قال الكرملين، أمس الثلاثاء، إنه "لا يفهم ادعاءات شركة "مايكروسوفت" بأن متسللين إلكترونيين على صلة بالحكومة الروسية حاولوا استهداف مواقع إلكترونية لمعهدين بحثيين أميركيين يمينيين".
وكانت شركة مايكروسوفت عملاق صناعة البرمجيات، قالت إنها أحبطت المحاولات ذات الصلة بروسيا الأسبوع الماضي بعد السيطرة على مواقع صممها المتسللون لتحاكي صفحات المعهد الجمهوري الدولي ومعهد هدسون.
وكان يتم تحويل المستخدمين إلى روابط زائفة تطلب منهم إدخال اسم المستخدم وكلمة السر لدخولها وبذلك تتسنى سرقة بياناتهم.
ويأتي إعلان مايكروسوفت وسط تزايد التوترات المتعلقة بالإنترنت بين موسكو وواشنطن ومخاوف أمنية متزايدة قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي العام الجاري.
واتهمت هيئة محلفين اتحادية في الولايات المتحدة 12 من ضباط المخابرات الروس في يوليو/ تموز بتهم تتعلق بالتسلل إلى شبكات الكمبيوتر الخاصة بهيلاري كلينتون مرشحة الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن موسكو ترحب بتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي تشير إلى الرغبة في التعاون مع روسيا لكنها سترحب بخطوات ملموسة لتحسين العلاقات أكثر.
وأبلغ ترامب رويترز الاثنين الماضي أنه سيفكر فقط في رفع العقوبات عن روسيا إذا كان لها أن تفعل شيئاً إيجابيا للولايات المتحدة في سورية أو أوكرانيا على سبيل المثال.
ولطالما كرر ترامب أنه يرغب في تحسين العلاقات مع موسكو لكن، وعلى الرغم من اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشهر الماضي، فقد تعرضت العلاقات لمزيد من التوتر مع إعلان واشنطن فرض عقوبات جديدة.
(رويترز)
وكانت شركة مايكروسوفت عملاق صناعة البرمجيات، قالت إنها أحبطت المحاولات ذات الصلة بروسيا الأسبوع الماضي بعد السيطرة على مواقع صممها المتسللون لتحاكي صفحات المعهد الجمهوري الدولي ومعهد هدسون.
وكان يتم تحويل المستخدمين إلى روابط زائفة تطلب منهم إدخال اسم المستخدم وكلمة السر لدخولها وبذلك تتسنى سرقة بياناتهم.
ويأتي إعلان مايكروسوفت وسط تزايد التوترات المتعلقة بالإنترنت بين موسكو وواشنطن ومخاوف أمنية متزايدة قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي العام الجاري.
واتهمت هيئة محلفين اتحادية في الولايات المتحدة 12 من ضباط المخابرات الروس في يوليو/ تموز بتهم تتعلق بالتسلل إلى شبكات الكمبيوتر الخاصة بهيلاري كلينتون مرشحة الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن موسكو ترحب بتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي تشير إلى الرغبة في التعاون مع روسيا لكنها سترحب بخطوات ملموسة لتحسين العلاقات أكثر.
وأبلغ ترامب رويترز الاثنين الماضي أنه سيفكر فقط في رفع العقوبات عن روسيا إذا كان لها أن تفعل شيئاً إيجابيا للولايات المتحدة في سورية أو أوكرانيا على سبيل المثال.
ولطالما كرر ترامب أنه يرغب في تحسين العلاقات مع موسكو لكن، وعلى الرغم من اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشهر الماضي، فقد تعرضت العلاقات لمزيد من التوتر مع إعلان واشنطن فرض عقوبات جديدة.
(رويترز)
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