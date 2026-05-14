- يعكس النص تباينًا حادًا في الواقع السوري من خلال قصتين لسيدتين، حيث تعيش هالة غوراني حياة مرفهة وآمنة، بينما تعاني بتول علوش من القلق والاضطراب، مما يبرز الفجوة الاجتماعية والسياسية في البلاد. - يشير النص إلى اضطراب صورة الدولة السورية في أذهان مواطنيها، مع انقسام بين مؤيدي النظام ومعارضيه، مما يعكس عدم الثقة في النظام السياسي والاجتماعي ويؤدي إلى انقسامات طبقية وطائفية. - يبرز النص الحاجة الملحة لإصلاحات شاملة في سوريا، تشمل توفير الأمان والمساواة، ومعالجة القضايا الاجتماعية والسياسية بفعالية لضمان بناء دولة قوية ومستقرة.

لخوارزميات منصات السوشيال ميديا أهدافها المقصودة من تصفيد عقول المشاهدين واستبقائها عبر أغلال برمجية ضمن عالم من التمرير اللانهائي لبضاعتها الإدمانية المعروفة بمقاطع "الريلز". بيد أنها بالتأكيد لا تتوخى أو يعنيها ما تتأمل فيه الموضوعة التالية، انطلاقاً من مقطعين سوريين لامرأتين فور مشاهدة حكايتهما تبادر إلى الذهن عنوان مسرحية النجم الراحل سمير غانم: "أخويا هايص وأنا لايص"، ومن دون استطراد، فالقصة تدور حول شقيقين شاء القدر أن يعيش أحدهما حياة الثراء والمتعة، فيما يكابد الآخر ضنك العيش.

في المقطع الأول ظهرت هالة غوراني الإعلامية السورية الأميركية ومراسلة شبكة NBC News ومن قبلها مقدمة برنامج Hala Gorani Tonight. على شبكة سي أن أن، تجلس مستمتعة بصحبة رفقة في مطعم حلبي، فقد عادت إلى البلاد لأول مرة عقب غياب دام 20 عاماً، وكما يبدو فضوء النهار كان يحتضر من خلفهم، ليضفي على المشهد جواً لطفياً، ظهر فيه الجميع سعداء آمنين في سربهم، أمامهم قوت يومهم، وفي أياديهم دولارات وليرة سورية أوراقها زاهية، فَكأنما حيزت لَهم الدُنيا بحذافيرِها.

على العكس تماماً مما جاء في المقطع الثاني، وفيه جلست الشابة السورية بتول علوش فجراً، يعلو وجهها إرهاق وقلق بينما رجال ونساء يصرخون إلى جوارها، وإحداهن تفتش أذنيها بحثاً عن سماعات يفترض أن شخصاً ما يلقنها عبرها ما تقوله لإعلاميين ووجهاء من منطقتها يرون أنها عرضة للترهيب أو تقع تحت تأثير أدوية نفسية تتلاعب بوعيها فتنقلها من رصيد طائفة إلى أخرى والأهم حرمان عائلتها منها بعد أحداث متكررة ثبت صحة بعضها وأخرى ما زالت غامضة، المهم أن بتول هي كل ما لدى العائلة وبرحيلها تكدرت دنياهم.

إنهما سوريتان، واحدة زالت وطأة الخوف عنها، ثم حلت في الثانية، لذا أصبح لدينا من يصدق رواية السلطة مهما قالت في مقابل من يرفضها أياً كانت محاولاتها أو تعقيدات واقع عملها وإن كان هذا لا يعفيها من مسؤوليتها تجاه الفريقين، الأول في ترشيد خطابه المتفائل غير المتفهم لهواجس ووقائع نخرت ثقة أخيه في الدولة الجديدة، والثاني في استيعاب بواعث قلقه المشروعة وترسيخ منظومة قانونية وإدارية توفر له الأمان المفقود حتى صار شبابه يهاجرون بحثاً عن سلامتهم، بينما تخشى بناته وسيداته قضاء مصالحهن بمفردهن ويحتجن على غير ما درجت عليه أحوالهم مرافقة من الأهل في كل شاردة وواردة.

مفاد ذلك أن صورة السلطة لدى مكونات البلاد صارت متشظية، فالمشهدان يعكسان ما يمكن أن نصفه بلغة علم النفس اضطراب صورة الدولة التفارقي، وهي حالة معقدة، فمن جهة لدينا من يرى أداء النظام في المشهد الراهن غاية التمام وليس في الإمكان أبدع مما كان ويكافح وينافح عما يعتقده دون النظر إلى أخيه، بينما الطرف الآخر الواقع عليه الألم تتملكه مشاعر الغبن والرعب مما حدث وما هو آت فيفقد إيمانه بكل ما سبق دولة ونظاماً وسلطة والأخطر شعبه وإخوانه، بعد تفاؤل ساد لفترة قصيرة عقب لحظة تحرير البلاد من النظام الساقط، حتى تلاقت مكونات الفسيفساء السورية لتجتمع حول آمال البدايات.

في مواجهة ذلك لدينا انقسامات طبقية وطائفية وجغرافية وعرقية ودينية، وبالطبع سياسية، ولدى الضغط على أي من تلك الاستقطابات الموروثة تندلع "ثورة الشك" في نفوس الجميع من الجميع وفي كل ما يحيط بهم، ومن هنا تظهر العدمية واللامبالاة المجتمعية، ويسود الفتور فتبدأ المقارنات الاقتصادية بين أحوال لم تتحسن وأخرى كانت في الحد الأدنى، فيظهر من يترحمون على زمان الوحشية والفساد والنهب، ويقول البعض على الأقل كان سعر ربطة الخبز وقتها بكذا أو ثمن جرة الغاز هكذا.

هذا هو بيت القصيد، وعلى الأقل إن لم تستطع السلطة الجديدة توفير الاحتياجات تلك ومفهوم السبب، عليها أن تشمل الجميع بمظلة واحدة من الأمان، والمساواة والأداء الحالي في أزمة بتول وما شابهها من أحداث سابقة لا يعكس ذلك، بل يفاقم الخوف والذعر المجتمعي ويكرس تخندق فريق من السوريين وراء الهويات الفرعية بدلاً من أن يلوذوا بالدولة، ليصبح لسان حالهم فيك الخصام وأنتَ الخصمُ والحكم، وكل هذا كان يمكن مواجهته من البداية، عبر بقاء الفتاة في بيت أهلها، فحتى الآن لا يعرف أحد سبب مغادرتها للمنزل ألا يمكن أن تعيش فيه وتعتنق ما تشاء مع تكريس وضع قانوني يحميها من أي استهداف أو تعنيف، علاوة على ذلك جرى تداول اسم مسؤول أمني قيل إنه مسؤول عن احتجازها، فلماذا لم يتم التحقيق في الادعاء وإعلان النتيجة أمام الرأي العام وقبل ذلك محاسبة كل من استغل القضية طائفياً، حتى لا نصبح أمام سوريتين وتضيع فرصة نادرة لبناء الدولة بعد ستين عاماً من اللاشيء.

العاقل من اتعظ بغيره...