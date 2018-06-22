فعاليات كأس العالم 2018 في روسيا لا تختلف عن غيرها، لكن مع تقدم الأعوام، أصبحت الرقابة على تصرفات المشجعين تتعدى الكاميرات ورجال الأمن، لتصل إلى وسائل التواصل الاجتماعي.

يشكل تنظيم تصرفات المشجعين في البطولات الكبرى هاجساً لأي دولة منظمة. الشغب، الهتافات العنصرية، التحرش الجنسي، التصرفات المسيئة... كلها حوادث تشهدها الملاعب منذ عقود، وبات ضبطها والحد منها الهم الأساسي للدول ولجان المشجعين والسلطات الكروية.

في روسيا 2018، بات ثمة عامل "رقابي" إضافي يتعزز دوره تدريجياً منذ أعوام، يتمثل بوسائل التواصل التي ينشر فيها الجيد والسيئ على السواء.

تشكل مباريات اللعبة الشعبية الأولى عالمياً متنفساً للناس لوضع شجونهم اليومية جانباً ولو لساعات معدودة، وبما أن بطولة كأس العالم هي الحدث الأهم وتجمع مشجعي 32 دولة من مختلف القارات والثقافات، ليس مستغرباً أن تعاني الملاعب من طفرة الحالات الخاطئة.

لكن رقابة وسائل التواصل تكشف ما كان المسؤولون يغفلون عنه سابقاً. بات يمكن للمرء أن يفقد وظيفته بسبب سلوك مشين في المدرجات، وهذا ما حصل مع موظف في شركة الطيران الكولومبية "أفيانكا"، إذ طُرد من العمل بعدما انتشرت صورته وهو يحتسي الكحول في المدرجات خلال المباراة التي خسرها منتخب بلاده أمام اليابان في سارانسك.



الأمر نفسه حصل لمشجع برازيلي اعتقد أنه يتذاكى عندما طلب من شابة روسية ترداد كلمات مسيئة من دون أن تعلم معناها، لكونها لا تتكلم البرتغالية، ما دفع شركة الخطوط الجوية "لاتام" حيث يعمل الى إقالته، مؤكدة رفضها بشدة "لأي نوع من المخالفات أو الممارسات التمييزية".

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القرار الذي اتخذته الشركة والبيان الصادر عنها يدخلان "بوضوح في منطق توظيف حدث يستقطب اهتماماً إعلامياً بهذا الحجم مثل كأس العالم"، وذلك وفق تحليل جان-كريستوف ألكييه، أخصائي التواصل خلال الأزمات.

ويشرح أن "هذه الحماسة تبدو لي تقريباً بمثابة الشمولية المؤسساتية التي تتطلب تصرفات نموذجية" من الموظفين، أكانوا في إطار الشركة أو خارجها.

ومن التجاوزات التي سجلت حتى الآن في المونديال الروسي، مضايقة مشجع روسي للصحافية الكولومبية، جولييث غونزاليس، في قناة "دويتشه فيله" الألمانية، يوم الخميس، خلال بث مباشر، إذ قام بلمسها والتحرش بها وتقبيلها رغماً عنها، قبل ان يقدم اعتذاره في اليوم التالي.







ويرى أستاذ الأبحاث في العلوم الاجتماعية والرياضة في "جامعة كاين نورماندي"، لودوفيك لسترولان، أن "المشاركة في هذا الاستعراض الكروي أشبه بلحظة فك الارتباط، تخفيف الضوابط، لحظة نسمح فيها لأنفسنا بكلمات أو حتى سلوك فاحش (...) إنها مسألة معقدة جداً، لأنه من الصعب دائماً معرفة مدى إيمانهم بما يقولونه في الملعب، والتزامهم بما يفعلونه هناك".

(فرانس برس)