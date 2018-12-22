وكما جرت العادة، كان السيسي على موعد مع تعليقات وسخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي التي ركزت على تصريحه عن إنشاء أكبر مزرعة للتمر في العالم.



وكتب حاتم العسكري: "خبر وتعليق: السيسى يقرر إنشاء أكبر مزرعة بلح فى العالم على مساحة 40 ألف فدان!! هو مش عارف إن إحنا عندنا بلحة بملايين الأفدنة من البلح!! #يا_حلوة_يا_بلحة_يا_مقمعة".





وكتب طه حسين: "#السيسي يعلن إنشاء أكبر مزرعة تمور في العالم علي مساحه 40 ألف فدان!! تمور يعني مكسوف تقول بلح، بس سيبك إنت هو ده الانتماء الحقيقي للعيلة #الصوب_الزراعيه".









وغرد محمد الحايس: "عاجل| السيسي يعلن إنشاء أكبر مزرعة بلح بالعالم على مساحة 40 ألف فدان يعني كده السيسي مكمل معانا كتير .. لأ و بيطلعلنا أجيال جديده من البلح".









وساخرا كتب محمد ثابت: "الدول مش بتتبني بالأكل و الشرب و التعليم، الدول بتتبني بإنك تأكل بلح و تخس".









وعلق حساب "خالد بن الوليد": "#الصوب_الزراعيه السيسي بيستولى على كل حاجة، والناس الهطله بتسقف له، طيب يعطي أرض للشباب ويسهل لهم استصلاحها، أو لرجال الأعمال يشغلوا فيها الشباب، بدل ما كلها للجيش وبيشغل فيها الجنود ويعطيهم 300 جنيه في الشهر، ومن غير رقابة ولا ضرائب ولا تأمينات".









وشاركه آخر: "#الصوب_الزراعيه والسمك والجمبري وألبان الأطفال، كل دي مشاريع دخل فيها الجيش، وانتظر المواطن إنخفاض الأسعار فكان العكس، لم يجد المواطن غير أبناؤه يعملون في السخرة لحساب الجيش. فحين ترك الجيش مهمة الأساسية".



وقال السيسي خلال افتتاح المشاريع: "يعني اللى معاه فلوس ياكل أورغانيك واللي معهوش مياكلش؟!"، وهو ما قوبل بسخرية وهجوم شديدين فكتبت إحدى المغردات: "السيسي بيقول يعني الأغنياء بس هما اللي ياكلو أورجانيك... الأورجانيك النبات اللي بينمو بشكل طبيعي بدون مبيدات حشرية، ولا هرمونات ولا سماد كيماوي، وكيلو الطماطم بيوصل لـ40 جنيه، والباذنجان بـ30، وربطة البقدونس بـ10 والجرجير بـ17، آه بتاع الأغنياء والأغنياء أوي بس، وبلاش تسرح بالمواطنين بقى".





وغرد "دماغوس": "السيسي يوزع خضروات على مرافقيه، بافتتاح مشروع الصوب الزراعية: (خلي الزملاء يشوفوا)، فكرتني بمبارك لما كان في توشكى وقال لهم إبقوا خدوا بطيخ معاكم...".



وأضاف: "طيب.. جدير بالملاحظة إن السيسي فايق للتقارير اللي بتيجي له، عن ردود أفعال الناس بخصوص زياراته وكلامه.. وموضوع الأكل الأورجانيك رغم إنه وعد همبكة يصعب تنفيذه.. إلا إنه رد على الناس اللي قالت.. وفر لنا أكل صحي الأول وبعدين اتكلم عن السمنة".









وكتب نديم: "#السيسي للحكومة: "قولوا للناس تبني صوب بدل ما تبور الأرض بالبيوت. أنا للحكومة : قولوا للسيسي يبني مستشفيات ومدارس ومصانع، بدل ما يبعزق فلوسنا على العاصمة الإدارية الجديدة ومنتجع الجلالة والتفريعة اللي ملهاش لازمة. #الصوب_الزراعيه".