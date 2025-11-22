FBI يسعى إلى طائرات ذكية للمراقبة والتعرف على الوجه

- يسعى مكتب التحقيقات الفيدرالي لتزويد طائراته بدون طيار بتقنيات الذكاء الاصطناعي للتعرف على الوجه ولوحات السيارات وكشف الأسلحة، مما يثير مخاوف من استخدامها في المراقبة الجماعية والمضايقة السياسية. - تزايد استخدام الطائرات بدون طيار لمراقبة الاحتجاجات يثير القلق بشأن انتهاك الحقوق الدستورية، كما حدث في نيويورك ومينيابوليس، حيث ارتفع استخدامها دون رقابة كافية. - استخدام الذكاء الاصطناعي للكشف عن الأسلحة يثير مخاوف أمنية بسبب حدود فعالية هذه التقنيات، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات بين الشرطة والمدنيين.

يثير سعي مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) لتزويد طائراته بدون طيار بالذكاء الاصطناعي مخاوف واسعة بين ناشطي الحريات المدنية، خشية أن تتحول التكنولوجيا إلى أداة للمراقبة الجماعية والمضايقة السياسية. وفقاً لوثائق الشراء الفيدرالية التي اطلع عليها موقع ذي إنترسبت الجمعة، أصدر المكتب طلباً للشركات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة لتقديم معلومات أولية تمهيداً لعقد محتمل، في ما يُعرف بـ"طلب معلومات". ويبحث المكتب عن تقنيات تمكن الطائرات من تنفيذ التعرف على الوجه، والتعرف على لوحات السيارات، وكشف الأسلحة، من بين استخدامات أخرى.

وقال محلل السياسات في مؤسسة Electronic Frontier Foundation ماثيو غوارليا: "هذه التقنيات ليست مصممة لمراقبة شخص محدد يخضع للتحقيق الجنائي، بل صُممت للمراقبة الجماعية الشاملة، مما يجعل المشاركين في السياسة والمجموعات المهمشة أكثر عرضة للمضايقة من الدولة". وأضاف: "أحد أكبر مخاوفنا هو أن يتم تحليق طائرة مزودة بالتعرف على الوجه فوق احتجاج، فيحصر كل الحاضرين في بضع دورات، ما يجعلها تقنية صُممت للانتقام السياسي والمضايقة".

الطائرات بدون طيار والمخاطر القانونية

لجأت وكالات إنفاذ القانون على المستويات المحلية والفيدرالية بشكل متزايد إلى تكنولوجيا الطائرات بدون طيار لمحاربة الجريمة، والاستجابة للطوارئ، ومراقبة الحدود. لكن استخدام الطائرات لمراقبة المحتجين وأنشطة محمية دستورياً يثير القلق بشكل متكرر. في مدينة نيويورك، ارتفع استخدام الشرطة للطائرات بدون طيار في السنوات الأخيرة بشكل كبير، مع غياب الرقابة الكافية لضمان أن الاستخدام يظل ضمن الحدود الدستورية، وفق تقرير صادر هذا الأسبوع عن Surveillance Technology Oversight Project.

تقييد النشاط السياسي والمراقبة الجماعية

في مايو/أيار 2020، خلال الاحتجاجات في مينيابوليس على مقتل الأفروـأميركي جورج فلويد، نشرت وزارة الأمن الداخلي طائرات بدون طيار لتسجيل لقطات من الاحتجاجات، ووسعت لاحقاً مراقبتها لتشمل 15 مدينة على الأقل، وفق صحيفة نيويورك تايمز. وعندما انتشرت الاحتجاجات، استخدمت خدمة المارشال الأميركية الطائرات لمراقبة المحتجين في واشنطن العاصمة، وفق وثائق حصل عليها "ذي إنترسبت" عام 2021. وقال غوارليا: "من الناحية التقنية، لا يُفترض بالشرطة مراقبة الأشخاص بناءً فقط على أنشطتهم السياسية القانونية، بما في ذلك حضور الاحتجاجات، لكن كما رأينا، كانت الشرطة والحكومة الفيدرالية دائماً مستعدة لتجاهل ذلك". وأضاف: "الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن طائرة مزودة بالتعرف على الوجه قد تُحلّق فوق احتجاج، فيتم تسجيل كل الحاضرين، ما يجعلها أداة للمضايقة السياسية الجماعية".

المخاطر الأمنية لاستخدام الذكاء الاصطناعي

إلى جانب المخاوف المتعلقة بالتعديل الأول، قد يؤدي استخدام الطائرات المزودة بالذكاء الاصطناعي للكشف عن الأسلحة إلى تصعيد التوترات بين الشرطة والمدنيين في مواقف حساسة. في هذه الحالات، لا تكمن المخاطر في فعالية الذكاء الاصطناعي نفسه، بل في حدود قدراته. ودفعت وكالات حكومية، بما في ذلك بعض المدارس، شركات لتشغيل أنظمة كشف الأسلحة بالذكاء الاصطناعي، وهو أحد الاستخدامات المذكورة في طلب المعلومات الصادر عن مكتب التحقيقات، لكن المنتجات واجهت مشكلات وانتقادات حول عدم فعاليتها. وقال غوارليا: "لم تثبت أي شركة حتى الآن أن كشف الأسلحة بالذكاء الاصطناعي هو تقنية قابلة للتطبيق. ومع طائرة تدور في السماء بزوايا صعبة، سأكون أكثر قلقاً من أن الشرطة المسلحة ستتفاعل بسرعة وعنف مع تقارير خاطئة عن وجود أسلحة".