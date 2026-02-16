JWiki موسوعة لأصدقاء إبستين النافذين على شاكلة "ويكيبيديا"

- أطلق مبتكرون مشروع "جي ويكي" JWiki، موسوعة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتوثيق الشخصيات المرتبطة بجيفري إبستين، وتستعرض تفاصيل سيرهم الذاتية، والمراسلات المتبادلة، والزيارات لممتلكاته، والروابط المحتملة بسلوكه الإجرامي. - يتضمن الموقع معلومات عن ممتلكات إبستين وعلاقاته التجارية، ويستخدم الذكاء الاصطناعي "جيميناي" من "غوغل" لتحويل الوثائق إلى نصوص قابلة للبحث، مما يسهل الوصول إلى المعلومات. - توسع المشروع ليشمل تطبيقات مشابهة لبيئة "غوغل"، مثل JPhotos وJDrive وJFlights، لتنظيم المواد المنشورة في معارض أو مجلدات قابلة للبحث.

أطلق مبتكرون مشروعاً جديداً يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء موسوعة تستعرض الشخصيات النافذة الصديقة لرجل الأعمال الأميركي المتهم بإدارة شبكة دعارة وتجارة بالقاصرات، جيفري إبستين. الموقع واسمه "جي ويكي" JWiki يشبه في اسمه وتصميمه موسوعة ويكيبيديا الإلكترونية، وعلى غرارها يتكون من ملفات تعريفية عن الأفراد المذكورين في الرسائل الإلكترونية التي نشرتها لجنة الرقابة في مجلس النواب الأميركي.

وتتضمن الملفات تفاصيل سيرهم الذاتية، وحجم المراسلات المتبادلة مع إبستين، ووصفاً للزيارات المعروفة لممتلكاته. كما تلخّص الروابط الممكنة، والمعرفة المحتملة بسلوك إبستين الإجرامي، وفي بعض الحالات، القوانين التي ربما يكون الأفراد قد انتهكوها. وبالإضافة إلى الملفات الشخصية، يتضمن الموقع معلومات عن ممتلكات إبستين، ويصف كيفية امتلاكها والأخبار المتعلقة بالأنشطة التي ربما جَرَت فيها. وتركز صفحات أخرى على علاقاته التجارية، بما في ذلك تعاملاته مع مؤسسات مالية كبرى.

ومطورو هذه الموسوعة هم أنفسهم مطورو Jmail (جيميل)، الموقع الذي رتّب المراسلات بين إبستين ومعارفه، بنفس تصميم صندوق بريد Gmail من "غوغل"، مع محرّك بحث سهّل التفتيش بين كمية هائلة من الوثائق. واستخدم المطوّران، لوك إيغل ورايلي والتز، الذكاء الاصطناعي "جيميناي" من "غوغل" لإجراء التعرف الضوئي إلى الأحرف في الوثائق، وتحويلها إلى نصوص قابلة للبحث.

وما بدأ أداة لتصفح رسائل البريد الإلكتروني، توسّع منذ ذلك الحين ليصبح مجموعة من التطبيقات ذات الصلة التي تُشبه بيئة "غوغل" المألوفة، بما في ذلك JPhotos (جيفوتوز) مثل "غوغل فوتوز" وJDrive (جيدرايف) مثل "غوغل درايف" وJFlights (جيفلايتس) مثل "غوغل فلايتس"، والتي يُعيد كل منها تنظيم أجزاء مختلفة من المواد المنشورة في معارض أو مجلدات قابلة للبحث.