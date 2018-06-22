رئيس الشيشان عامل احتفاليه و عازم المنتخب و مقعد صلاح جنبه و بيديله الجنسية الشرفيه



بيستغل صلاح للترويج له ، مين المسؤول عن العك السياسى دا

مين المسؤول عن حشر صلاح فى صراعات سياسية معملهاش فى بلده شخصيا — 🇪🇬 (@MariamMagdy_) ٢٢ يونيو ٢٠١٨ " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post رئيس الشيشان عامل احتفاليه و عازم المنتخب و مقعد صلاح جنبه و بيديله الجنسية الشرفيه



بيستغل صلاح للترويج له ، مين المسؤول عن العك السياسى دا

مين المسؤول عن حشر صلاح فى صراعات سياسية معملهاش فى بلده شخصيا — 🇪🇬 (@MariamMagdy_) ٢٢ يونيو ٢٠١٨ ">