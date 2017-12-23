من جانبها، قالت الكاتبة في "نيويوركر"، ماشا غيسين، إنّها بدأت عام 2015 تلاحظ أشخاصاً يتمركزون بجانبها في أماكن عامة في نيويورك ويتحدثون إلى هواتفهم بالروسية وكأنّهم يحاولون أن يسمعوها حديثهم. حدث ذلك بعدما أضافت مواعيدها على تقويمها المرتبط بحسابها على "غوغل". في العام نفسه، لاحظت "سيكيور ووركس" محاولات لاختراق حساب ماشا على "جيميل".غيسين هي كاتبة أميركية روسية، ومؤلفة كتاب عن صعود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السلطة، كما تُعتبر من أبرز المدافعين عن حقوق مجتمع الميم في روسيا.وقالت غيسين إنّها رأت في تلك الحوادث تهديدات. وأضافت "كان الموضوع واضحاً جداً. كان تكتيكاً تخويفياً كلاسيكياً على نسق المخابرات السوفييتية KGB".صحافيون آخرون مقرّهم في الولايات المتحدة واستهدفتهم المجموعة منهم أسماء كـ جوش روغن، الكاتب في "واشنطن بوست" وشاين هاريس الذي كان يغطي شؤون المجتمع الاستخباراتي لـ"ذا دايلي بيست" عام 2015. وقال هاريس إنّه تجنّب محاولة التصيّد، بعدما أرسل الرسائل الإلكترونيّة إلى مصدر في القطاع الأمني، والذي قال له فوراً إنّ "فانسي بير" كانت متورّطة في الأمر.في روسيا، أغلبية الصحافيين المستهدفين من قبل القراصنة كانوا يعملون لوسائل إعلامية مستقلة كـ "نوفايا غازيتا" و"فيدوموستي"، لكن بعضهم كـ تينا كانديلاكي وكسينيا سوبتشاك، كانوا يعملون في مؤسسات تقليديّة.ولاحظ الصحافي الاستقصائي رومان شلينوف أنّ القراصنة استهدفوا بريد "جيميل" استخدمه للعمل على "أوراق بنما"، التسريب الأضخم الذي فضح متهربين من الضرائب حول العالم وشملت الأسماء المكشوفة فيه بعض الأشخاص في دائرة بوتين الصغيرة.قامت مجموعة "فانسي بير" باستهداف أكثر من 30 شخصية إعلامية في أوكرانيا أيضاً، بينهما صحافيون في "كييف بوست" وآخرون عملوا على تغطية خطوط النار.وقالت ناتاليا غومنيوك، المؤسسة الشريكة في الموقع الأوكراني "هرومادسك" إنّ القراصنة كانوا يتصيّدون معلومات مُضرّة. وأضافت "كانت الفكرة هي التشكيك بمصداقية الأصوات الأوكرانية".وحاول القراصنة الدخول إلى حساب البريد الإلكتروني للمسؤولة السابقة لمكتب "نيويورك تايمز" في موسكو، إيلين باري. ويبدو أنّ "نيويورك تايمز" كانت هدفاً محبباً للقراصنة، إذ أرسل أعضاء "فانسي بير" برائد تصيّد لخمسين من زملاء باري في "ذا تايمز" عام 2014، بحسب مصدرين على معرفة بالموضوع، تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما.وأكدت "ذا تايمز" في بيان مقتضب أنّ موظفيها استقبلوا رسائل إلكترونيّة خبيثة، لكنها رفضت تقديم المزيد من التفاصيل.ورأى بعض الصحافيين أنّ وجود أسمائهم على لائحة القراصنة يعدّ تبرئة لهم. بعض هؤلاء كان المحلل الأمني في "سي إن إن"، جايمي كيرتشيك، والذي اعتبر الخبر بمثابة "وسام شرف". وقال "أنا فخور جداً لسماع ذلك".وقالت لجنة حماية الصحافيين إنّ شبكة المستهدفين من "فانسي بير" ترسم خطاً تحت الجهود الحكوميّة حول العالم لقرصنة الصحافيين. واعتبرت كورتني سي رادش، مديرة الدفاع في اللجنة إنّ تلك المحاولات هي في الحقيقة محاولة لمضايقة الصحافيين والوصول إلى مصادرهم.وأبلغ صحافيون "أسوشييتد برس" أنّهم كانوا تحت تهديدات، وزادوا من إجراءات الأمن الخاصة بهم لحماية كلمات سرّهم في البريد الإلكتروني، وأنهم يتحدثون فقط عبر تطبيقات مشفرة كتيليغرام وواتساب وسيغنال.وقالت الصحافية إكاتيرينا فينوكوروفا، والتي تعمل في "زناك"، والتي كانت أيضاً هدفاً لـ"فانسي بير"، إنّها تحذف رسائلها الإلكترونية بشكلٍ مستمرّ. وأضافت "أفهم أنّ حساباتي قد يتم اختراقها في أي وقت. أنا جاهزة لهم".وليس فقط هوية الصحافيين المستهدفين تدلّ على ضلوع الحكومة الروسية في الاختراق، بل أيضاً متى.ماريا تيتزيان، وهي صحافية أرمنية، وجدت في تاريخ (26 حزيران/يونيو 2015) استهدافها أمراً ملحوظاً. وقالت إنها حينها كانت تغطّي تظاهرات حول ارتفاع قيمة الفواتير الكهربائية. والتظاهرات التي هزّت العاصمة الأرمنية ذلك الصيف، رأى فيها البعض تهديداً للتأثير الروسي.وأشارت تيتزيان إلى أنّ انتقاداتها المستمرة للأسلوب الاستعماري للكرملين تجاه أرمينيا قد تكون جعلتها هدفاً.من جانبه، قال إيليوت هيغينز، والذي يظهر موقعه "بيلينغ كات" باستمرار على لائحة المستهدفين، إنّ محاولات التصيّد الإلكتروني بدأت بعد الحديث المستمرّ عن الطائرة الماليزية MH17 التي تم إطلاق النار عليها في السماء في شرق أوكرانيا في 2014، مما أدى إلى مقتل 298 شخصاً. وقام "بيلينغ كات" بمجهود صحافي كبير أدى إلى الكشف عن أنّ الطائرة أسقطت بصاروخ روسي.وقد يكون التوقيت الأوضح للاختراق قد حصل مع آدريان تشين. ففي الثاني من حزيران/يونيو 2015، نشر تشين مقالاً يفضح "إنترنت ريسيرتش إيجينسي" (شركة أبحاث الإنترنت، Internet Research Agency) وهي الشركة الروسية التي تعرف باسم "مركز المتصيدين" والتي تتّهم بالضلوع في التدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية على مواقع التواصل الاجتماعي عام 2016، واشترت أكثر من 3 آلاف إعلانٍ على "فيسبوك" ساهم في تأجيج الرأي العام الأميركي وإثارة الانقسام.بعد ثمانية أيام من نشر تشين قصّته الصحافية، حاولت "فانسي بير" الدخول إلى بريده الإلكتروني.وقال تشين إنّ كشف رسائل خاصة قد يكون مدمّراً. وأضاف "لقد غطّيتُ الكثير من هذه الاختراقات. لقد رأيتُ ما تستطيع أن تفعله".(العربي الجديد)