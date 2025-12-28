يتركن للموت... مصريات وحيدات في مواجهة المرض

- تواجه النساء في مصر تحديات كبيرة في الحصول على العلاج الطبي بسبب معتقدات اجتماعية تمييزية، مما يعرض حياتهن للخطر ويحرمهن من حقوقهن الصحية والقانونية، مع تراجع المخصصات الصحية في الموازنة العامة. - تعاني النساء مثل بخيتة وأسماء هلال من صعوبات في الحصول على العلاج بسبب التكاليف الباهظة ورفض الدولة توفير العلاج المجاني، مما يضطرهن للبحث عن بدائل مثل الجمعيات الخيرية في ظل نظام صحي يعاني من خلل بنيوي. - تتفاقم أزمة الرعاية الصحية للنساء بسبب الأزمة الاقتصادية وسياسات التقشف، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الخدمات الصحية وتقييد صرف الأدوية، حيث لا تكفي المبادرات الحكومية الحالية لتعويض النقص العميق في علاج النساء.

وحدهن يقفن في مواجهة المرض، بعد تخلي الأهل عنهن جراء معتقدات بالية تميّز في الحق بالعلاج بين الرجل والمرأة في مصر، فماذا يفعلن ولم تنصفهن الدولة؟ في ظل تراجع المخصصات الصحية في الموازنة جراء الأزمة الاقتصادية.

- تخلّى زوج الأربعينية المصرية بخيتة (نكتفي بذكر اسمها الأول حفاظاً على خصوصيتها) عنها لدى اكتشاف إصابتها بسرطان الثدي بعد شهور من الإعياء والإرهاق المتواصل عام 2021، وتظهر الفحوصات التي حصل عليها "العربي الجديد" أن المرض كان قد تطوّر إلى المرحلة الثانية، فأخبرها الطبيب بضرورة بدء العلاج فوراً.

وتلك كانت الصدمة الأولى، كما تروي لمعدّة التحقيق، أما الثانية فحين أخبرت زوجها، ولم يسأل عن تفاصيل حالتها أو عن فرص شفائها، بل اكتفى برد قاسٍ: "علاجك ليس مسؤوليتي"، متذرعاً بأن الشرع لا يلزم الرجل بعلاج زوجته، وما عليه سوى تأمين طعامها وملبسها.

الصورة تقارير بخيتة تظهر تطور مرض السرطان إلى المرحلة الثانية (العربي الجديد)

توقّفت الكلمات في حلقها وهي تحاول استيعاب ما قاله، فالرجل الذي قضت معه عشرة أعوام ووهبته حياتها وأطفاله الثلاثة، يرفض حتى دعمها، على الرغم من واجبه في إنقاذها من المرض، لتجد نفسها أمام خيارين: الاستسلام للمرض، أو القتال وحدها، وبما أنها لم تكن مستعدة للموت، قررت البحث عن فرصة للعلاج بأي طريقة ممكنة، وبدأت بطرق كل الأبواب، واستعانت بجمعيات خيرية، وطلبت المساعدة من الأصدقاء، حتى تؤمن كلفة جلسات العلاج الكيميائي. بالتأكيد "لم يكن الطريق سهلاً، خاصة بعد تخلّي الزوج عني"، تقول بخيتة، كما أن العلاج المجاني على نفقة الدولة يستدعي الانتظار ضمن قوائم طويلة، وفي حالتها كانت نصيحة الطبيب الإسراع في التدخل الطبي لكبح جماح المرض وعدم الصبر طويلاً.

وحيدات في مواجهة الألم

في مشهد متكرر أركانه المرض والنبذ والتمييز، تواجه مئات النساء والفتيات في مصر معركة خاسرة للحصول على حقهن في العلاج، ليس فقط بسبب التكلفة الباهظة، ولكن لأن أزواجهن أو أسرهن يرفضون تحمل النفقات، سواء بدعوى الأعباء المالية أو استناداً إلى معتقدات اجتماعية تصنّف مرض النساء "أمراً هامشياً"، تقول المحامية انتصار السعيد، رئيسة مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون (غير حكومية)، التي ترى أن هذه الممارسات لا تعكس فقط تمييزاً مبنياً على النوع الاجتماعي بحق المرأة، بل تضع حياتها في خطر، وتحرمها من أبسط حقوقها الصحية والقانونية، مشيرةً إلى رصد قصص مأساوية في إطار عملها بالمؤسسة، قائلة: "شهدنا حالات صادمة، رجال تخلوا عن زوجاتهم لمجرد إصابتهن بأمراض مزمنة، الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل وثّقت المؤسسة حالات نساء أصبن بأمراض قاتلة، مثل السرطان أو الإيدز، الذي انتقل إليهن من أزواجهن، لكن بدلاً من الاعتراف بالمسؤولية، كانت النتيجة الطلاق والتخلي عنهن".

