وطرحت رباب مصطفى السؤال الأهم: "‏‎#ثورات_الربيع_تنتفض.. وانتي يا مصر هاتنتفض أمتى؟".

وحذرت سمراء رشدي: "‏الى اخواتنا في السودان.. أي زول يقولكم الجيش والشعب ايد واحدة، والشعب لم يجد من يحنو عليه تعلقوه على طول من رموش عنيه. #ثورات_الربيع_تنتفض".

وغرد "مصري حر": "‏‎#ثورات_الربيع_تنتفض.. الثورات في كل شعوب الدنيا تحقق آمال وأحلام شعبها الا في مصر تعود بالشعب وبالدولة للوراء من خمسين لمائة عام .. لهذا فنحن مع أي ثورة حتى نتخلص من العقول العقيمة وتكون الثورة ثورة حرافيش لا سياسيين ولا منهج".

وتمنى أحمد بن طفلة: "‏بداية نهاية المستبد والطغاة. ‎#ثورات_الربيع_تنتفض".

ورأى صاحب حساب "كلمات مبعثرة": "‏‎#ثورات_الربيع_تنتفض.. ودخلنا في الجولة الثانية من الربيع العربي".







وعلق صاحب حساب "بركان حروف": "‏كنا لازم نمر بما مررنا به منذ ثورة يناير وحتى الآن حتى نكتشف من هم الخونة والعملاء الذين يقفون ضد تقدمنا ونهضتنا من عشرات السنين.. وبالفعل اكتشفنا منهم الكثير ويبقى القليل ما زالوا في الجحور.. #ثورات_الربيع_تنتفض".

وردد ليدو الهتاف: "‏يا شعب مصر يا خم النوم الثورة قامت في الخرطوم. #ثورات_الربيع_تنتفض #مدن_السودان_تنتفض".

وخاطب فتحي راضي المحامين في مصر: "‏‎#ثورات_الربيع_تنتفض.. ثوروا تصحوا.. طب ايه يا محامين مصر انتفضنا وقولنا فوقنا طب مش نكمل اللي بدأناه ولا ايه؟ فاضل تاني نخاف عليه؟ عرضونا لكل أنواع الظلم والتنكيل اللي اتقتل واللي اتحبس واللي أُقيل واللي مات مش لاقي تمن الدوا.. صدقوني الأنانية والسلبية هتخلي الدور يجي علينا".

وتمنى حسن: "‏تبقى أمنية واحدة قبل أن أوارى الثرى وقبل أن أسكن قبري ألا وهي سماع أمين الشرطة مرة أخرى وهو يقول للضابط : خلاص الشعب ركب يا باشا. #ثورات_الربيع_تنتفض".

وبمرارة قالت "شوشو": ‏"في بلادنا الأحداث تعيد نفسها.. الألم واحد.. الدّموع واحدة والشهداء كُثر.. الوطن للأغنياء والوطنية للفقراء.. المكافآت للخائن والموت للشرفاء! ‎#ثورات_الربيع_تنتفض".