الفلسطيني المستباح [2/2]... أن يكون العدو هو العائلة

- بعد سنوات من المعاناة، وجد جاك سكوت فرصة جديدة في الولايات المتحدة، حيث بنى حياة مهنية ناجحة كضابط في إنفاذ القانون، لكنه ظل يبحث عن هويته الحقيقية بعد اكتشاف وثيقة سفر باسمه الفلسطيني. - بمساعدة زوجته وطبيبة فلسطينية، بدأ جاك رحلة البحث عن عائلته في فلسطين، حيث اكتشف أن والده كان يبحث عنه لسنوات. قرر العودة إلى جذوره، واستقبله أفراد عائلته بحفاوة، مما ساعده على فهم هويته الحقيقية. - واجه جاك دوروثي سكوت في المستشفى وأخبرها بأنه وجد عائلته، وقرر أن يغفر لها رغم عدم اعتذارها. استمر في التواصل مع عائلة سكوت بشكل محدود، مما عزز هويته وفهمه لجذوره الثقافية والدينية.

في الجزء الثاني من التحقيق، يكشف "العربي الجديد" كيف وصل جاك إلى عائلته بعد رحلة بحث طويلة، لكن الفرحة كانت منقوصة فقد مات والده قبل لقائه، وبمرور الوقت اكتشف أن كل مخاوفه من شعبه الفلسطيني كانت أوهاماً عصابية.

- بعد سنوات قاسية، جرب فيها الطفل الفلسطيني جاك سكوت أو يعقوب معيوف عليان وحيداً، آلاماً وخسارات من كل شكل ولون، أخيراً وجد فرصة لالتقاط أنفاسه عبر شخص مدّ يد العون له وساعده على تلقي الرعاية لدى أسرة بديلة في مدينة لا غراندي (La Grande) شرقي ولاية أوريغون، لكن "ما أوله شرط آخره نور"، فقد كانت الرعاية مشروطة بانتظامه في المدرسة والتفوق الأكاديمي، فالتزم جاك بطوق نجاته، عائداً إلى مقاعد الدراسة بعد انقطاع دام عامين ونصف عام، ليمضي في بناء حياته خطوة بخطوة، إلى أن أنهى تعليمه الجامعي، ثم شق طريقه المهني الذي نبع اختياره له من معاناته الشخصية، فاختار العمل في رعاية الأحداث وإنفاذ القانون، وأصبح ضابطاً على مستوى المقاطعات الأميركية، ما يعني أنه مسؤول عن الحفاظ على السلامة العامة وتطبيق قوانين الولاية وتنفيذ لوائح المقاطعة.

مع هذا النجاح لم يكن الشاب الأميركي سعيداً، كان هناك ما يؤرقه، ظلال وأشباح دائماً ما تأتيه وتجعله يتخيل رحلته على متن سفينة The Star، التي لا يعرف عنها شيئاً سوى تفاصيل رواها له ألفريد نجل دوروثي سكوت، الذي كان يكبره سناً وواعياً بما جرى. من أنا؟ هل اليهودي الذي عاش سنوات طويلة معتقداً بأن عائلته الحقيقية متوفاة، وأن أسرة سكوت أخرجته والفتيات من فلسطين إنقاذاً لهم من القتل؟ أم أن هناك ما جرى إخفاؤه، خاصة أن فجوات عديدة شابت الرواية، تابع جاك.

يهودي أم فلسطيني؟

بالمصادفة عثر جاك في أوراق عائلة سكوت، على وثيقة سفر باسم يعقوب معيوف عليان، تزايدت شكوكه، وقتها صارت حياته تجسيداً لبيت إيليا أبو ماضي "جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت"، ولأن الأمر صار مؤرقاً إلى درجة لا تحتمل أخذت زوجته على عاتقها مسؤولية البحث عن ذويه أيضا.

