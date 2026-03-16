"يوم القيامة" محلقاً في سماء طهران

- تحليق طائرة بوينغ E-6B ميركوري في المنطقة يثير مخاوف من تصعيد نووي محتمل ضد إيران، خاصة مع التوترات الأميركية-الإسرائيلية، حيث تُعتبر الطائرة غرفة حرب قادرة على إصدار أوامر نووية. - القيادة الإيرانية، بقيادة الرئيس مسعود بزكشيان، أظهرت تحديًا وثقة بالنفس بالتجول في طهران دون حراسة، مما يعكس إحياء الروح الثورية الإيرانية ورفض الاستسلام بسهولة. - السياسة النووية الأميركية تتيح استخدام الأسلحة النووية دفاعًا عن المصالح الحيوية، لكن تعقيدات ضربة نووية ضد إيران تجعلها غير مرجحة، حيث قد تؤدي لانهيار معاهدات الحد من الانتشار النووي.

ها قد بانت طائرة يوم القيامة الأميركية في أجواء المنطقة، وليس في ظهورها جديد، فالمذكورة رائحة وغادية في سمواتنا "المفتوحة" من مصراعيها، غير أن تحليقها في زمن المعركة أجج في النفوس أسوأ سيناريوهات الحرب الأميركية - الإسرائيلية على طهران، محرضاً على هواجس تحسب أن لا نهاية لما يجري سوى ضربة نووية تُقعد إيران فتخر على ركبتيها مثل ما فعلت اليابان في الحرب العالمية الثانية ما دامت لم تقبل بالنموذج الفنزويلي.

وإن كان لكل من اسمه نصيب، فلا غرو من استخدام مفردة أخروية كنية لآلة حربية مصنفة باعتبارها ذروة المادية الأميركية المضطربة هوساً في نسختها الترامبية بأفكار نهاية العالم، ومع أن الدور الدقيق لمركز القيادة المحمول جواً على متن البوينغ E-6B ميركوري، لا يزال غير محدد بعد، فمن الثابت كونها غرفة حرب طائرة بإمكانها نقل أوامر مؤكدة لإطلاق صواريخ باليستية محملة برؤوس نووية من المدمرات والغواصات والقاذفات وغيرها من منصات يمكن للطائرة التواصل معها، بيد أن مشغليها ربما أسهموا في "قيامة" طهران من حيث لا ينوون.

يبرهن على ذلك مشهدية تحدٍّ ظهر فيها كبار المسؤولين الإيرانيين، الرئيس مسعود بزكشيان وعلي لاريجاني أمين مجلس الأمن القومي، إضافة إلى رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي، وأحمد رضا رادان مسؤول الأمن الداخلي وآخرون، بينما يتجوّلون من دون حراسة وسط الحشود المتجمهرة في قلب العاصمة ضمن فعاليات يوم القدس، وكأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومستتبعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعادا بعث النظام من مرقده على رجاء القيامة، فقد نفخا الروح في جسد ثورة عانت تحللاً وتفسخاً حتى أوشكت روحها على الطلوع مرات عديدة خلال الأعوام الماضية، ولربما، إن لم يشنا حرب الاثني عشر يوماً (يونيو/حزيران الماضي) وجولتها اللاحقة لانتهت الجمهورية الإسلامية شعبياً؛ إذ بدأت بصفتها حركة معبِّرة عن قضية عظيمة، وما لبثت أن تحولت إلى عملٍ تجاري، ثم تدهورت في النهاية إلى فعلٍ ابتزازيٍّ، بمفهوم الفيلسوف والمنظِّر الاجتماعي إريك هوفر.

ليبنى على الشيء مقتضاه، فما يجري في طهران لا يقول إن بزشكيان أو لاريجاني يأخذان بعين الاعتبار فرضية توقيع بيان استسلام على متن أي من السفن الهجومية المنتشرة أو القادمة إلى المنطقة، مثل ما جرى في الثامن من سبتمبر/أيلول 1945 على متن البارجة الأميركية "يو إس إس ميسوري" في خليج طوكيو، ولئن كان لدى الجيش الأميركي سلسلة متواصلة من جنرالات مثل دوغلاس ماك آرثر، فلا يبدو أن عباس عراقجي يمكنه أن يلعب دور وزير الخارجية مامورو شجميتسو.

إذاً، الرفاق حائرون، يفكرون، يتساءلون هل يبلغ الجنون بالرئيس الأميركي حد ضرب إيران بالسلاح النووي، بعضهم صار وكأنه يراه رأي العين رأساً من النوع التكتيكي وآخرون بلغ بهم التشاؤم مدى الطراز الاستراتيجي، ويكمن الفرق بينهما في الحجم وغرض الاستخدام ومكان الهدف وما يستلزمه من قدرات تدميرية، قد تتراوح للنوع الأول من كيلوطن وحتى 100 كيلوطن وتستخدم في ساحة المعركة المباشرة ضد قطعات عسكرية محددة ورغم أن نطاق تأثيره الإشعاعي محدود مقارنة بالاستراتيجي، إلا أنه يمكنه التسبب في دمار هائل ضمن دائرة تصل حتى خمسة كيلومترات، بينما الأسلحة الاستراتيجية هي رؤوس حربية ضخمة قد تصل إلى ألف كيلوطن وتدمر البنى التحتية الكبرى والمدن الكبرى، مثل ما سبق أن فعلت بهيروشيما وناغازاكي، ومن دون الخوض في تفاصيل فنية مضجرة، فكلا النوعين يحدث تغييراً استراتيجياً في المواجهة.

