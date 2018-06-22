تسبب، منح رئيس دولة الشيشان، رمضان قاديروف، وسام المواطنة الفخرية، للاعب المصري محمد صلاح،
في إثارة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لرفضهم استغلال اسم اللاعب سياسيا لتجميل نظامه الديكتاتوري.
فكتب محمد رشدي: "حضرتك المشكلة مش في محمد صلاح.. هو فرد في البعثة.. المشكلة في اتحاد كورة ورئيس بعثة فاكرين نفسهم طالعين رحلة لدريم بارك".
وشاركه إيهاب الزلاقي: "اتحاد الكرة بيورط صلاح في حاجات مش مفروض يتورط فيها.. موضوع العشاء مع رئيس الشيشان ووسام صلاح ده هيعملوا للواد مشكلة كبيرة مع كل منظمات حقوق الإنسان الدولية لأن قادريوف متهم بانتهاكات كبيرة.. ولله الأمر!".
ودافعت صدفة بعضشي عن محمد صلاح: "وهو يعني صلاح لازم يكون عارف؟ هو لازم يذاكر تاريخ كل دولة. طب إسأل هنا على تويتر هتلاقي ١٠٪ عارفين اسم رئيس الشيشان و ربعهم مايعرفوش عنه ولا عن ممارساته أي حاجة".
وتساءلت مريم مجدي: "رئيس الشيشان عامل احتفالية وعازم المنتخب ومقعد صلاح جنبه و بيديله الجنسية الشرفية، بيستغل صلاح للترويج له، مين المسؤول عن العك السياسى دا؟ مين المسؤول عن حشر صلاح في صراعات سياسية ماعملهاش في بلده شخصيا؟".
وعلق محمود النجار: "مصر تلقت النهاردة هزيمتها الثالثة بعشاء البعثة مع قاديروف رئيس الشيشان".
وتمنى علي: "أتمنى من أبو صلاح يبعد تماما عن السياسة والسياسيين".
فيما حاول محمد دسوقي عيد النظر بشكل إيجابي: "بغض النظر عن الانتقادات للبعثو ونتيجة المباريات لكن أن يسلط الضوء من جديد على جمهورية الشيشان الإسلامية ونتذكر حالها وحال المسلمين هناك فتلك البلد الجريحة من الاحتلال الروسي والتي اختارت التعايش مع الإحتلال رغما عنها يجب أن نظل على تواصل معهم".
وفي تعليق طويل كتب عمرو جلال صقر ما ملخصه: "التجارة بمحمد صلاح في الشيشان"
"الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف معروف لدى منظمات حقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة باسم الجلاد نظرا لأعمال القتل والعنف التي يقال إنه ارتكبها في الأعوام الماضية.. الصحافة الأوروبية استشاطت غضبا من الصورة الأولى التي قام فيها قاديروف باصطحاب اللاعب محمد صلاح في جولة أمام شعبه باستاد المدينة على اعتبار أنه يستغل صلاح للدعاية لنفسه، وانتقدت مفوضية الأمم المتحدة الأمر، ومنذ ساعات قليلة قام قاديروف بعملية إحراج أخرى لصلاح حيث نظم حفلا للمنتخب بمناسبة قرب مغادرته للمونديال بعد مباراة السعودية وقام قاديروف بالطبع بوضع صلاح إلى جواره على المائدة ثم قرر منحه أعلى وسام وهو باسم أحمد قاديروف - مواطن الشرف. وأعتقد أن هذا الوسام سيكون سببا آخر للهجوم على صلاح
بسبب قبوله هذا الوسام. واتحاد الكرة لا يهتم للأمر أساسا طالما الرجل مضياف وبيدفع ومش مهم المنتخب يكون في نهاية العالم عشان يلعب مبارياته ونتصدر دول العالم في جدول السفر بكأس العالم".
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