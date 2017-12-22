تداول ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورًا جديدة للشاعر زياد بن نحيت بعد خروجه من السجن، قبل ثلاثة أيام، بعفو خاص من ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، عقب قضائه 3 أشهر هناك، إثر انتقادات وجهها لسلوك الإعلام السعودي خلال الحملة التي افتعلتها دول الحصار ضد قطر.
ونشر حساب "معتقلي الرأي" صورتين للشاعر السعودي يقارن بهما حاله قبل وبعد الاعتقال، إذ يظهر بن نحيت وقد بدت عليه علامات النحول والتعب النفسي، رغم أنّه لم يقض في المعتقل أكثر من 3 أشهر.
وعلّق صاحب حساب "عمر القطري" على إطلاق سراح بن نحيت بالقول: "أحدهم سجن شاعراً لقوله نصيحة عامة وأفرج عنه بعد أشهر بسبب قصيدة أبنه التي شفعت له !! أهكذا تدار الدول بقانون الغاب؟!"، علمًا أن الإفراج عن بن نحيت سبقه طلب خاص من ابنه نايف.
وكان بن نحيت قد قال في مقطع الفيديو الذي أشير له على أنّه كان السبب وراء اعتقاله: "وقال بن نحيت في الفيديو الذي اعتُبر سبباً للاعتقال: "طول اللسان عمره ما جلب قيمة للإنسان، ولا فيه أسوأ من منظر الخلاف بين الإخوان. اليوم ما يحدث بين قطر والمملكة العربيّة السعوديّة هو أمر طبيعي وخلاف سياسي ولكن يا جماعة الدور الذي قام به الإعلام اليوم هو دور سيئ وسلبي جداً جداً، وأعتقد، بل إني أجزم أنه لا يوجد عاقل يرضى بما يحدث. ملاسنات وشتائم وناس ترتزق خلف هذه المواضيع. وأنا والله العظيم أناشد الجميع بأن نتوقف. شوفوا الفنان الكبير علي عبد الستار كيف فرحنا بردّه العقلاني أمس، ليش ما يقود الإعلام ناس عقلاء مثل الفنان علي عبد الستار وغيره من المشايخ ونوقف التلاسن الذي يحصل بين الإخوان. عيب".
تداول ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورًا جديدة للشاعر زياد بن نحيت بعد خروجه من السجن، قبل ثلاثة أيام، بعفو خاص من ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، عقب قضائه 3 أشهر هناك، إثر انتقادات وجهها لسلوك الإعلام السعودي خلال الحملة التي افتعلتها دول الحصار ضد قطر.
ونشر حساب "معتقلي الرأي" صورتين للشاعر السعودي يقارن بهما حاله قبل وبعد الاعتقال، إذ يظهر بن نحيت وقد بدت عليه علامات النحول والتعب النفسي، رغم أنّه لم يقض في المعتقل أكثر من 3 أشهر.
وعلّق صاحب حساب "عمر القطري" على إطلاق سراح بن نحيت بالقول: "أحدهم سجن شاعراً لقوله نصيحة عامة وأفرج عنه بعد أشهر بسبب قصيدة أبنه التي شفعت له !! أهكذا تدار الدول بقانون الغاب؟!"، علمًا أن الإفراج عن بن نحيت سبقه طلب خاص من ابنه نايف.
وكان بن نحيت قد قال في مقطع الفيديو الذي أشير له على أنّه كان السبب وراء اعتقاله: "وقال بن نحيت في الفيديو الذي اعتُبر سبباً للاعتقال: "طول اللسان عمره ما جلب قيمة للإنسان، ولا فيه أسوأ من منظر الخلاف بين الإخوان. اليوم ما يحدث بين قطر والمملكة العربيّة السعوديّة هو أمر طبيعي وخلاف سياسي ولكن يا جماعة الدور الذي قام به الإعلام اليوم هو دور سيئ وسلبي جداً جداً، وأعتقد، بل إني أجزم أنه لا يوجد عاقل يرضى بما يحدث. ملاسنات وشتائم وناس ترتزق خلف هذه المواضيع. وأنا والله العظيم أناشد الجميع بأن نتوقف. شوفوا الفنان الكبير علي عبد الستار كيف فرحنا بردّه العقلاني أمس، ليش ما يقود الإعلام ناس عقلاء مثل الفنان علي عبد الستار وغيره من المشايخ ونوقف التلاسن الذي يحصل بين الإخوان. عيب".
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