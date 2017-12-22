أحدهم سجن شاعراً لقوله نصيحة عامة وأفرج عنه بعد أشهر بسبب قصيدة أبنه التي شفعت له !! أهكذا تدار الدول بقانون الغاب؟!"، علمًا أن الإفراج عن بن نحيت سبقه طلب خاص من ابنه نايف.



وكتبت صاحبة حساب "حلا ما غيرها" تقول: "سعود الدويش حاله مثل حال زياد بن نحيت سؤال وجيه بالسجون السعوديه يسوون لهم تكميم ولا شسالفه".



وردّ حساب (MEM) على التغريدة ذاتها قائلًا: "هو والطريفي أول من فكرت فيهم بعد ماشفت شكل زياد بن نحيت بعد ماطلع كيف انهد حيله وهو ماله إلا كم شهر، الله يفرج عنهم".











هاذي الدنيا صفت للخاين والفاسد والي مايخاف الله بس الله كريم".





وقال بن نحيت في الفيديو الذي اعتُبر سبباً للاعتقال: "طول اللسان عمره ما جلب قيمة للإنسان، ولا فيه أسوأ من منظر الخلاف بين الإخوان. اليوم ما يحدث بين قطر والمملكة العربيّة السعوديّة هو أمر طبيعي وخلاف سياسي ولكن يا جماعة الدور الذي قام به الإعلام اليوم هو دور سيئ وسلبي جداً جداً، وأعتقد، بل إني أجزم أنه لا يوجد عاقل يرضى بما يحدث. ملاسنات وشتائم وناس ترتزق خلف هذه المواضيع. وأنا والله العظيم أناشد الجميع بأن نتوقف. شوفوا الفنان الكبير علي عبد الستار كيف فرحنا بردّه العقلاني أمس، ليش ما يقود الإعلام ناس عقلاء مثل الفنان علي عبد الستار وغيره من المشايخ ونوقف التلاسن الذي يحصل بين الإخوان. عيب".



