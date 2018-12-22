وبهذا، بات المكتب الفيدرالي يضم حالياً: المختار لغزيوي، ونور الدين مفتاح، ومحمد السلهامي، ومريا مكريم، ومحمد الهيتمي، وأحمد نجيم، ونبيلة فتحي، وسمير شوقي، وفاطمة الزهراء ورياغلي، ومحمد عبابو، وعبد المنعم الديلمي، ويوسف شميرو، فضلاً عن بهية العمراني.

وبهية العمراني شاركت في تأسيس الفدرالية، وعملت في منابر إعلامية دولية ومحلية عدة، أبرزها مجلة "جون أفريك" وهيئة "الإذاعة البريطانية" (بي بي سي)، كما تشغل حالياً منصب مديرة في صحيفة "لوروبورتير".



وجرى انتخاب العمران في اختتام أشغال المؤتمر الثامن للفيدرالية، والمنظم تحت شعار "مقاولة قوية من أجل صحافة جادة"، ويأتي انعقاد المؤتمر بعد ست عشرة سنة من وجودها.

وشارك في المؤتمر حوالي ثمانين شخصاً نصفهم من الصحافة الإلكترونية، إضافة إلى ممثلين عن الصحافة الجهوية والمجموعات الإعلامية، وركّزوا على مواضيع تتعلق بتحصين مهنة الصحافة وهيكلتها وترقيتها.