السؤال الآن متى يمكن أن تستخدم واشنطن السلاح النووي؟ في ظل السيولة السياسية القائمة داخل أروقة واشنطن، لا مفر من البحث عن تقدير يعود إلى إدارتين رئاسيتين من الجمهوريين والديمقراطيين حتى نعرف الفارق بين تصوراتهما، فالرهان على أن إحداهما على الأقل عاقلة، غير أن الخبر السيئ أنه لا اختلاف بينهما، إذ تجيب مراجعة الوضع النووي الصادرة أثناء الفترة الرئاسية الأولى لترامب، تحديداً في عام 2018، بأن إدارته غير مقيدة بسياسة "عدم البدء بالاستخدام"، ويمكن تفعيل السلاح النووي ليس للدفاع عن واشنطن فقط، بل يشمل المصالح الحيوية للحلفاء والشركاء، ثم تكرر الأمر في عهد إدارة جو بايدن، بعدما حافظ استعراض الوضع النووي لعام 2022 على موقف "غامض عمداً"، رافضاً تبني سياسة "الغرض الوحيد للاستخدام (الدفاع الوجودي)" أو "عدم البدء بالاستخدام".

يعني ما سبق أنه بموجب العقيدة النووية الأميركية الحالية، يُمكن لواشنطن استخدام الأسلحة النووية، تكتيكية كانت أو استراتيجية، دفاعاً عن مصالحها الحيوية، بما في ذلك الرد على الهجمات النووية وغير النووية، ويتمتع الرئيس بسلطة مطلقة وغير مقيدة لإصدار أوامر بالضربة، مع إلزام الجيش بتنفيذ الأوامر القانونية بالإطلاق، وقد يتم ذلك في غضون دقائق من تلقي الإنذار.

مع ذلك فالخبر الجيد، هو أن العقل الاستراتيجي الأميركي العابر للإدارات يدرك جيداً أن عملاً عسكرياً افتتاحياً من هذا النوع يعني بداية حقيقية لنهاية التاريخ، بالتأكيد ليس بالمعنى الذي قصده المنظر فرانسيس فوكوياما، وإنما بما يحلم به المنتشون بأفكار نهاية الزمان في أروقة الحزبين، وهم كثر صاروا يتبجحون بتلك الخزعبلات من دون أن يردهم أحد، فثمة تعقيدات عديدة تحيط بضربة نووية ضد طهران، بما تعنيه من كسر "المحرم النووي"، خاصة ضد خصم لا يحتاج التعامل معه إلى قوة باهظة، لأنه ببساطة لا يشكل خطراً حقيقياً على واشنطن، وفعل كهذا يعد إعلاناً لنهاية معاهدات الحد من الانتشار النووي ويرفع خطر التصعيد ليس بين القوى الكبرى فقط ولكن حتى المتوسطة، بما يعني تدميراً لمفهوم ومزايا الردع المتبادل، بعد كسر كل المحرمات، ووقتها ما الذي يمنع روسيا من استخدامه في أوكرانيا أو أن تعتمده أوروبا ضد روسيا، خاصة مع تهديدات الرئيس بوتين المتكررة باللجوء إليه، أو الصين ضد تايوان، والهند ضد باكستان وقد أشرفا على مواجهة سابقة ارتفعت فيها دعوات تدمير الخصم مرة واحدة وللأبد، وحتى كوريا الشمالية ضد الجنوبية وقبلها اليابان، بل ما الذي يمنع إيران من الرد باستهداف مفاعل ديمونا وتدميره؟

لذا نادراً ما هددت أميركا باستخدام أسلحة الدمار الشامل، بل تدعم بموجب استراتيجتها الحد من انتشارها في مقابل توفير مظلة للحلفاء وتنشر بالفعل أسلحتها النووية التكتيتة في دول مثل تركيا وإيطاليا وألمانيا، على العكس من موسكو مثلاً التي تشعر بتهديد وجودي ويخرج العديد من المستويات القيادية فيها للتهديد بتدمير المعبد على رؤوس الجميع إن اضطروها إلى ذلك، وفي حالة مثل إيران، فإن مجرد التخويف بالأمر قد يخلق موجة تسلح نووي عالمية لا قبيل لأحد بها، تستتبعها بكل تأكيد مواجهات بالتكتيتكي أو الاستراتيجي، على ما في الأمر من آثار تدميرية للكوكب ليست نارية فقط، بل إشعاعية بيئية، وللدقة هذا هو التدشين الحقيقي لسيناريوهات يوم القيامة.

إنه النووي وليس الكاتيوشا.