بلغ الإنفاق على الصحة 1.16% من الناتج المحلي عام 2024

أما العشرينية المصرية أسماء هلال فتعجز اليوم عن الحركة بعدما تخلّى عنها والدها، رافضاً الإنفاق على علاجها كونها أنثى، وانفصل عن أمها، ما اضطرهما لمغادرة البيت، وأجبرها على البحث عن أبواب أخرى لتداوي ألمها، لكنها كانت موصدة أيضاً، إذ رفضت الدولة علاجها رغم المبادرة الرئاسية التي وعدت بإنقاذ من يعانون مرضها، إذ تقدّمت بتقاريرها الطبية ضمن مبادرة علاج الضمور العضلي الشوكي التي أُطلقت في يوليو/ تموز 2021، وانتظرت أكثر من عام بلا ردّ، فأعادت التقديم في 2022، ثم لجأت إلى كل القنوات الرسمية من خدمة المواطنين إلى اللجان الطبية، من دون أن تتلقى رفضاً أو قبولاً، صمت إداري قاتل فقط، بينما يتقدم المرض بلا رحمة.

الصورة تعجز أسماء هلال عن الحركة نتيجة عدم متابعة علاجها بعد أن تخلى والدها والدولة عنها (العربي الجديد)

العلاج الذي تحتاج إليه هلال ليس ترفاً، بل ضرورة لبقائها على قيد الحياة، وتصل تكلفته شهرياً إلى 55 ألف جنيه (1100 دولار أميركي)، وهو مبلغ يتجاوز إمكاناتها، خاصة أنها تعيش وحيدة مع والدتها في منزل مستأجر، وبالكاد توفّر والدتها نفقات الحياة، وعندما حاولت تصعيد الأمر عبر نائب في البرلمان، ونجحت في الحصول على موافقة رسمية من وزارة الصحة لتأمين علاجها، ظنّت أن معاناتها أوشكت على الانتهاء، إلا أن الواقع كان أكثر قسوة، إذ رُفض ملفها في المجالس الطبية المتخصصة، من دون فحص أو مراجعة للتقارير، في تناقض صارخ مع الخطاب الرسمي للدولة حول توفير العلاج.

وتكشف هذه الحالة خللاً بنيوياً في منظومة الرعاية الصحية والعلاج الذي تؤمّنه الدولة، لا يتوقف عند هلال وحدها، بل يتتبع التحقيق نمطاً أوسع من إهمال علاج النساء في مصر عبر تجارب 8 سيدات، وجدن أنفسهن وحدهن في مواجهة المرض، لتتحول حياتهن إلى دليل على انتهاك الحقّ في الصحة والحياة. ما يفسر بروز مطلب العلاج على نفقة الدولة من أكثر الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية التي شملتها 1065 شكوى تلقاها مكتب شكاوى المرأة في المجلس القومي للمرأة (هيئة وطنية) خلال عام 2023، إلى جانب المساعدة على سداد ديون أو طلب الإلحاق بدار استضافة أو المساعدة في توفير مسكن، بحسب التقرير المنشور على موقع المجلس.

ضحايا المعتقدات البالية

"أمي لن تسامحنا أمام الله"، هكذا بدأت الأربعينية صابرين حسن نقل مأساة والدتها والدموع تغالبها، قائلةً لـ"العربي الجديد": "أمي ظلت تعاني خمس سنوات من أمراض مزمنة، على رأسها السكري وارتفاع ضغط الدم وخشونة المفاصل الذي تفاقم حتى أقعدها، ولم يذهب بها أحد إلى الطبيب إلا مرّات معدودة، ولم تتبع علاجاً منتظماً، مسكنات فقط، والسبب هو معتقدات أشقائها الذكور التي ورثوها عن والدهم في إحدى القرى بمركز المراغة في محافظة سوهاج، بأن النساء يتمارضن للهرب من المسؤوليات، وليس عليهم أن يعطّلوا أشغالهم للانتقال بهن من طبيب إلى آخر، مشيرةً إلى أن هذه المعتقدات شائعة، "حتى زوجي يهددني بالزواج من أخرى كلما اشتكيت من مرض أو تعب"، تقول حسن، والأقسى أنه كان يقبل بصعوبة أمر زيارتها والدتها المريضة، أما الإنفاق على دوائها واحتياجاتها فكان أمراً محظوراً النقاش فيه، خاصة في ظل حالة الفقر التي يعيشون فيها.

