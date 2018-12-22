وقد امتد برنامج "أكسيليريت" خلال الفترة من منتصف أكتوبر/تشرين الأول حتى منتصف ديسمبر/كانون الأول الحالي، وقدّم للمشاركين فيه التدريب والتوجيه اللازمين للانتقال من مرحلة الفكرة إلى مرحلة تسويق المنتج وطرحه في الأسواق باعتباره حلاً قابلاً للتطبيق، وشهد يوم عروض مشاريع الأعمال الذي صمم لمنح المشاركين الفرصة لاستقطاب المستثمرين المحتملين وإطلاق شركاتهم الناشئة، قيام الفرق المتخرجة بعرض أفكار مشاريعها الناشئة أمام خبراء التكنولوجيا والمستثمرين.

وأوضح المدير التنفيذي لـ "واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا"، يوسف عبد الرحمن صالح، في كلمة بهذه المناسبة، أنه قد تم إطلاق هذا البرنامج قبل ثلاث سنوات لغرس ثقافة ريادة الأعمال في قطر والارتقاء بها، مع الأخذ في الاعتبار أن يكون للبرنامج تأثير كبير على منظومة ريادة الأعمال، ليس في قطر وحدها بل في المنطقة عمومًا.

وأكد صالح أن "واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا" تؤمن بأن الاستثمار في الرأسمال البشري هو حجر الزاوية لتطوير الاقتصاد المعرفي في قطر، مشيراً إلى أن برنامج تسريع تطوير المشاريع التكنولوجية "أكسيليريت"، وغيره من مبادرات الواحة، يعتبر دليلًا راسخًا على الثقة التي توليها الواحة للمواهب المحلية.







وقد ضمّت دفعة هذا العام 13 فريقًا اختيرت لتنضم إلى برنامج "أكسيليريت"، بعد عملية اختيار تنافسية أدارتها واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وتلقت الفرق المشاركة على مدار شهرين توجيهًا من الموجهين المتخصصين في تسويق الابتكارات القائمة على التكنولوجيا، ممن يمتلكون باعًا طويلاً وخبرات عملية في إطلاق الشركات التكنولوجية الناشئة وتطويرها.

وبعد انتهاء العروض، تبادل أعضاء مجتمع التكنولوجيا المحلي الأفكار والآراء مع الحضور، كما زاروا مقصورات العرض الخاصة بالفرق.

ومنذ إطلاقه عام 2015، تخرج أكثر من 300 مشارك من برنامج "أكسيليريت". وقد ساعد البرنامج حتى تاريخه في إطلاق 19 شركة ناشئة تمكنت اثنتان منها من تأمين الاستثمار اللازم للعمل في الأسواق الإقليمية والعالمية.