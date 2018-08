DN:s @amandasokolnicki är upprörda på att Sara Skyttedal (KD) poserat med en revolver på en skyttebana. De påstår att KD hade gått i taket om en invandrarkille från en förort poserat med vapen på samma sätt. Pfft.. Här har ni en invandrarkille från en förort med en AR-15. KD har inte haft några synpunkter. Eller är invandrarkille och gängmedlem samma sak för DN?

