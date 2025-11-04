CYSEC تختتم سلسلة مؤتمراتها لعام 2025 في مسقط

- تستضيف سلطنة عمان مؤتمر CYSEC Oman 2025 في 12 نوفمبر، حيث يجمع خبراء الأمن السيبراني لمناقشة مستقبل الأمن السيبراني وتعزيز المرونة الرقمية، بدعم من مؤسسات وطنية ودولية. - يفتتح المؤتمر المهندس بدر علي السليحي بكلمة حول بناء القدرات الرقمية الوطنية، ويشارك متحدثون بارزون لمناقشة قضايا مثل المرونة السيبرانية والأمن المدعوم بالذكاء الاصطناعي. - يضم المؤتمر فعاليات مثل جوائز CYSEC، ويستقطب أكثر من 250 من كبار التنفيذيين، مما يعزز مكانة عمان كوجهة إقليمية في الأمن السيبراني.

تستعد سلطنة عمان لاحتضان النسخة 18 من مؤتمر CYSEC Oman 2025، الحدث الختامي لسلسلة مؤتمرات CYSEC Global لهذا العام، والمقرر انعقاده في 12 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي بفندق شيراتون عمان في العاصمة مسقط، بمشاركة نخبة من الخبراء وصنّاع القرار في مجال الأمن السيبراني من داخل السلطنة وخارجها.

ويمثل المؤتمر منصة استراتيجية تجمع تحت مظلتها القيادات الوطنية وروّاد الصناعة الرقمية، لمناقشة مستقبل الأمن السيبراني، وتعزيز منظومة المرونة الرقمية، ودعم التحول الآمن في بيئة رقمية متسارعة.

يحظى الحدث بدعم واعتماد كلٍّ من المركز الإقليمي للأمن السيبراني ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، والمركز الوطني العماني للأمن السيبراني، وجامعة التقنية والعلوم التطبيقية، إلى جانب منظمة CREST، وجريدة عُمان أوبزرفر، ومجموعة فضاءات ميديا، مما يعكس حجم الاهتمام الرسمي والمؤسسي بتطوير القدرات الوطنية في الأمن السيبراني.

ومن المقرر أن يفتتح المدير العام للمركز الوطني العماني للأمن السيبراني ورئيس المركز الإقليمي للأمن السيبراني، المهندس بدر علي السليحي، المؤتمر رسمياً في كلمة تسلّط الضوء على أهمية بناء القدرات الرقمية الوطنية، وتعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في مواجهة التهديدات السيبرانية المتنامية.

وأكدت اللجنة المنظمة في بيانها الصحافي تقديرها الكبير لدعم المركز الوطني العماني للأمن السيبراني، ولمديرة تطوير الأمن السيبراني بالمركز إيمان أحمد، نظير مساهمتهم الفاعلة في إنجاح المؤتمر وتحقيق أهدافه.

ويستند المؤتمر إلى مجلس استشاري يضم نخبة من الشخصيات الأكاديمية والقيادية في السلطنة، من بينهم مساعد المدير العام بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات عزيزة الراشدي، وعميد جامعة التقنية والعلوم التطبيقية الدكتور أحمد المعمري، ورئيس الأمن السيبراني في مطارات عمان أحمد البهدور، ونائب العميد للشؤون الأكاديمية والموارد في الكلية العالمية للهندسة والتكنولوجيا الدكتور سليمان الحسني.

ويحظى الحدث بمشاركة واسعة من رعاة عالميين في قطاع الأمن السيبراني، من أبرزهم "غوغل كلاود سيكوريتي" و"كرون تكنولوجيز" و"أمنتك-ناتيكا" و"ثريت كوب" و"ريكوردِد فيوتشر" و"باراتوس" وغيرها.

كما يشارك في المؤتمر متحدثون بارزون من مؤسسات حكومية وخاصة، منها: وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، والمركز الوطني العماني للأمن السيبراني، والمركز العماني للمعلومات الائتمانية والمالية (معلومة)، وبلدية مسقط، وغرفة تجارة وصناعة عمان، والبنك المركزي العماني، وعمان للغاز الطبيعي المسال (Oman LNG)، وشركة تنمية نفط عمان (PDO)، ومجموعة أسياد، وفودافون عمان، وشركة أوكيو8، وغيرها من المؤسسات الرائدة.

ويركز المؤتمر على مناقشة أحدث القضايا المتعلقة بالمرونة السيبرانية، والأمن المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والجاهزية التنظيمية، وحماية البنى التحتية الحيوية، وتحول السحابة الرقمية، إلى جانب استعراض أحدث الابتكارات التي تعيد رسم مشهد الأمن السيبراني الإقليمي.

ومن أبرز فعاليات الحدث، جوائز CYSEC وجوائز التميّز في CYSEC، التي تكرّم روّاد القيادة والابتكار والحوكمة والمواهب الواعدة في مجال الأمن السيبراني.

ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر أكثر من 250 من كبار التنفيذيين وصنّاع القرار من القطاعين العام والخاص، من بينهم رؤساء ومديرو تقنية المعلومات، ورؤساء الأمن السيبراني، ومديرو التقنية والتحول الرقمي، إضافةً إلى خبراء وأكاديميين من مختلف القطاعات.

وقال موسم علي خان، الرئيس التنفيذي لشركة CYSEC Global: "يمثل مؤتمر CYSEC Oman تتويجا لعام حافل بالإنجازات، ويجسد التزامنا بتمكين الدول من خلال المعرفة والتعاون في مجال الأمن السيبراني. وبفضل دعم المؤسسات العُمانية الرائدة، نؤمن بأن هذا الحدث سيُسهم في رسم مستقبل التحول الرقمي الآمن في المنطقة".

من جانبها، قالت مديرة المؤتمر في CYSEC Global، غزالة عرشيه: "نعتز باستضافة مؤتمر CYSEC Oman الذي يجمع تحت سقف واحد قادة الحكومة وخبراء الصناعة والمبتكرين. هذه النسخة تمثل ذروة سلسلة CYSEC لعام 2025، وتكرّس موقع سلطنة عمان كوجهة إقليمية رائدة في الأمن السيبراني".

وCYSEC Global سلسلة دولية من القمم الإقليمية المتخصصة في مواجهة تحديات الأمن السيبراني حول العالم. وتعمل المنصة على جمع قادة التقنية وخبراء الأمن الرقمي وصنّاع القرار لتبادل الخبرات واستعراض الابتكارات التي تسهم في تطوير بيئة رقمية أكثر أماناً واستدامة على المستويين الإقليمي والعالمي.