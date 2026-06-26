كأس العالم وسيد اللعبة

- يتناول النص تأثير السياسة على الرياضة من خلال مباراة مصر وإيران في كأس العالم، مشيرًا إلى محاولات الفيفا للفصل بينهما وتأثير السياسة في الشرق الأوسط. - يروي النص فشل الولايات المتحدة في استضافة كأس العالم 1986 بعد انسحاب كولومبيا، ودور هنري كيسنجر في محاولة التأثير على القرار لصالح الولايات المتحدة. - يُختتم النص بتوضيح كيف حصلت المكسيك على حق الاستضافة بفضل الإعلام وصفقات التسويق، مع شعور كيسنجر بالحنين لتأثيره في الشرق الأوسط.

يتندر المصريون على مباراتهم المقبلة في مواجهة منتخب إيران ضمن منافسات كأس العالم الجارية، فيقولون إن طهران إن غُلبت ستغلق المضيق، ولا حاجة للشطر الثاني من اسمه المعروف سلفا، حتى لا نفسد طريقة إلقاء نكتة تصطحب حدثا سياسيا إلى ملعب رياضي، وإن كان بطبيعة الحال لكل منهما وقعه على الآخر رغم ما تزعمه قوانين الفيفا من حدود فاصلة، ثبت عشرات المرات أنها متخيلة، لم ولن تتنزل على أرض الواقع، فالسياسة كالهواء، لا نراه، بيد أن تأثيره على حيواتنا حاضر بقوة في كل آن وحين، لا سيما في بلادنا مضرب الأمثال، وأحدها منسوب إلى مستشار الأمن القومي ووزير الخارجية الأميركي الأشهر هنري كيسنجر، صاحب مقولة إن "سياسات الفيفا تجعلني أشعر بالحنين إلى الشرق الأوسط"، وهي عبارة لا تصدر إلا عن "سيد اللعبة"، كما يصفه عنوان مُصنف الدبلوماسي الاميركي مارتن إنديك عن تجاربه في بلادنا.

صحيح أن اللعبة التي قصدها إنديك سياسية، غير أن الأجواء الراهنة رياضية، ولا ينقصنا في هذا الجو الحار بطبيعته مزيدا من الحماوة، وعلى كل كفى الله الجماهير شرورهما، المهم أن كيسنجر أدلى بالتعليق المذكور عقب فشل ذريع في نيل بلاده استضافة نسخة المونديال لعام 1986 على ما جاء في فيلم México 86 الذي بثته منصة نتفليكس قبل ستة أيام من انطلاق بطولة 2026، لتروي في ساعتين كواليس عوالم الرياضة والسياسة الخفية، إذ كان من المقرر أن تستضيف كولومبيا الحدث العالمي، إلا أن الاضطرابات السياسية الحادة، وأعمال العنف المرتبطة بعصابات المخدرات (لا تزال تداعياتها مستمرة)، وأزمة الديون الخانقة أدت إلى تخلي بوغوتا عن البطولة، منسحبة من المشهد في عام 1982، ليفتح الباب مرة ثانية أمام المنافسة على نيل شرف التنظيم، وهنا حشد كيسنجر فريق أحلام دبلوماسيا رياضيا بالتأكيد كان يتوقع فوزه على المكسيك، وخاصة أن بلاده كانت لا تزال متمتعة بسطوتها على القارة اللاتينية وللرجل تجربة سابقة ناجحة في التلاعب بالعالم وكأسه.

قبلها بأعوام، تحديدا في 1976، استنادا إلى ما تفاصيل مدونة في وثيقة بعنوان "حديث كروي" أفرجت عنها الاستخبارات المركزية الأميركية في نوفمبر/تشرين الثاني 2009، جرى عقد اجتماع في فندق والدورف إستوريا النيويوركي، بين كيسنجر وزير الخارجية في إدارة الرئيس فورد والأدميرال سيزار أوغوستو غوزيتي وزير الخارجية في حكومة الديكتاتور خورخي رافاييل فيديلا، الحاكم العسكري للأرجنتين، ليؤكد المضيف لضيفه "إننا نريدكم أن تفوزوا، وأيا كان الأمر سأكون في الأرجنتين في 1978، في عام كأس العالم". ثم أردف كيسنجر قائلًا: "الأرجنتين ستفوز"، وبالفعل هذا ما جرى إن اعتبرت كل ما سيأتي لاحقا هو والعدم سواء، بالأخص تهديد النجم الهولندي يوهان كرويف بالاختطاف وإثنائه عن المشاركة، واعتذار النجم الألماني فرانز بكنباور عن اللعب ومشاركة إيطاليا بفريق الشباب فضلا عن لعب منتخب الأرجنيتن جميع مبارياته ليلا بعد انتهاء المواجهات الأخرى ومعرفة نتائجها، ومن بينها لقاء مع البيرو جرى الكشف في عام 2012 عن كواليس مفاوضات دارت بين الدولتين بشأن هندسة نتيجته في مشهد شديد الغرابة لا تفوقه سوى زيارة رئيس البيرو غرفة لاعبيه أثناء استراحة الشوطين ومعه كيسنجر ومن بعدها انفتح مرمى حارس المرمى بقدرة قادر لتستقر في شباكه خمسة أهداف وتفوز الأرجنتين 6/0.

الصورة كيسنجر والقيصر فرانز بكنباور (Getty)

تأسيسا على ما تقدم، حضر كيسنجر مختالا إلى ستوكهولم في 20 مايو/أيار 1983، وكما يروي الفيلم كان الأسطورة بيليه إلى جواره، إلا أنه لم يغن عنه شيئا أمام دهاليز السياسة داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، فصدر القرار مانحا المكسيك للمرة الثانية حق استضافة البطولة بصرف النظر عن العرض الأميركي المتفوق بمراحل، والحق يقال كان مقترحا مفصلا يقع في 90 صفحة، متضمناً بنية تحتية قوية تجاوزت بسهولة الحد الأدنى الذي وضعته الفيفا لسعة الملاعب. واستغرق الوفد ساعة كاملة لشرح تفاصيل الدعم الحكومي المنتظر للبطولة. وفي المقابل، قدمت المكسيك وثيقة موجزة لا تتعدى 10 صفحات عرضتها في ثماني دقائق فقط، ومع ذلك أو قل على الطريقة الأميركية في التعامل مع الخصوم، تجاهل جواو هافيلانج رئيس الفيفا، ونائبه غييرمو كانيدو لا بارسينا رئيس مجموعة "تيليفيزا" الإعلامية المكسيكية العملاقة كل ما سبق، وتغافلا عن البون الشاسع بين ملفي البلدين، ليروجا فكرة مفادها أن حقوق البث التلفزيوني وصفقات التسويق يمكن أن تدرّ عوائد تفوق بكثير التقديرات السابقة، وبالطبع كان المصوتون ينتظرون أو ربما نالهم قبل صدور القرار من الحظ جانب، فذهبت جميع أصوات أعضاء اللجنة التنفيذية للفيفا لصالح المكسيك.

ألهذا شعر "سيد اللعبة" بالحنين إلى الشرق الأوسط؟ يجوز، فقد أحرز أهدافه في مرمى دوله بمخاتلة تماثل أداء المكسيك في مواجهة بلاده... وعلى أي حال كما يقول الكابتن لطيف "الكورة إجوان" (أجوال).