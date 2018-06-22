وأفادت "يوتيوب" في تدوينة، اليوم الجمعة، بأنها ستسمح للقنوات بطرح بطاقة عضوية تصل كلفتها إلى 4.99 دولارات أميركية شهرياً، وتمكن المستخدمين من الوصول إلى فيديوهات حصرية. وكانت ميزة الاشتراك المميَّزة متاحة لعدد محدود من صنّاع المحتوى الذين يستطيعون الحصول على رعاية (سبونسر) من المستخدمين.

كما عقدت المنصة شراكة مع شركة "تيسبرينغ" Teespring، من أجل السماح لصنّاع المحتوى ببيع سلعهم الخاصة مباشرة عبر المنصة. وتوجب على القنوات، سابقاً، أن تتضمن رابطاً لمزود خارجي للطلب من المشتركين شراء البضائع.



وأوضحت "يوتيوب" أن الميزة المذكورة ستتاح فقط لصنّاع المحتوى في الولايات المتحدة الذين يملكون أكثر من 10 آلاف متابع.

وأعلنت أيضاً عن ميزة جديدة لبثّ المحتوى، تحت اسم "العرض الأول" (بريميير) الذي يسمح بتسجيل مقاطع الفيديو مسبقاً، ثم تحميلها كبثّ مباشر. ويستطيع متابعو البث الحي الدفع لتمييز تعليقاتهم وإبرازها، عبر ميزة "سوبر تشات" المتوفرة سلفاً على "يوتيوب".

وكانت "يوتيوب" قد واجهت انتقادات من نجومها، بعدما قرّرت الشروع في اختبار خوارزمية تغير ترتيب المقاطع كما تظهر في صفحات المشتركين، وهو ما أثر في مشاهدات المبدعين وصنّاع المحتوى، وبالتالي أرباحهم.