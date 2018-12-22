وأوضحت المصادر ذاتها أن الشاب قبل اعتقاله ظل متشبثاً بتدوينته، وأقسم أنه لن يحذفها، وأنه "مستعد لتحمل مسؤوليتها".

ويأتي هذا الاعتقال بعدما عُثر على جثتي الطالبة الدنماركية، لويزا فيسترغر يسبرسن (24 عاماً)، والنرويجية، مارين أولاند (28 عاماً)، في إحدى مناطق الأطلس الكبير.

وجرى توقيف 13 شخصاً على الأقل يشتبه بضلوعهم في هذه الجريمة، بينما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قيل إنه لعملية قتل إحدى السائحتين.

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ورجّحت المخابرات الدنماركية وقوف تنظيم "داعش" وراء الجريمة، بينما قال بيان للنيابة العامة المغربية إن هؤلاء الأربعة بايعوا التنظيم وزعيمه، أبو بكر البغدادي، قبل تنفيذ الجريمة.

وأكدّت المخابرات الدنماركية أن "شريط الفيديو المنتشر عبر الإنترنت يظهر مقتل إحدى امرأتين قتلتا في المغرب"، بينما حذّرت السلطات المغربية من تبادل المقطع متوعدة بإجراءات قانونية.