد"، بحسب الاستطلاعات.(العربي الجديد، رويترز)