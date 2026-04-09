من كوبا إلى طهران.. العدو واحد

- تتناول الأغنية الشهيرة لكاميلا كابيو العلاقة المعقدة بين كوبا والولايات المتحدة، حيث يسعى ماركو روبيو لإعادة كوبا إلى ما قبل الثورة الكوبية، في محاولة لتقويض النفوذ الصيني والروسي في المنطقة. - تشترك كوبا وإيران في تاريخ من العداء مع الولايات المتحدة، حيث تعاني كوبا من حصار اقتصادي مشابه للعقوبات على إيران، مما أدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلدين. - تشير التقارير إلى مفاوضات سرية بين الولايات المتحدة وكوبا قد تؤدي إلى تغيير في القيادة الكوبية، مما قد يخدم المصالح الأمريكية على المدى البعيد.

في أغنيتها الشهيرة ذات الملياري مشاهدة، تقول الأميركية الكوبية كاميلا كابيو إن نصف قلبها في هافانا أو Half of my heart in Havana. "لا إنه قلبي بأكلمه"، لعل هذا ما جال في خاطر مواطنها ماركو روبيو، وزير الخارجية الأميركي ذي الأصول الكوبية كذلك، لدى سماعه الكلمات ولحنها المنتمي إلى تلاقح موسيقى يعرف بـ"البوب اللاتيني"، وإن كان هوسه بالبلد الأم لا يعني الخوف عليه بقدر ما يروم إعادته مبنى ومعنى إلى ما قبل لحظة يناير/ كانون الثاني 1959، أي انتصار الثورة وحكم عائلة كاسترو للجزيرة عقب محاولة فاشلة سابقة كتب على أثرها الرفيق المؤسس فيديل في عام 1953 خطابه الأشهر "التاريخ سيبرئني"، لتأتي واشنطن بعد 67 عاماً وترد عليه: "لكن الجغرافيا تدينك".

إنها لعنة جار السوء، وقديماً حسم المصريون تصوراتهم للطريقة المثلى في التعامل معه بأن يرحل أو تأتيه مصيبة، وبلا شك كلا الحلين تستبعدهما أدبيات العلاقات الدولية، فكان أن صبرت كوبا وناورت إلى أن جاء ذا الوزارتين روبيو، وصار أعلى مسؤول من أصول لاتينية في تاريخ أميركا، بعدما حاز، إلى جانب وزارة الخارجية، منصب القائم بأعمال مستشار الأمن القومي، أي تربع على قمة السلطة التنفيذية غير المنتخبة، الأمر الذي لم يسبقه فيه سوى هنري كيسنجر مع الفارق الكبير بينهما، فلكل زمان دولة ورجال، وقد شاء حظ هافانا العاثر أن يكون أحدهم من أصول كوبية، تسيطر عليه حالة من الهوس بموطن عائلته المغادرة للبلاد بعد صعود نظام كاسترو، ومع أنها مستقرة في أميركا، لكن ما تركته خلفها ظل يؤرقها لدرجة أن روبيو لقّب خلال فترة ترامب الرئاسية الأولى بـ"وزير الخارجية الافتراضي لأميركا اللاتينية".

هكذا تندفع واشنطن إلى تنظيف مجالها الحيوي أو ما تصفه بفنائها الخلفي مما تعتبره نفوذاً صينياً روسياً، فبعد إحكام السيطرة على بنما وتقويض المصالح الصينية في قناتها، ثم السيطرة بالقوة على فنزويلا، يأتي دور كوبا، إذ مثلت كراكاس وهافانا قاعدة نفوذ وتعدان رأس جسر استراتيجي لبكين وموسكو، خاصة أن هافانا لطالما كانت مفتاح السيطرة على خليج المكسيك، بموقعه الجغرافي الحيوي باعتباره البوابة البحرية للمحيط الأطلسي والبحر الكاريبي، ولذا يوجد فيه الأسطولان الخامس والسادس، ومن ثم فاقتراب من تصنفهم واشنطن تهديداً يعد مساساً بالخطوط الحمراء للقطب الأوحد، ولهذا لم تتوقف محاولاتها لاستعادة الجزيرة والهيمنة عليها من جديد، فكان أن زنرتها بحصار محكم وعقوبات من كل صنف ولون، تعدّ الأطول في التاريخ، وربما لا تنافسها سوى تلك المفروضة على طهران.

