وأسفرت الانتخابات عن فوز 7 مرشحين، وهم: فاطمة الورياغلي التي حصلت على 39 صوتاً، نور الدين مفتاح بـ34 صوتاً، محمد الحجام بـ28 صوتاً، محمد سلهامي بـ26 صوتاً، عبد المنعم دلمي بـ26 صوتاً، ثم عبد الحق بخات بـ25 صوتاً.

وقالت اللجنة المشرفة على عملية الانتخاب إن نسبة مشاركة الصحافيين بلغت 43.3 في المئة، بينما بلغت مشاركة فئة الناشرين نسبة 62.8 في المائة.



وعرفت فئة الصحافيين تنافس ثلاث لوائح، حصلت اللائحة الأولى للنقابة الوطنية للصحافة، على ما مجموعه 918 صوتاً، تلتها لائحة "التغيير" بـ19 صوتاً، ثم لائحة "الوفاء والمسؤولية" بـ14 صوتاً.

ويتكوّن المجلس من 21 عضواً، 7 أعضاء ينتخبهم الصحافيون المهنيون من بينهم، و7 أعضاء ينتخبهم ناشرو الصحف من بينهم، بينما يتكون السبعة الباقون من ممثل واحد عن كلٍ من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، جمعية هيئات المحامين في المغرب، اتحاد كتاب المغرب، ناشر سابق تعينه هيأة الناشرين الأكثر تمثيلية، وصحافي شرفي تعينه نقابة الصحافيين الأكثر تمثيلية.