فانتهزت فرصة لقائهما بطبيبين فلسطينيين زائرين للولايات المتحدة ضمن برنامج تعاون طبي عام 1974، اجتمعا بهما في منزل رجل أعمال فلسطيني ينحدر من مدينة الناصرة شمالي الأراضي المحتلة ويدعى عليّ، كان قد تعرف عليه جاك خلال عمله، وسأله عن اسمه الحقيقي ذات يوم، لكن جاك لم يكن متأكدا حتى من اسمه حينها لأنه عثر على جواز سفره الحقيقي في وقت لاحق.

وبالفعل عرضت الزوجة الوثيقة على الطبيبة الفلسطينية مياسة وهي من أقارب عليّ وتعيش في بلدة أبو ديس، و"كانت المفاجأة حين أخبرتنا بأنها تعرف الوالد، وكان يعمل في بلدية أبو ديس سابقاً"، يدب الحماس في صوت جاك بعد وهن في أثناء حديثه لـ"العربي الجديد".

طبيبة فلسطينية تعرفت على والد جاك الحقيقي المنحدر من بلدة أبو ديس

من هنا كانت بداية رحلة التنقيب عن جذوره، خاصة بعدما عرف أن والده أرهقه البحث طوال الأعوام الماضية، حتى إنه بحلول نهاية أكتوبر/تشرين الأول من عام 1974، تحرك مع الأسرة عبر أكثر من بلد لتتبع المبشرة دوروثي سكوت التي اختطفت نجليه يوسف ويعقوب (جاك)، وتواصلوا مع معارفهم في أميركا، أملاً في الوصول إلى أثر. وحين توفي الوالد أكمل أشقاء جاك البحث، إلى أن تم العثور عليه في يناير/كانون الثاني من عام 1975، لكن الفرحة كانت منقوصة لأن والده فارق الحياة من دون أن يطمئن قلبه على ولديه أو يعرف مصيرهما.

كل هذا الألم، جعل جاك في البداية يمتنع عن الحديث مع "العربي الجديد"، قائلاً إنه "لا يحب استعادة الماضي"، ثم غيّر رأيه بعد إلحاح حتى تكون حكايته وروز ونادية وروث "عن كل أولئك المتضررين من الحروب والباحثين عن الأمل"، لتبدأ سلسلة لقاءات عن بعد امتدت لأسابيع، كانت قد سبقتها عدة مقابلات لبناء الثقة، إذ سبق أن رفض جاك عروضاً إعلامية عدة، قبل أن يقرر فتح أرشيفه الشخصي، ويروي القصة كاملة لـ "العربي الجديد"، لا بوصفها حكاية فردية، بل مساراً إنسانياً مليئاً بالتفاصيل.

العودة إلى الجذور

لم يكن العشاء الذي جمع جاك وزوجته بالطبيبة مياسة في منزل رجل الأعمال والحديث معهما عن العائلة عابراً، إذ كلف عليّ أسرته التي ذهبت في زيارة للوطن بإكمال البحث عن عائلة جاك في أبو ديس، وتأمين طرق للتواصل مع أشقائه، وقد تحقق ذلك بذهابهم إلى هناك ولقائهم زوجة أبيه، والتي نقلت خبر إيجاد جاك إلى أشقائه في الأردن، فتواصل معه شقيقه الأكبر محمد، ناقلا إليه لهفة العائلة وشوقها لرؤيته، لكن جاك كان متردداً، مرجعاً ذلك إلى الخوف المزروع في قلبه وعقله منذ الصغر، والتهديدات المتكررة من دوروثي سكوت "إذا عدت يوماً إلى هناك فسيتم قتلك".

