نعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي العالم المصري، عادل محمود، أحد أشهر علماء الأمصال في العالم الذي رحل منذ أيام في مدينة نيويورك الأميركية، في ظل غياب تام لنظام الرئيس عبدالفتاح السيسي وأذرعه الإعلامية.

وكان مؤسس شركة "مايكروسوفت" العالمية، بيل غيتس، قد غرد، في وقت سابق من يونيو/حزيران الحالي، بأن "العالم فقد واحداً من أعظم المبدعين في اختراع اللقاحات في عصرنا، الدكتور عادل محمود الذي أنقذ حياة عدد لا يحصى من الأطفال".







وغرد نائب رئيس الجمهورية السابق، محمد البرادعي، ناعياً إياه: "‏الدكتور عادل محمود عالم مصري عظيم يجب أن نفتخر به، ساهم بعلمه في إنقاذ ملايين من البشر، وأشاد بمساهماته في مجال الأمصال بيل غيتس وغيره من الشخصيات العامة. كما أكرر دائماً فإن التفوق مرتبط بتوفير المناخ المناسب والعلم هو قاطرة النهضة. رحمة الله عليه".







وأعربت شيرين سليمان عن حزنها: "والله الواحد بيزعل من نفسه إنه معرفش أو أخد عنه نبذة وهو عايش، أي إنسان متفوق يخدم شعبه وبلده من علمه وربنا يزيدهم علم خدمة للبشرية ويعوض علينا في أمثالهم"، ليرد عليها محمد سيد بكلمة السيسي: "‎‎معلهش هيفيد بإيه العلم في وطن ضايع".

وغرد آخر: رحل عن عالمنا أمس د. ‎#عادل_محمود أحد أهم رواد علم وأبحاث اللقاحات والأمراض المعدية في العالم، لم يتحدث عنه أحد في ‎#مصر ولا علمنا بوجوده أصلا إلا بعد أن نعاه بيل غيتس ونيويورك تايمز وجامعات أميركية وقالوا إن العالم أصبح مظلما بعد وفاته ـ دولة عبدالعاطي كفته لا مكان فيها لأمثاله".

وانتقدت الناشطة مناهل ثابت الإعلام العربي: "‏وفاة العالم المصري ‎#عادل_محمود مرت دون اهتمام وسائل الإعلام العربي ودون نعي من القادة العرب. بينما غرد بيل غيتس لينعى هذا العالم ويشيد به كمنقذ لملايين النساء والأطفال. للأسف هذا واقع إعلامنا العقيم بالاهتمام بكل شيء غير العقول والعلماء والمبدعين".

وشكرت المذيعة بثينة كامل بيل غيتس: "ابن النيل الذي أنقذ الملايين باكتشافاته العلمية لم أعرفه حياً وأدعو كما سيدعو له ويتذكره الكثيرون في أنحاء العالم وعلى رأسهم بيل غيتس الذي لم أكن لأعرف عن إسهامات د. عادل إلا عبر نعيه إياه من خلال حسابه الذي يتابعه الملايين على تويتر.. شكرًا أيضا بيل".





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يذكر أن الدكتور عادل محمود هو طبيب وعالم مصري متخصص في الأمراض المعدية، ساهم في إنقاذ حياة الملايين عن طريق إنتاج لقاحات ضد فيروسات قاتلة مثل "فيروس الورم الحليمي البشري" (إتش بي في) المسبب لسرطان عنق الرحم، و"فيروس روتا" المسبب للإسهال عند الرضّع.



