ونقل موقع "ذا نيكست ويب" عن الوزارة أن أدوات استهداف الإعلانات على "فيسبوك" تسمح بإبقاء الأشخاص من بعض الأجناس والأعراق والديانات والحالات العائلية المعينة، غير قادرين على رؤية إعلانات لخصائص معينة.

وتابعت الشكوى "تدعو فيسبوك بعد ذلك المعلنين إلى التعبير عن التفضيلات غير القانونية من خلال تقديم خيارات تمييزية، مما يسمح لهم بالحد من خيارات السكن لهذه الطبقات المحمية بفعالية تحت ستار"، معتبرةً ذلك انتهاكاً هائلاً لقانون الإسكان العادل.







ويقول التحالف الوطني للمساكن العادلة إن أدوات الإعلان الخاصة بالشركة بالتمييز ضد المستأجرين المحتملين من خلال التأكد من أن بعض الأشخاص فقط يمكنهم مشاهدة الإعلانات.

وهي ليست المرة الأولى التي تكون فيها أدوات استهداف الإعلانات في "فيسبوك" محط انتقادات، خصوصاً أن الشركة ادعت أنها أصلحت هذه المشكلة منذ عامين تقريبًا.