وتؤكد أسماء فتحي، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة مؤنث سالم (مبادرة غير حكومية)، انتشار هذه الممارسات، قائلةً "نحن نعيش في مجتمع ثقافته تُهمّش النساء، في مختلف الممارسات الاجتماعية والاقتصادية، وينسحب الأمر إلى الحصول على الخدمات الطبية". وهنا تحديداً نواجه مشكلة عميقة مرتبطة بالعادات الاجتماعية التي تصنّف بعض الموضوعات الصحية باعتبارها "عيباً"، فعلى سبيل المثال، لا يُسمح للفتيات في بعض القرى بإجراء أي فحوص مهبليّة أو متعلّقة بالرحم قبل الزواج، حتى لو كانت حالتهن الصحية تستدعي ذلك، وتؤكد فتحي أن هذا النمط الثقافي "يُعد مؤذياً جداً"، وتركز المؤسسات النسوية على مواجهة هذه الظواهر منذ سنوات، لأنها تسبّبت في أذى مباشر لعدد كبير من النساء اللواتي أصبن بأمراض خطيرة ومعقّدة نتيجة تأخر اكتشافها، فقط لأنهن لم يستطعن زيارة الطبيب أو إجراء الفحوص اللازمة في وقت مبكر".

من بين هؤلاء الصحافية الثلاثينية منى علام، التي عانت على مدار أربع سنوات، من نزيف يسبق الدورة الشهرية، واضطرابات عديدة لم تجد لها تفسيراً، حاولت إقناع الأسرة بضرورة الذهاب إلى طبيب أو طبيبة نساء، لكن والدها مانع في البداية، لأنه من غير المألوف بل حتى يعد عيباً أن تخضع فتاة عذراء للكشف في عيادات النساء، ولم تكن علام تعمل في ذاك الوقت، فلم تتمكّن من توفير نفقات علاجها، بينما الأسرة تجاهلت الأمر تماماً، واعتبرته "عادياً"، وحين جاء الوقت الذي سمح فيه الوالد بإجراء فحوص في مستشفى بهية لعلاج سرطان الثدي، ظهر انتشار أورام عدة في الثدي، ثم تردّت الحالة الصحية لعلام أكثر، وسرعان ما تطوّرت الأعراض إلى آلام متكررة وانتفاخ غير مبرّر في البطن، وعندما استجمعت شجاعتها وذهبت إلى الأطباء، أخبروها أن لديها ورماً صغيراً في الرحم، لكن مجدداً، لم تتحمل الأسرة مسؤوليتها في علاجها، ومع مرور الوقت، سعت علام إلى إيجاد عمل يعينها على متابعة حالتها، فقررت زيارة الأطباء مجدداً، لكن ما سمعته هذه المرة لم يكن مطمئناً: الورم تضخّم إلى حجم كرة كبيرة، والجراحة لم تعد خياراً بل ضرورة عاجلة.

الصورة تردّت الحالة الصحية لمنى علام نتيجة صمت أسرتها على معاناتها (العربي الجديد)

الحياة مع الألم

تتصدّر تغطية نفقات العلاج مطالب النساء جراء انتشار الفقر الذي يأتي في مقدمة الأسباب التي تؤدي إلى تجاهلهن وإهمالهن، إذ تبرز المجتمعات الأكثر فقراً باعتبارها حاضنة كبرى لانتهاك حقوق النساء الأساسية، مثل العلاج والصحة، بحسب السعيد. وتتفق معها مي صالح، مديرة برنامج النساء والعمل والحقوق الاقتصادية في مؤسسة المرأة الجديدة NWF (غير حكومية)، إذ ترصد أن المناطق التي ترتفع فيها نسب الفقر، تتراجع فيها أولوية العلاج بالنسبة للنساء وكذلك جودة التغذية أيضاً، مثل المجتمعات الريفية أو القبلية، حتى إن المجتمعات الحضرية تشهد أنماطاً مماثلة ترتبط في مجملها بالظروف الاقتصادية وتراجع القدرة على الإنفاق على العلاج.

