عنف عرقي عابر للحدود...

تصنف المنظمة الدولية للهجرة الطريق من القرن الإفريقي إلى السعودية عبر باليمن كأخطر درب للهجرة غير الشرعية في العالم وحتى الناجين منهم، إن لم يفقدوا حياتهم مثل 3400 مهاجرغرقوا في أغسطس/آب الماضي خلال محاولتهم العبور بحرا نحو اليمن، فإنهم قد يجدون أنفسهم وسط حروب عصابات تشتعل، في مسارات التهريب إلى هدفهم النهائي وهو المملكة العربية السعودية، إذ يسلك مهربو المخدرات هذه الممرات ويسيطرون عليها في مناطق الرقو وفيفا ووادي ضمد والعارضة وآل ثابت والقار الحدودية.

وتستغل عصابات تهريب المخدرات المهاجرين أدوات نقل للمملكة حتى أن تلك المناطق سجلت فيها 1003 جرائم حيازة للمخدرات تورط فيها مهاجرون وفق معطيات أوردتها في فبراير/شباط 2025، رسالة ماجيستير مجازة من أكاديمية الشرطة للرائد مسعد القحيف بعنوان "الهجرة غير المشروعة من القرن الإفريقي وأثرها على الأمن القومي اليمني" بالاعتماد على تقرير غير منشور للإدارة العامة للقيادة والسيطرة في وزارة الداخلية.

النتيجة كانت حروب صغيرة بين عصابات مهربي المخدرات والبشر للسيطرة على المسارات الجبلية المتوغلة داخل الحدود السعودية فيتصاعد العنف المتبادل وصولا للقتل، إذ يقول مهربو القات اليمنيين طاهر علي ونور الدين الريمي ومروان (فضل تعريفه باسمه الأول) أن زملائهم علوان محمد وجلال الزري وأحمد الريمي قتلوا في حادثتين متفرقتين خلال النصف الأول من العام الجاري، على أيدي عصابات المهاجرين بعدما حاولوا تحصيل إتاوة 800 ريال سعودي (218 دولارا) للسماح بعبورهم الحدود، وهو ما يؤكده الرائد ركن علاء الوجيه مسؤول الإعلام في مصلحة الهجرة والجوازات بصنعاء، مشيرا إلى إجبار كثير من المهاجرين على الانخراط في هذا النشاطات غير المشروعة.

ولفرض السيطرة تنشر العصابات على هذه المسارات قطاع طرق يمتد أذاهم إلى المواطنين، ومن بينهم التاجر فاضل عبدالله الذي كان ينقل سجائر بين منطقتي بني عياش ووادي ضمد وتعرض له 8 مهاجرين ضربوه ورفاقه بالعصي وغنموا الحمولة بعدما نجا أصحابها بحياتهم.

ويعلق الضابط الوجيه على تلك الواقعة، بأن شبكات التهريب من الإثيوبيين تحديدا قسمت المسارات الحدودية إلى قسمين؛ عصابات التغراي تمارس نشاطها في منطقة الرقو والوديان والمناطق المجاورة لها أما الأورومو فتنشط في مناطق القهر والمنطقة الجبلية المحيطة بها على طول الحدود مع السعودية، مشيرا إلى سعي كل منهما لبسط السيطرة بالعنف والسلب وقطع الطرق سواء ضد منافسيها أو المهاجرين على هذه المسارات أو حتى المواطنين.

وتتقاسم عصابات "ملاكو وهكتوم وتخلاي وجيرو وصادق" السيطرة على المسارات بحسب إفادة مقدم في أمن مديرية منبه رفض الكشف عن هويته لحساسية مهامه كما قال لـ"العربي الجديد" إن قوام كل مجموعة يصل نحو 500 شخص جلهم من المهاجرين غير الشرعيين بمشاركة مواطنين على دراية بطرق التهريب.