زرعت سكوت الخوف من القتل في قلب جاك لمنعه من العودة إلى بلده

مرت الأيام وفي يوم عيد ميلاده جاءت المكالمة الحاسمة، حين أخبره أخوه بحب أنه اتصل في اليوم هذا لأنه تاريخ ميلاده ويوم وفاة والدتهم، يقول جاك إن الكلمات تلك أغرقته في الشعور بالذنب بسبب شكوكه في نيّاتهم، لكن ما إن عرض أخوه المساعدة المالية تسهيلاً للرحلة، حتى تبددت الحواجز وبدأ قرار العودة يلحّ عليه، وبعد التشاور مع القاضي المشرف على عمله، والذي قدم له نصائح عملية وسهّل له التواصل مع صديق في شرطة بيروت.

لذا انطلق جاك في مارس/آذار من عام 1975 في رحلة طويلة انتهت في عمّان، عند وصوله، استقبله المئات من أفراد العائلة وشخصيات بارزة، بينهم جنرال كان يشغل منصبا حكوميا في الأردن وأطلع الملك الراحل الحسين بن طلال شخصياً على تفاصيل القصة. ثم اجتمع جاك بأفراد العائلة من القدس والأردن، ومنهم زوجة والده، وإخوته وأخواته، وعائلاتهم، وأشخاص من معارف والده، الذي كان مختار عشيرة وتبوأ مناصب حكومية في البلدية، ما جعل دائرة معارفه واسعة وعلاقاته الاجتماعية والسياسية ممتدة.

لكن عادت الغصّة إلى قلب جاك، حين عرف أنه والده رحل مقهوراً بعد أن بلغته معلومات خاطئة بأنه مات في أحد السجون الأميركية، فكانت تلك الليلة هي الأخيرة في حياته، إذ سمعه أبناؤه يبكي في غرفته بحرقة، وفي الصباح وجدوه ميتاً، كما روى محمد لجاك.

الصورة معيوف عليان، والد جاك رحل مقهورا دون معرفة مصير ولده (العربي الجديد)

في عام 1976، بعد مشاركته في احتفالات رسمية بصفة عضو في نادي الروتاري، عاد جاك برفقة زوجته وابنته البالغة من العمر عشر سنوات، إلى الأردن وفلسطين، وقتها وجد أن أفراد عائلته لم يكونوا كما تصور، فقراء أو غير متعلمين، بل كانوا مجتهدين وكرماء، ووفروا له ولزوجته وابنته الدعم والاحتواء، واستمر التواصل معهم عبر الرسائل والمكالمات، وجاء بعض أبناء إخوته إلى الولايات المتحدة للدراسة في أوريغون وتينيسي وميشيغن، ولم تنقطع الزيارات إلى العائلة بانتظام منذ عام 1975، وحتى يومنا هذا.

بعد اكتشاف أصله الفلسطيني، والتنوع الديني في عائلته التي كانت تضم مسلمين ويهوداً ومسيحيين، واجه جاك شعوراً عميقاً بالارتباك، إذ لم يكن ما تعلمه عن المسلمين عبر وسائل الإعلام الأميركية واقعياً، لكن العيش مع العائلة، خاصة مع أخيه محمد وابن عمه أحمد أبو هلال، أستاذ الأنثروبولوجيا بالجامعة الأردنية، ساعده على فهم جذوره وثقافته. يقول جاك إنه تعلم أن الانتماء الحقيقي إلى أي مجتمع لا يُقاس بالصورة النمطية أو بالدين، بل بالجهد والتعليم والاحترام المتبادل، وعلق على الجهل العالمي بقضية فلسطين "العالم لا يعرف فلسطين، بعض الناس يقولون إنها غير موجودة أبداً، رغم أن تاريخها مكتوب منذ زمن بعيد".

مواجهة دورثي سكوت

في ربيع 1975، وبعد لقاء العائلة، تلقى جاك خبر دخول دوروثي سكوت المستشفى في تاكوما بولاية واشنطن، وبعد تردد، قرر مواجهتها وذهب إليها مصطحباً معه روز إحدى رفيقاته في رحلة الاختطاف من القدس. حين دخلا الغرفة، كانت سكوت مرعوبة، مستلقية على سريرها، نظرت إليه ملياً، خاصة أنه كان مرتدياً زياً يشبه الزي العسكري الأميركي، بادرها بالقول: "لقد وجدت عائلتي، وكل ما قلته عنهم كان كذباً"، تدخلت روز أيضاً لائمة إياها: "أنت كنت قاسية معنا، لكننا نجونا وتعلمنا بناء حياتنا".