تتصدّر تغطية نفقات العلاج مطالب النساء جراء انتشار الفقر

وينعكس ذلك في تجربة هلال، وكذلك السبعينية فرغلية التي فضّلت ذكر اسمها الأول للحفاظ على خصوصيتها، وتقول بينما ترقد على فراش مهترئ وقد أثقلها مرض السرطان، إن أسرتها وقفت عاجزة عن توفير أدويتها الضرورية، بعد استئصال الورم المنتشر في المعدة والقولون في مركز علاج الأورام التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان في محافظة سوهاج، وتكمل ابنتها نجوى السيد، لـ"العربي الجديد"، أن حالتها المتقدمة تسببت في مضاعفات تستوجب علاجاً مستمراً بتكلفة تصل إلى 12 ألف جنيه (250 دولاراً) شهرياً.

تعجز أسرة فرغلية عن تأمين الأدوية وحتى كلفة النقل إلى مركز الأورام (العربي الجديد)

وتظهر التقارير الطبية التي حصل عليها "العربي الجديد" من أسرتها معاناة قاسية، إذ تستخدم ما يسمّى بـ"الفلانشات الطبية"، وهي أجهزة تُثبت على فتحة البطن للمساعدة في التخلص من الفضلات، ولذا لا تستطيع الأسرة توفير هذه العلاجات بطريقة منتظمة، خاصة أنها تعيش في فقر مدقع.

فرص علاج النساء رهينة التمييز الجغرافي

"تحتاج والدتي إلى علاج وتغذية خاصة، حتى الذهاب إلى المركز الذي يبعد 67 كيلومتراً عن قريتنا يُشكل عبئاً، إذ نحتاج إلى سيارة لنقلها كل مرة بتكلفة 500 جنيه (10 دولارات)"، تقول السيد.

وتعاني النساء في هذه المناطق الريفية البعيدة أكثر من غيرهن مشكلاتِ الوصول إلى الرعاية الصحية، وتبدو الحالة أكثر تعقيداً في محافظات الصعيد مثل سوهاج وقنا وأسيوط وبني سويف، نتيجة غياب التغطية الصحية بخاصة للأمراض المزمنة وخدمات متابعة الحمل وأمراض النساء، وما فيها من مؤسسات يقتصر على وحدات صحية أولية، إلا أن ضعف تجهيزها ونقص الكوادر الطبية، يجعلها عاجزة عن تلبية احتياجات السكان. كما يلقي التفاوت في الرعاية الصحية أيضاً بآثاره على النساء في المحافظات الحدودية وشبه جزيرة سيناء ومطروح، إذ تتجلّى الأزمة في ضعف البنية التحتية للمستشفيات، خصوصاً في المستويات المتقدمة من الرعاية التي تتطلب انتقالاً إلى مناطق أخرى، وتحدي الطبيعة الجغرافية الوعرة وبعد المسافات، الأمر ذاته ينسحب على الواحات والمناطق الصحراوية مثل الواحات الداخلة والفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، وفق تقرير بعنوان: الرعاية الصحية في المناطق الحدودية بمصر: عندما لا يكون المال كافياً، أصدرته في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي (بحثية غير حكومية).

ومشكلة نقص الرعاية الطبية في القرى والمناطق النائية ليست جديدة، بل هي أزمة مزمنة تؤدي إلى حرمان فئات واسعة من المواطنين خصوصاً النساء، من الحصول على حقهن في الرعاية الصحية اللائقة، وفق محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء (غير حكومي)، ويضرب فؤاد مثالاً واقعياً قائلاً: "في عام 2014 تعرضت سيدة حامل للدغة عقرب في إحدى قرى الداخلة، وبما أن أقرب مستشفى يبعد نحو 55 كيلومتراً، فارقت الحياة قبل أن تصلها". ما يعزز حقيقة أن المسافات البعيدة تخلق فجوة واضحة في العدالة الصحية، وهذا ينعكس على صحة النساء بشكل أكبر.

علاقة الأزمة الاقتصادية بحق النساء في العلاج

مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في السنوات الأخيرة، بدأت تظهر مؤشرات خطيرة على تآكل الحماية التي يفترض أن توفرها الدولة للنساء، خاصة مع تحول دورها إلى مبادرات مؤقتة للعلاج، ما يهدد استمرارية الرعاية ويضعف من حق النساء في العلاج المنتظم والمستدام، وفق فؤاد.

