بعد شهر من إطلاق النار على مصور "أسوشيتد برس"، راشد رشيد، في قطاع غزة، ما زال جيش الاحتلال الإسرائيلي ملتزماً جانب الصمت ولم يصدر أي تعقيب على الواقعة، كما لم يقدم أي تطورات بشأن وضع التحقيق.

كان رشيد يغطي "مسيرات العودة" قرب حدود غزة في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي عندما أصيب بعيار ناري في كاحله الأيسر، ومن الواضح أن النيران كانت إسرائيلية.

وكان رشيد مرتدياً للسترة الواقية التي تظهر هويته كصحافي بوضوح وسط حشد من الصحافيين على بعد قرابة 600 متر من الحدود الإسرائيلية، عندما أصيب.

ووقت الحادث، حثت "أسوشيتد برس" الجيش الإسرائيلي على إجراء تحقيق شامل.



(أسوشيتد برس)