يقول جاك إن الحوار لم يكن تصالحاً، ولم يكن هناك أي اعتذار من طرفها، لكنه ختمه قائلاً لها: "غفرت لك، لكنني لن أنسى أبداً ما فعلته". كانت هذه المواجهة قبل وفاة سكوت بعام من معاناة المرض، وخلال الفترة تلك عاشت معزولة، وعاجزة عن مواجهة ماضيها، يقول جاك.

مع هذا لم تنقطع صلة جاك بعائلة السيدة سكوت، بقيت الصلات بشكل محدود، مثل ابنها ألفريد، هو أيضاً متبنى، وقبل عدة أعوام، نشأت بينهما علاقة تواصل وصداقة، إذ كان مدركاً تماماً لطبيعة والدته، ولم يُخفِ ذلك، بل كان يحذّر منها ويصفها صراحة بأنها شخصية مضطربة، ناصحاً بالابتعاد عنها. وكذلك ابنتها دونا، وهي أيضاً ابنتها بالتبني، فلم يكن للسيدة سكوت سوى طفل واحد بيولوجي توفي في وقت مبكر.

ومع مرور الزمن، رحل معظم أفراد عائلة سكوت، والدتها، زوج أمها، شقيقها، وشقيقتاها، غير أن أبناء شقيقتيها ظلوا على تواصل مع جاك، ولا تزال تجمعهم علاقة ودّ وزيارات متبادلة. يقول إن هؤلاء لم ينظروا إليه يوماً باعتباره غريباً، بل اعتبروه جزءاً من العائلة، وكانوا صادقين في فرحتهم بعثوره على عائلته الحقيقية.

مسؤولية الولايات المتحدة وسكوت أمام العدالة

ساعد القدر جاك كثيراً على الوصول إلى أصله وفصله، لكن الأمر قد لا يقع مع آخرين، إذ يؤكد عبد الرحمن برمان، المحامي ومدير المركز الأميركي للعدالة (مستقل بولاية ميشيغن) لـ"العربي الجديد" أن اختطاف الأطفال ونقلهم من مناطق النزاع يندرج ضمن إحدى الانتهاكات الستة الجسيمة بحق الأطفال في أثناء الحروب، وهي القتل والتشويه، وتجنيد الأطفال أو استخدامهم في الأعمال القتالية، والاعتداءات الجنسية، واختطاف الأطفال، والهجمات على المدارس أو المستشفيات، ومنع وصول المساعدات الإنسانية.

ويشير برمان إلى أن هذه الانتهاكات مجرّمة بموجب القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف الأربع الموقعة عام 1949، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948، والمعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد عام 1966 ودخل حيز التنفيذ عام 1976، إضافة إلى اتفاقية حقوق الطفل المعتمدة عام 1989 ودخلت حيز التنفيذ عام 1990، التي أكدت حق الطفل في الاسم والهوية وعدم فصله تعسفياً عن أسرته.

اللافت أن الولايات المتحدة وقّعت على اتفاقية حقوق الطفل عام 1995، لكنها لم تصادق عليها حتى اليوم. لكن حتى وإن كانت الواقعة تقادمت زمنياً فإن مرور كل هذا الوقت لا يعفي كل المتورطين من المسؤولية الأخلاقية، حكوميين وخواص، يقول المحامي برمان إن حق الضحايا في جبر الضرر والتعويض يظل قائماً من حيث المبدأ، مع خضوعه لدراسة قانونية دقيقة تحدد نطاق الاختصاص والمسؤوليات.