وأبرز تجليات هذا الانسحاب الحكومي التي رصدتها معدة التحقيق من خلال القرارات الرسمية يتمثل في رفع أسعار الخدمات الصحية في المستشفيات العامة لغير المشمولين بالتأمين الصحي منذ مارس/آذار 2024، إذ زادت أسعار الكشف بالعيادات الخارجية والأشعة والتحاليل بنسبة تراوح بين 100 و400%، وذلك بهدف زيادة الموارد المالية الذاتية للمنشآت الصحية، وما فاقم المأساة، تقييد صرف الدواء، بعد قرار وزارة الصحة رقم 93 لسنة 2024 الذي نص على أن "يقتصر صرف العلاج للمترددين على العيادات الخارجية على صنف واحد مجاني من قائمة الأدوية الأساسية لعلاج الحالة"، وهذا التدهور دفع كثيرات إلى الامتناع عن طلب الخدمة أو التوجه إلى جمعيات أهلية بإمكانيات محدودة تساعدهن على تأمين علاجهن، وفق رصد فؤاد.

الصورة تقلصت فرص المصريات في العلاج على نفقة الدولة عقب تطبيق سياسات التقشف (Getty)

والتراجع هذا مرده سياسات التقشف وسداد الديون التي اتبعتها الحكومة ما أدى إلى تقليص ميزانية الصحة في مصر، ففي مشروع موازنة 2024 /2025 مثلاً، بلغ الإنفاق على الصحة حوالي 1.16% من الناتج المحلي فقط، وهو أقل بكثير من الحد الأدنى الدستوري المحدد بـ 3%. وجزء كبير من موازنة الصحة يذهب للأجور وتعويضات العاملين، فيما يذهب جزء أصغر نسبياً للاستثمار وشراء المعدات والأدوية.

في ردها على "العربي الجديد"، تقرّ وزارة الصحة بكل المشكلات، لكن خطتها لعلاج القصور تقوم على تنظيم قوافل علاجية بشكل مستمر، ومبادرات تستهدف الكشف المبكر عن أمراض النساء مثل مرض سرطان الثدي، وتقديم العلاج المتكامل للمصابات، مع استمرار خطط توفير أطباء في كل المناطق، وتوفير خدمات عاجلة لمعالجة المصريات على نفقة الدولة أو من خلال مبادرات لدعم صحة المرأة، أو منظومة التأمين الصحي الشامل التي جرى تنفيذها مؤخراً في بعض المحافظات. إلا أن فؤاد يرى في هذه المبادرات محاولات غير كافية لتعويض مشكلات النقص العميق في علاج النساء وحل أزمة التمييز الصحي ضدهن، لكونها بطبيعتها مؤقتة وليست حلّاً جذريّاً.

فلترة المستفيدات من التأمين الصحي

منذ عام 2020 يتلقى مركز الحق في الدواء شكاوى كثيرة حول خروج أعداد من النساء من منظومة التأمين الصحي، حتى من يعانين إعاقات بنسبة بسيطة، مثل ضعف البصر بنسبة 5%. كذلك وثقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (منظمة حقوقية غير حكومية) تجارب سيدات معيلات، تفيد بوقف التعامل بنظام التأمين الصحي للمرأة المعيلة الذي تنتفع به السيدات المستحقات لمعاشات التضامن الاجتماعي مثل تكافل وكرامة.

ومن جهته يعتبر الطبيب المتقاعد محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة (تضم أطباء وناشطين)، إن محاولات "فلترة" المستفيدات من التأمين الصحي من فئة النساء المعيلات، بحيث تُستبعد من تحصل منهن على دعم مادي من برامج أخرى مثل تكافل وكرامة، وذلك بحجة عدم الجمع بين مصدرين للدعم، يفتقر إلى الأساس القانوني، لأن الحكومة لا تملك قانونياً استبعاد أي مواطن من المظلة التأمينية، خاصة أن المشتركات يساهمن مادياً في النظام عبر اشتراكات تقتطع منهن أو من أزواجهن، مشيراً إلى أن بعض المحافظات شهدت بالفعل استبعاد سيدات يتلقين دعم تكافل وكرامة من التأمين الصحي، بحجة أن المعونة الشهرية التي يحصلن عليها تغنيهن عن الدعم الصحي، وهو ما اعتبره "توجهاً ظالماً ومخالفاً لجوهر العدالة الاجتماعية".