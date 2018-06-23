وأكد متحدث باسم "نتفليكس"، أمس الجمعة، أن فريدلاند سيغادر الشركة، من دون إعطاء أي تفاصيل إضافية.

لكن خبر إقالته من عمله جاء بعد شكاوى من موظفين حول استخدامه لغة عنصرية غير مقبولة في مكان العمل، بينها كلمة "زنجي"، في مناسبتين على الأقل، ما كشف عن "وعي وحساسية متدنيين إزاء قضايا العرق" وفقاً لمجلة "هوليوود ريبورتر".

وغرد فريدلاند تعليقاً على القرار، معترفاً بأنه تحدث بأسلوب "غير حساس"، علماً بأنه قضى 7 سنوات في "نتفليكس"، وعمل سابقاً في شركة "والت ديزني".







هذا التغيير يأتي في وقت أعلنت فيه منصة البث عن وصول عدد متابعيها إلى 125 مليونا حول العالم، وتوقعت جذب 6.2 ملايين مشترك جديد في نهاية الربع الثاني من عام 2018 الحالي.