CNN للبيع... هل يتغيّر مستقبل الشبكة؟

- أعلنت وارنر براذرز ديسكفري عن استعدادها لبيع شبكة CNN ضمن خطة انفصال لعام 2026، حيث ستنقسم الشركة إلى قسمين: ترفيهي وإخباري-رياضي، مما يضع مستقبل CNN في حالة غموض. - شهدت CNN تغييرات ملكية متكررة، من استحواذ تايم وارنر في 1996 إلى دمجها مع ديسكفري في 2022، وتواجه تحديات في ظل تراجع الإقبال على تلفزيون الكابل. - يثير الغموض حول مستقبل CNN تساؤلات حول تنوع المحتوى واستقلاليته، مع احتمال تغير ملامح الشبكة بالكامل في ظل التحالفات التجارية.

أعلنت شركة وارنر براذرز ديسكفري، المالكة لشبكة CNN أنها منفتحة على عملية بيع القناة، ما يجعل مصير الشبكة الإخبارية الأميركية الأشهر غامضاً ومفتوحاً على كل الاحتمالات. وبموجب خطة الانفصال المقررة في أفق عام 2026، ستنقسم الشركة الأم إلى شطرين: شطر ترفيهي وآخر إخباري – رياضي. وستصبح العلامات التجارية التلفزيونية واستوديوهات السينما والتلفزيون التابعة لها جزءاً من شركة جديدة تُدعى وارنر براذرز، بينما ستضم شركة أخرى، وهي ديسكفري، كلاً من شبكات سي أن أن وتي إن تي سبورتس وديسكفري.

ظلت CNN لفترة طويلة ملكاً لشركة ترنر برودكاستينغ سيستمز التي أسسها الإعلامي تيد تيرنر، منذ انطلاقتها عام 1980 وحتى عام 1996، حين استحوذت عليها تايم وارنر. لاحقاً، في عام 2018، استحوذت شركة الاتصالات العملاقة إيه تي آند تي على تايم وارنر في صفقة بلغت قيمتها 85 مليار دولار. لكن الصفقة لم تدم طويلاً، إذ قررت الشركة عام 2022 فصل قنواتها الإخبارية والترفيهية ودمجها مع ديسكفري لتشكيل الكيان الجديد: وارنر براذرز ديسكفري.

وفي عام 2023، دخلت شركتا باراماونت ووارنر براذرز ديسكفري في محادثات أولية حول اندماج محتمل، وهي صفقة رآها المحللون آنذاك خطوة قد تعزز مكانة الشركتين في مواجهة عمالقة البث مثل نتفليكس وديزني (المالكة لديزني بلس وهولو)، كذلك قد تضع سي أن أن وسي بي إس تحت إدارة شركة أم واحدة.

وفي تطور جديد، كشفت شبكة سي إن بي سي الثلاثاء أن كلاً من نتفليكس وكومكاست (المالكة لشبكة إن بي سي يونيفرسال) تبديان اهتماماً بشراء الشركة المالكة لسي أن أن. وتعمل كومكاست حالياً على فصل شبكات الكابل التابعة لها، بما في ذلك إم إس إن بي سي، عن إن بي سي وبقية قطاعاتها.

بهذا تكون سي أن أن قد شهدت خلال السنوات الأخيرة تغييرات متكررة في الملكية وإعادة هيكلة متواصلة، زاد من أثرها تراجع الإقبال على تلفزيون الكابل، وانخفاض نسب المشاهدة، وفشل منصة البث الخاصة بالشبكة، إلى جانب تسريح 6 في المئة من موظفيها بحجة إعادة توجيه الاستثمارات نحو التوسع الرقمي.

يقول ديف هيجر، كبير المحللين في شركة إدوارد جونز للاستشارات المالية، في تصريحات نقلتها واشنطن بوست، إن استوديوهات وارنر براذرز ديسكفري وأعمال البث تشكّل العمود الفقري للشركة، بينما يشهد قطاع الكابل – بما فيه سي أن أن – تراجعاً مستمراً. ويشير هيجر إلى أن القنوات التلفزيونية التقليدية أصبحت عبئاً على شركات الإعلام التي تفتقر إلى التنوع في مصادر الدخل. ويضيف: "كلما تركزت إيراداتك في قطاع الكابل، زاد تأثيره في استقبال المستثمرين وأسهم الشركة".

لكن الغموض لا يقتصر على الجانب المالي فقط. فبحسب ما نقلته الصحيفة ذاتها عن مايك برولكس، مدير الأبحاث في شركة فورستر لأبحاث السوق، فإن التحولات في ملكية المنابر الإعلامية الكبرى تطرح تساؤلات عميقة عن تنوّع المحتوى واستقلاليته السياسية. يقول برولكس: "عندما تسيطر بضعة تكتلات كبرى، مثل سكاي دانس، على حصة الأسد من أكثر المنابر تأثيراً، فإن ذلك يثير تساؤلات متعددة عن مستقبل التنوع في المحتوى والتعبير عنه، وخصوصاً في زمن بلغ فيه التأثير السياسي في الإعلام والترفيه ذروته". منذ تأسيسها، شكّلت سي أن أن أيقونة في الإعلام الأميركي، وصاغت مفهوم "الأخبار المتواصلة" الذي غيّر صناعة الإعلام في الثمانينيات. لكنها اليوم تواجه مأزق هوية مركّباً: بين الحفاظ على إرثها المهني بكونها منبراً للأخبار العاجلة، والتكيّف مع واقع إعلامي تتحكم به شركات البث الرقمي العملاقة.

ومع انفتاح وارنر براذرز ديسكفري على البيع، يبدو مستقبل الشبكة مفتوحاً على احتمالات مالية وسياسية قد تغيّر ملامحها بالكامل، من طريقة عملها إلى خطابها التحريري، في مشهد إعلامي عالمي باتت التحالفات التجارية فيه تحدّد النغمة السياسية والمحتوى بقدر ما تحدّده غرف الأخبار نفسها.