على ذكر إيران، ثمة تشابهات بين البلدين، فقد أتى النظامان الثوريان المؤدلجان في البلدين رداً على حكومتين عميلتين لواشنطن منسحقتين أمامها، ومن وقتها صممت أميركا استراتيجية وطنية لعزل حكومتيهما، ومن ثم إسقاطهما. ومثلما تتركز أكبر جالية كوبية منفية في فلوريدا، توجد نظيرتها الإيرانية في كاليفورنيا، ولكل منهما تأثيره على صانع السياسة الأميركية، ولموقعيهما الجغرافيين أهمية فريدة، ولهما الحلفاء ذاتهما، وتمددتا في مجالهما الحيوي، وحتى أبعد منه عسكرياً، وعملياً أدار النظامان التدهور في البلدين أكثر مما طورا وبنيا، كما لم يستريحا قليلاً من العقوبات سوى في فترة أوباما بعد مفاوضات مع إدارته أسفرت عن تطبيع العلاقات مع الأولى، وعن اتفاق نووي مع الثانية، ويبدو الترابط بين مصيري البلدين في تراجع حملة الضغط القصوى على كوبا بسبب الحرب على إيران، ولربما أدت الحرب عليها إلى تمديد الجدول الزمني لخطط إدارة ترامب بشأن استلحاق هافانا بها.

إذاً اقتربت الساعة، لكن كوبا في وضع أسوأ من إيران، ولا مبالغة في قولنا إنها تقترب أكثر من غزة، حتى أن أسطول مساعدات يحمل 30 طناً توجه إليها في مشهد إنساني يمتلئ بصور شديدة الألم، منها ما يقوم به الأطباء في وحدات العناية المركزة لحديثي الولادة التي انقطع عنها التيار الكهربائي بسبب الحصار النفطي الأميركي، ليتعيّن عليهم استخدام مصابيح هواتفهم والركض إلى أجهزة التنفس الصناعي وتشغيلها يدوياً حفاظاً على حياة الأطفال مثلما يجري في القطاع المحاصر، بينما الملايين يعذبهم ترامب، مثل نتنياهو، بنشر الجوع بينهم وإمراضهم وإفشال منجزهم الأكبر، وهو النظام الصحي، فبعدما كان معدل وفيات الرضع في عام 2018 أربع حالات لكل ألف ولادة، أي أقل من الولايات المتحدة، صار في العام الماضي عشر وفيات.

عسكرياً إذا كانت فنزويلا سقطت في سويعات، فإن القوات المسلحة الثورية الكوبية لن تصمد في مواجهة أميركا بأي شكل، فلا تمتلك مسيرات أو صواريخ كإيران، ومعداتها العسكرية سوفييتية متهالكة، باستثناء منظومات إس-125 بيتشورا، وهي صواريخ من خمسينيات القرن الماضي، حدثتها بيلاروسيا في عام 2025، ونظرياً يوجد حوالي 144 منصة إطلاق لها، قادرة على ضرب الطائرات والسفن والأهداف الأرضية، لكن هياكل القيادة اللامركزية الكوبية (تشبه عقيدة الفسيفساء الإيرانية) كيف يمكنها أن تعمل حتى إذا أرادت بلا وقود أو طاقة كهربائية، كما أن المقاومة الشعبية أو "حرب الشعب"، كيف يمكن تفعيلها، بل وحتى إطعام منتسبيها وإعالتهم في ظل الأزمة المزمنة.

من هنا تدرك أميركا أنها ليست بحاجة إلى قوة عسكرية أو تغيير النظام، بل يكفيها تبديل رأسه وارتداءه قبعة جديدة، منسوجٌ في خيوطها شعار "أميركا أولاً" وليذهب الكوبيون إلى الحجيم. بالتأكيد هذا أفضل بكثير من ميامي، حيث يتركزون ويشعر المواطن الأبيض بالخوف منهم بعد السود مباشرة، ومن ثم فإن المفاوضات السرية الدائرة بين أميركا و"الزعيم التاريخي للثورة" راؤول كاسترو، كما وصفه الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، يحتمل أن تسفر عن تغيير في رأس النظام، وربما حتى استبداله بواحد من شباب العائلة الحاكمة ولهم شأنهم ضمن النخبة السائدة، في تناقض يصب في مصلحة أميركا على المدى البعيد، إذ يكشف زيف شعار بناء مجتمع لا طبقي قائم على المساواة، وحكم جمهوري يمثل الشعب، ولهذا وقعه كما جرى في إيران بعد تولي مجتبى خامنئي المنصب عقب اغتيال والده.

من دون غض النظر عن تناقضات النظام الكوبي أو تبرئته كلياً مما حاق بشعب الجزيرة، فإن للعرب مع هافانا تاريخاً ضارباً في القدم، يعود إلى القرن التاسع عشر، وفيه تضامن معنا ضد الاستعمار خوسيه مارتي، الشاعر الكبير المولع بالحضارة العربية والإسلامية، حتى أنه كتب قصيدة مسرحية عنوانها "عبد الله". وهذا يوم رد الجميل، أقله إرسال ما تيسر من مؤونة إغاثية، لكننا كعادتنا مكتفون بالتحديق في الفراغ، انتظارا لدورنا على المقصلة.