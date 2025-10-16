غزة والحرب الأهلية... في تفكيك السردية

- الصراع في غزة ليس حربًا أهلية بل مقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي الذي يفرض حصارًا على القطاع، وتعتبر المقاومة رد فعل مشروع وفقًا للقانون الدولي. - عمليات الإعدام للمتهمين بالعمالة تأتي في سياق التحرر الوطني، مشابهة لأحداث تاريخية في الجزائر وفيتنام وجنوب أفريقيا، حيث تعاونت فئات قليلة مع المحتل بينما قاومت الأغلبية. - تواجه المقاومة تحديات في فرض الأمن بسبب تدمير الاحتلال للبنية التحتية القانونية، وتعمل على مواجهة العصابات المرتبطة بالاحتلال، مع وحدة المجتمع الفلسطيني ضد العملاء.

ماذا يحدث في غزة؟ هذا سؤال الساعة، وإجابته تقتضي فهماً دقيقاً وتفسيراً عميقاً لمجريات الواقع على الأرض في القطاع، علاوة على تمحيص مصطلح "الحرب الأهلية" المستخدم بركاكة في توصيف تداعيات الأحداث الراهنة، في أعقاب توقف حرب الإبادة الإٍسرائيلية وانتشار مقطع مصور يظهر عمليات إعدام علنية بحق ثمانية متهمين بالعمالة لإسرائيل.

ابتداءً هذه ليست المرة الأولى، ثمة العديد من الوقائع المشابهة منذ اندلاع الحرب، على سبيل المثال لا الحصر في شهر يناير/كانون الثاني الماضي أعدم ستة متهمين بالتجسس لصالح إسرائيل، وفي سبتمبر/أيلول الماضي تمت تصفية ثلاثة آخرين على يد أمن المقاومة، وقبل تلك الحوادث وفي وقتها لم يبرز ذلك التوصيف. فما الذي دفعه إلى الواجهة في هذا التوقيت بالذات؟ ولماذا؟ وكيف يتقاطع مع سردية الاحتلال؟

هنا يبرز سؤال محوري، ما هو تعريف الحرب الأهلية؟ وهل ينطبق ذلك على ما نحن بصدده؟ ثمة العديد من التعريفات يمكن اختصارها في ما جاء في موسوعة Encyclopedia Britannica المرجعية، بأنها صراع عنيف داخل دولة واحدة بين مجموعات منظمة من المواطنين، للسيطرة على الحكومة أو منطقة أو لتحقيق استقلال منطقة، وينطوي على عنف منظم سياسياً ومستدام وواسع النطاق، لأهداف مثل السيطرة على الحكومة، أو الانفصال وتشكيل دولة جديدة، أو تغيير سياسات الحكومة.

بتنزيل ما سبق على الوضع في غزة، فلا ينطبق التعريف لعدة أسباب، وجود قوة احتلال خارجي هي الفاعل الرئيسي في الصراع من خلال السيطرة على الأرض والحصار والعمليات العسكرية، وردة الفعل الطبيعية والمتفقة مع معايير القانون الدولي والمحلي تكون المقاومة، في حين أن من يتعاون مع الاحتلال لا يمكن وصفه بفصيل سياسي مثلاً أو متمرد يسعى للحكم، ببساطة عصابات من العملاء لجيش الاحتلال ضد مجتمعهم، نقطة ومن أول السطر.

أي أن السياق العنيف لتلك الوقائع لا يخرج عن كونه أحد تفاعلات محاولة تحرر وطني مستمرة، والدافع وراء المواجهة هو حماية الأمن الوطني في ظل حرب تستهدف الشعب عبر أدوات عديدة، منها العملاء المصنوعون على عين الاحتلال لتفكيك الجبهة الداخلية، ويدخل ذلك ضمن معايير الحرب الاستخباراتية تقويضاً للخصم ولا ينطبق عليها مواصفات "الأهلية"، ويؤكد ما سبق تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في يونيو/حزيران الماضي بأن إسرائيل "تستخدم فصائل (مليشيات) في غزة لتقاتل حماس نيابةً عنها"، تلاه مسؤولون إسرائيليون أكدوا تسليحهم ياسر أبو شباب أول العملاء في شرق رفح.

ثم إن ما يجري ليس عنفاً سياسياً فصائلياً أو حزبياً ولا عشوائياً ولا انتقائياً فئوياً ولا جهوياً، ولم يقع مثلاً نتيجة استقطاب أيديولوجي أو عقدي أو نتيجة مشاحنات فكرية أو عرقية أو دينية، والمقاومة ليست كائنات فضائية هبطت على غزة، بل هي من الشعب وله وبه وضمن صفوفها منتمون إلى عائلات وعشائر بعض أبنائها تورطوا في تلك الأفعال وهذا لا يشين الأصل، فقد يخرج الفرع عليه وليس على وطنه فقط، لهذا تبرأ الأهل من أبنائهم ومن واجه العملاء هم أبناء تلك الأسر ذاتها من المنضوين للمقاومة، ولسان حالهم يقول: "علينا أن نقلع شوكنا بأيدينا".

