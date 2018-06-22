

بدوره، قال أحمد شوقي: "محمد فتحي أخد أجر خرافي نظير تأليفه المسلسل المذكور، وهذا رقم غريب وكبير جداً في سوق الدراما، وملفت للانتباه"، مضيفاً "عن نفسي أول مرة أسمع الرقم ده لكاتب بيكتب دراما لأول مرة. ووحيد حامد نفسه بتاريخه كله لا يأخذ خمسة ملايين في مسلسل واحد إلى الآن. هل وصل الفساد في مصر إلى هذا الحد؟!".