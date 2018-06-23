

وبحسب ما أكدته المصادر المسؤولة في "ماسبيرو" فإن وقف مذيع البرنامج العام وإحالته للتحقيق، جاءت لأنه دعا في أثناء نقل صلاة الفجر قائلاً: "اللهم عليك بالظالمين، اللهم إن كنا أيدنا ظالماً في هذه الدنيا فإنا نتبرأ إليك من هذا.. ربنا لا تولي علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولاتعاقبنا بما فعل السفهاء منا وتولّ أمرنا".



وكان مذيع البرنامج العام حمدي عبد المجيد ينقل شعائر صلاة فجرالخميس الماضي من مسجد السيدة زينب.



يذكر أنه في يوليو/ تموز من عام 2015 منعت السلطات المصرية الداعية محمد جبريل من الخطابة لأنه دعا أيضًا على الظالمين في مسجد عمرو بن العاص الذي اعتاد أن يؤم المصلين فيه.



وقال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، إن الوزارة اتخذت إجراءً بمنع الشيخ محمد جبريل من أي عمل داخل المساجد سواء الإمامة أو إلقاء دروس.



وأوضح جمعة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسؤوليتي"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامى أحمد موسى، أن أي شخص سيُمَكّن جبريل في المسجد سيتم تنفيذ الإجراءات الحاسمة ضده.



وتابع: "أعدناه خازيا إلى بيته ولم يُمَكَّن، ولو جاء إلى مسجد عمرو بن العاص سيتلقى إجراءً حاسمًا"، مشيرًا إلى "تحرير محضر ضد جبريل بموجب الضبطية القضائية لأنه تحوّل بالصلاة إلى التوظيف السياسي".