إنها طبيعة الأشياء، ومن الحري أن ما يقع في القطاع تكرر مع كل استعمار على مدار التاريخ، فمع ظهور أي احتلال على الدوام تميل إليه فئة قليلة تراهن بأنه لا غالب له اليوم، وفي مواجهة المجرم الأصيل وتابعه الوكيل دائماً ما كانت المقاومة المستهدفة للاثنين، مثل جبهة التحرير الوطني في الجزائر التي قامت بالإجراءات ذاتها بحق "الحركيين" المتعاونين مع الاحتلال الفرنسي، وهؤلاء أنفسهم ضد المتعاونين مع النازيين، وقد شنوا حملة واسعة أثناء وبعد الحرب العالمية الثانية عرفت بـ"التطهير الشعبي" وأعدام آلاف الفرنسيين المتعاونين دون محاكمة وحتى السيدات اللائي تزوجن أو أقمن علاقة مع الجنود الألمان جرى حلاقة شعرهن وتعرضن لحملات تشهير علني، وكذلك فعلت جبهة التحرير الوطنية الفيتنامية "الفيتكونغ" ضد المتعاونين مع الاحتلال الأميركي والمؤتمر الوطني الأفريقي أثناء النضال ضد نظام الفصل العنصري.

هكذا وبعد أن فشل الاحتلال أثناء الحرب في تشكيل قوة مسلحة من العشائر، لم يحظ سوى بسقط المتاع من أصحاب السوابق العدلية، ومن مصلحته أن يصف ما يحدث بـ"الحرب الأهلية"، حتى يخلق لوجوده في القطاع سبباً، مشوهاً ليس للمقاومة فقط وإنما للفلسطينيين والعرب عامة ووصمهم بالبربرية في سياق معركة سردية الخير والشر، مستغلاً أحداثاً مثل هذه لترويجها عبر آلته الإعلامية، وقد تماهى مع خطابها عرب خرج أحدهم قائلا :"أكتر شيء أزعجني وأصابني باكتئاب، هو استمرار حماس في الفترة الانتقالية لإدارة غزة".

من الخطورة التعامل بخفة مع ما يجري وإطلاق أحكام والقطع بمفاهيم دون تحري طبيعة صراع مفخخ بأراجيف وإشاعات بعضها فوق بعض، والحال كذلك قد يحاول أحدهم من رافعي لواء المصطلح أن يعجزك بسؤال، لماذا لا يوقفونهم ويحققون معهم ثم يحاكمونهم؟ بداهة وهل بقيت سجون أو محاكم في القطاع، لقد دمرها الاحتلال من أول يوم، صح النوم! ولذا فالمقاومة خياراتها صفرية، فإن تركوهم عاودوا التعاون مع الاحتلال وقد ثبت تورطهم في خطف نساء ورجال وتسليمهم لجيش الاحتلال، كما قتلوا مقاومين وأناساً عاديين حاولوا إيقاف إجرامهم وسرقتهم للمساعدات.

بهذا المعنى الشعب الفلسطيني كله متضرر من أفعالهم، وحتى عائلاتهم نبذتهم، كما يقول الصحافي الفلسطيني محمد الجمل رداً على سؤالي حول طبيعة أطراف المواجهة، موضحاً أن من يقوم بها قوة رادع الميدانية التابعة لأمن المقاومة والمعلنة في يونيو الماضي، أو وحدات سهم التابعة للشرطة، ومن ضمن مهامهم استعادة النظام العام في الحياة اليومية بغزة. على سبيل المثال في مدينة دير البلح بوسط القطاع، شوهد المقاومون هذا الأسبوع في الشوارع يُنظمون حركة المرور، وهو ما لم يفعلوه تقريباً طوال الحرب جراء استهدافهم على يد إسرائيل وعملائها.

يدخل هذا الفعل ضمن اغتنام المقاومة كل فرصة متاحة لضبط الأمن والسلم الأهلي المهدد بعصابات خارجة عن القانون، يقول الجمل إن أفرادها مدانون فروا من السجون، وجمعوا حولهم البلطجية والزعران من قطاع طرق وتجار مخدرات وقتلة وجواسيس يعملون بإمرة جيش الاحتلال كقوة راجلة "رخيصة" مبنى ومعنى، تنشط في مناطق سيطرته وتحت حمايته الجوية، وحتى من يكرهون "حماس" لا يقبلون الخضوع لحكم من باع شرفه ووطنه للمحتل، ولا يأمنون على أطفالهم ونسائهم في ظل وجودهم، وهل يوجد فرق بينهم وبين مشغلهم؟ يختم حديثه من خيمته في مواصي خانيونس قائلاً: "الأمن يجب فرضه على الجميع إن كانت هناك نية حقيقية لتعافي القطاع وإعادة بنائه وعلى من يتشدقون بمصطلحات سخيفة وبائسة مثل الحرب الأهلية تجربة العيش وسط رعب المحتل أو أذنابه".